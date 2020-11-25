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Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії

Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною. Цей захід стосується переважно мешканців окупованого Криму і Донбасу.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, раніше згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, не визнавалися російські паспорти, видані органами міграційний служби Росії в Новошахтинську та Покровському Ростовської області. Саме в цих органах жителі окупованого Донбасу отримують паспорти Росії.

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Тепер не визнаватимуться документи, видані і в інших населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоно-Несветайська.

Крім того, не будуть визнаватися закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї. Тут документи переважно  оформляють кримчани.

Нагадаємо, раніше заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна не буде переслідувати жителів окупованих територій, які отримали російські паспорти

Автор: Наталя Джума
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Люди втомилися й знову хочуть бути почутими. Украина расширила перечень не признаваемых паспортов России - Цензор.НЕТ 853
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25.11.2020 14:48 Відповісти
замечательно и правильно !!! согласен !!!
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25.11.2020 14:50 Відповісти
Это уже интересно. Тут бы еще лишать гражданство тех украинских идиотов которые там оформляли паспорта. С отметкой в нашей миграционной системе "Без права проживання на Території України до 2569 року" и "Без права набуття громадянство України пожиттєво".
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25.11.2020 14:52 Відповісти
! То добра думка , то цілком логічно
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25.11.2020 14:56 Відповісти
Та вже признати расею недійсною краіною та й все ) (втім так воно і є)
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25.11.2020 14:54 Відповісти
Надо вообще запретит москалям приезжать в Украину .
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25.11.2020 15:34 Відповісти
Хорошие новости

Kavkaz Center
@newkc14
По данным из Дейр-Зор в результате нападения на российский патруль были убиты 2 офицера и еще 3 ранены. #сирия
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25.11.2020 15:40 Відповісти
 
 