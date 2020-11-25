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Новости Политика Украины
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Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова распорядилась проверить

Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законности при строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Копию распоряжения генпрокурора Ирины Венедиктовой опубликовало издание "Буквы", сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что обнародованная информация правоохранительных органов, обращения граждан, а также результаты журналистских расследований "свидетельствуют о наличии неоднократных случаев нарушения закона и злоупотреблений при проведении закупок, определении стоимости дорог и материалов, исполнении и приемке работ при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог".

Поэтому Венедиктова рекомендует прокурорам организовать комплексное изучение указанных вопросов, "обратив особое внимание на законность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство".

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Изучению подлежит период с начала 2019 года. Прокуроры должны прислать отчеты в Офис генпрокурора. Рекомендации о том, что именно следует проверить, расписаны на 11 страницах, отмечают "Буквы".

Венедиктова распорядилась проверить Большое строительство на предмет преступлений 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Велике крадівництво
Андрій Шор: Изумительная развязка. Надеюсь, кладбище по соседству уже заложили.

Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений - Цензор.НЕТ 5221

И нет, она не двухуровневая, и это не фотошоп. Чтобы проехать прямо или повернуть налево, нужно пересечь две полосы.
Почему не сделали просто круг? А х.з.
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25.11.2020 15:50
+4
)))))зекретины решили свести зесрань с ума,на последок?
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25.11.2020 15:49
+4
Бджоли проти меду.
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25.11.2020 16:04
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Правила форума Совет форумчан
давай, бєнєдіктова - саджай зелень ))))))) хтось жеж повинен це почати робити, врешті-решт
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25.11.2020 15:43 Ответить
Кримінальними провадженнями підвісять дорожне будівництво, щоб не розраховуватись по підрядам. Дуже мудро.
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25.11.2020 15:47 Ответить
ну,тут с тобой пожалуй соглашусь Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений - Цензор.НЕТ 8530
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25.11.2020 15:51 Ответить
да, щас! Следы просто подчищать будут.
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25.11.2020 16:18 Ответить
а мені більш цікаво чи знайде бєнєдіктова там руки свого чоловіка?
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25.11.2020 15:44 Ответить
Бєнядіктовій не відкатили, мабуть, а компенсацію чоловіка вже проїли
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25.11.2020 15:44 Ответить
Пусть 700 000 вернёт от мужа.
В Украине в бюджете дыра
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25.11.2020 15:45 Ответить
І знову справу на Порошенка відкриють?
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25.11.2020 15:47 Ответить
)))))зекретины решили свести зесрань с ума,на последок?
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25.11.2020 15:49 Ответить
аваков решил показать зубы
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25.11.2020 15:50 Ответить
Велике крадівництво
Андрій Шор: Изумительная развязка. Надеюсь, кладбище по соседству уже заложили.

Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений - Цензор.НЕТ 5221

И нет, она не двухуровневая, и это не фотошоп. Чтобы проехать прямо или повернуть налево, нужно пересечь две полосы.
Почему не сделали просто круг? А х.з.
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25.11.2020 15:50 Ответить
Мило. Особенно вот тот островок между полосами, где тебя укоротят сперва с одной, а затем с другой стороны до того, как ты успеешь его проехать.
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25.11.2020 16:32 Ответить
Высновок: нарушений не выявлено!!! Вангую.. Превентивные меры.. цирк зелёный...
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25.11.2020 16:00 Ответить
Бджоли проти меду.
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25.11.2020 16:04 Ответить
Ира страхуется. Собирает компромат на зелень. Потом пусть только попробуют уволить. Будет информповод похлеще чем у Уманьского. С цифрами, проводками, сумами откатов.
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25.11.2020 16:36 Ответить
Та ви шо? І будуть перевіряти по - справжньому, чи знищать документи, щоб кінці в воду?
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25.11.2020 16:48 Ответить
Тобто зачистити сліди Великого крадівництва.
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25.11.2020 17:27 Ответить
Группы влияния вокруг Зеленского начали подготовку к серьезному изменению ситуации и обзаводятся компроматом на Зеленского. Группа Баканова оседлала тему хищений в Госрезерве. Тепер Аваков запустил Венедиктову на проверку "Большого строительства"..
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25.11.2020 17:29 Ответить
Совковая алчная баба решила показать бурную леятельность, для чего запустила дымовую завесу в виде ""большого строительства", она сильно запачкана финансовой операцией сврего супруга, и ей надо срочно, хотя бы слегка отмыться.
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25.11.2020 17:39 Ответить
Генпрокурор ручний пес ЗЕ.
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25.11.2020 20:21 Ответить
Це просто смішно...
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26.11.2020 11:13 Ответить
 
 