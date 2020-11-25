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Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль

Мобільність українців після запровадження карантину вихідного дня знизилася до рівня карантину, який діяв навесні.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, вже зараз фіксується зменшення мобільності громадян.

"За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з моменту повного карантину навесні. Низька мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В казні миша повісилась. Зелень все просрала.
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25.11.2020 14:20
+3
Лучше звучит так: Шмыгаль анонсировал начало конца Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6848
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25.11.2020 14:36
+2
в казначействі пусто,кредиторів пішли ...варіант один надрукувати і роздати)
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25.11.2020 14:24
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Це означає що гроші закінчились у народу, потрібно видавати матеріальну допомогу кожній родині!
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25.11.2020 14:16 Відповісти
В казні миша повісилась. Зелень все просрала.
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25.11.2020 14:20 Відповісти
Це звичайна ситуація в українському бюджеті і вона завжди покривалась кредитами по ОДВП або траншами МВФ. Проблема в зраді суддів КСУ, які влаштували для України технічний дефолт. Тепер ці судді мають бути арештовані і засуджені на довічне з конфіскацією майна!
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25.11.2020 14:22 Відповісти
А не в зруйнованій економіці? І хто призначив цього суддю і для чого був звільнений попередній?
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25.11.2020 14:26 Відповісти
І зразу ж прокацаплені та опожоповські гниди почнуть волати, що в Україні немає демеократії, ущімляють та т.і.
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25.11.2020 14:58 Відповісти
Грывень нет но вы держитесь.
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25.11.2020 14:22 Відповісти
в казначействі пусто,кредиторів пішли ...варіант один надрукувати і роздати)
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25.11.2020 14:24 Відповісти
Казна пуста милорд
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25.11.2020 14:28 Відповісти
Ну ты опредились: ты пишешь или за рязань или за лонг айленд. совсем непонятен твой месидж
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25.11.2020 14:37 Відповісти
Странные люди, не хотят ходить деньги тратить по магазинам, ресторанам ...
Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 815
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25.11.2020 14:23 Відповісти
Оно, саме час складати шмельц до коробочок, скажи шмига?
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25.11.2020 14:28 Відповісти
я бы не сказал этого по Оболонскому району Киева
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25.11.2020 14:31 Відповісти
Шмыгаль анонсировал начало конца эпидемии

ВТОРНИК, 5 МАЯ 2020, 15:28

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/5/7250516/
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25.11.2020 14:32 Відповісти
Уже прошло более 10 дней после введения дурантина выходного дня. Где делись те упоротые, которые тут на форуме вещали, что дурантин уменьшит на 50% колличество зараженных?!
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25.11.2020 14:35 Відповісти
Росія:
- Украина! Берите нашу вакцину «Спутник»! Это лучшая в мире защита от коронавируса!
- А чого ваш президент нею не вакцинується?...
- Э-э-э… М-м-м… Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит
- Ну, тоді спочатку ви її просертифікуйте, зробіть вакцинацію своєму президенту, і якщо він виживе, ви нас повідомте… А ми тоді подумаємо, що нам робить…
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25.11.2020 14:36 Відповісти
Это была весёлая новость из кацапстана
« президент не будет вакцинироваться своей вакциной, а венгров уже отоварили «😀😀😀
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25.11.2020 14:57 Відповісти
Лучше звучит так: Шмыгаль анонсировал начало конца Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6848
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25.11.2020 14:36 Відповісти
Какой "умный" этот товарисч шмыгаль,аж страшно Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7009
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25.11.2020 14:39 Відповісти
 
 