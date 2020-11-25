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Украина расширила перечень непризнаваемых паспортов России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина расширила перечень непризнаваемых паспортов России

Кабинет Министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной. Эта мера касается преимущественно жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, ранее согласно распоряжению Кабинета Министров, не признавались российские паспорта, выданные органами миграционный службы России в Новошахтинске и Покровском Ростовской области. Именно в этих органах жители оккупированного Донбасса получают паспорта России.

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Теперь же не будут признаваться документы, выданные и в других населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионо-Несветайская.

Кроме того, не будут признаваться заграничные паспорта, выданные в Краснодарском крае. Здесь документы в основном оформляют крымчане.

Напомним, ранее заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина не будет преследовать жителей оккупированных территорий, которые получили российские паспорта
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Люди втомилися й знову хочуть бути почутими. Украина расширила перечень не признаваемых паспортов России - Цензор.НЕТ 853
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25.11.2020 14:48 Ответить
замечательно и правильно !!! согласен !!!
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25.11.2020 14:50 Ответить
Это уже интересно. Тут бы еще лишать гражданство тех украинских идиотов которые там оформляли паспорта. С отметкой в нашей миграционной системе "Без права проживання на Території України до 2569 року" и "Без права набуття громадянство України пожиттєво".
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25.11.2020 14:52 Ответить
! То добра думка , то цілком логічно
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25.11.2020 14:56 Ответить
Та вже признати расею недійсною краіною та й все ) (втім так воно і є)
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25.11.2020 14:54 Ответить
Надо вообще запретит москалям приезжать в Украину .
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25.11.2020 15:34 Ответить
Хорошие новости

Kavkaz Center
@newkc14
По данным из Дейр-Зор в результате нападения на российский патруль были убиты 2 офицера и еще 3 ранены. #сирия
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25.11.2020 15:40 Ответить
 
 