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Кабмін відновив виплату допомоги на дітей для ФОПів на листопад-грудень

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кабмін відновив виплату допомоги на дітей для ФОПів на листопад-грудень

Кабінет Міністрів України відновив на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців, а також продовжив виплату цієї допомоги тим, хто отримував її в травні-серпні, без подавання нової заяви.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Фінансування програми буде здійснюватися з Фонду боротьби з коронавірусом.

Допомога на дітей виплачується фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

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Як повідомлялося, 22 квітня Кабмін на період карантину ввів виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців. Дія програми завершилося з 1 вересня. Виплата надавалася на кожну дитину до досягнення 10-річного віку в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на дітей відповідних вікових груп за станом на 1 січня 2020 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Враки это все. Дети должны быть до 10. старше 9 лет у нас государство считает что это не дети.
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25.11.2020 15:15 Відповісти
А почему до 10-ти? Почему не до совершеннолетия к примеру?
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25.11.2020 15:27 Відповісти
После 10 летнего возраста на ребенка трат становится только больше
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25.11.2020 15:20 Відповісти
країна шапіто.так потрібно всім безробітним які зареєстровані в центрах зайнятості платити на дітей в розмірі прожиткового мінімуму,а цього немає.
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25.11.2020 15:23 Відповісти
а как же равноправие? всем кто платит налоги нужно выплачивать.
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25.11.2020 15:54 Відповісти
Кто и гне платит? Лично шмыгаль? сказки зелени
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25.11.2020 16:38 Відповісти
А у меня СПД 3-ей группы и маленький ребенок... Сосу лапу...
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25.11.2020 16:55 Відповісти
 
 