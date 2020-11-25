Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Мобільність українців після запровадження карантину вихідного дня знизилася до рівня карантину, який діяв навесні.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави уряду, вже зараз фіксується зменшення мобільності громадян.
"За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з моменту повного карантину навесні. Низька мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності", - зазначив Шмигаль.
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар25.11.2020 14:20
+3 Алекс S. Pоман
показати весь коментар25.11.2020 14:36
+2 Dima30
показати весь коментар25.11.2020 14:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ВТОРНИК, 5 МАЯ 2020, 15:28
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/5/7250516/
- Украина! Берите нашу вакцину «Спутник»! Это лучшая в мире защита от коронавируса!
- А чого ваш президент нею не вакцинується?...
- Э-э-э… М-м-м… Президент не может использовать несертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит…
- Ну, тоді спочатку ви її просертифікуйте, зробіть вакцинацію своєму президенту, і якщо він виживе, ви нас повідомте… А ми тоді подумаємо, що нам робить…
« президент не будет вакцинироваться своей вакциной, а венгров уже отоварили «😀😀😀