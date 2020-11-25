Кабмин возобновил выплаты помощи на детей для ФОПов на ноябрь-декабрь

Кабинет Министров Украины возобновил на период с 1 ноября до 31 декабря 2020 года выплаты помощи на детей для физических лиц-предпринимателей, а также продлил выплаты данной помощи тем, кто получал ее в мае-августе, без подачи нового заявления.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Финансирование программы будет осуществляться из Фонда борьбы с коронавирусом.

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Помощь на детей выплачивается физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Как сообщалось, 22 апреля Кабмин на период карантина ввел выплаты помощи на детей для физических лиц-предпринимателей. Действие программы завершилось с 1 сентября. Выплаты предоставлялись на каждого ребенка до достижения 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума, установленного на детей соответствующих возрастных групп по состоянию на 1 января 2020 года.