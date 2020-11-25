Кабмін відновив виплату допомоги на дітей для ФОПів на листопад-грудень

Кабінет Міністрів України відновив на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців, а також продовжив виплату цієї допомоги тим, хто отримував її в травні-серпні, без подавання нової заяви.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Фінансування програми буде здійснюватися з Фонду боротьби з коронавірусом.

Допомога на дітей виплачується фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку.

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Як повідомлялося, 22 квітня Кабмін на період карантину ввів виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців. Дія програми завершилося з 1 вересня. Виплата надавалася на кожну дитину до досягнення 10-річного віку в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на дітей відповідних вікових груп за станом на 1 січня 2020 року.