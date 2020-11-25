Украина расширила перечень непризнаваемых паспортов России

Кабинет Министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной. Эта мера касается преимущественно жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, ранее согласно распоряжению Кабинета Министров, не признавались российские паспорта, выданные органами миграционный службы России в Новошахтинске и Покровском Ростовской области. Именно в этих органах жители оккупированного Донбасса получают паспорта России.

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Теперь же не будут признаваться документы, выданные и в других населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионо-Несветайская.

Кроме того, не будут признаваться заграничные паспорта, выданные в Краснодарском крае. Здесь документы в основном оформляют крымчане.

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Напомним, ранее заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина не будет преследовать жителей оккупированных территорий, которые получили российские паспорта