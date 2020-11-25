Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений. ДОКУМЕНТ

Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законности при строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Копию распоряжения генпрокурора Ирины Венедиктовой опубликовало издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что обнародованная информация правоохранительных органов, обращения граждан, а также результаты журналистских расследований "свидетельствуют о наличии неоднократных случаев нарушения закона и злоупотреблений при проведении закупок, определении стоимости дорог и материалов, исполнении и приемке работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Поэтому Венедиктова рекомендует прокурорам организовать комплексное изучение указанных вопросов, "обратив особое внимание на законность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство".

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Изучению подлежит период с начала 2019 года. Прокуроры должны прислать отчеты в Офис генпрокурора. Рекомендации о том, что именно следует проверить, расписаны на 11 страницах, отмечают "Буквы".