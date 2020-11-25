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Новини Політика України
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Венедіктова розпорядилася перевірити "Велике будівництво" щодо злочинів. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова розпорядилася перевірити

Офіс Генпрокурора почав перевірку дотримання законності під час будівництва доріг у межах програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Копію розпорядження генпрокурора Ірини Венедіктової опублікувало видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

В документі зазначається, що оприлюднена інформація правоохоронних органів, звернення громадян, а також результати журналістських розслідувань "свідчать про наявність непоодиноких випадків порушення закону та зловживань під час проведення закупівель, визначення вартості доріг і матеріалів, виконання і прийняття робіт під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг".

Тому Венедіктова рекомендує прокурорам організувати комплексне вивчення зазначених питань, "звернувши особливу увагу на законність використання бюджетних коштів, передбачених на будівництво".

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Вивченню підлягає період з початку 2019 року. Прокурори мають надіслати звіти в Офіс Генпрокурора. Рекомендації про те, що саме слід перевірити, розписано на 11 сторінках, наголошують "Букви".

Венедіктова розпорядилася перевірити Велике будівництво щодо злочинів 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Велике крадівництво
Андрій Шор: Изумительная развязка. Надеюсь, кладбище по соседству уже заложили.

Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений - Цензор.НЕТ 5221

И нет, она не двухуровневая, и это не фотошоп. Чтобы проехать прямо или повернуть налево, нужно пересечь две полосы.
Почему не сделали просто круг? А х.з.
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25.11.2020 15:50
+4
)))))зекретины решили свести зесрань с ума,на последок?
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25.11.2020 15:49
+4
Бджоли проти меду.
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25.11.2020 16:04
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давай, бєнєдіктова - саджай зелень ))))))) хтось жеж повинен це почати робити, врешті-решт
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25.11.2020 15:43 Відповісти
Кримінальними провадженнями підвісять дорожне будівництво, щоб не розраховуватись по підрядам. Дуже мудро.
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25.11.2020 15:47 Відповісти
ну,тут с тобой пожалуй соглашусь Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений - Цензор.НЕТ 8530
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25.11.2020 15:51 Відповісти
да, щас! Следы просто подчищать будут.
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25.11.2020 16:18 Відповісти
а мені більш цікаво чи знайде бєнєдіктова там руки свого чоловіка?
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25.11.2020 15:44 Відповісти
Бєнядіктовій не відкатили, мабуть, а компенсацію чоловіка вже проїли
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25.11.2020 15:44 Відповісти
Пусть 700 000 вернёт от мужа.
В Украине в бюджете дыра
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25.11.2020 15:45 Відповісти
І знову справу на Порошенка відкриють?
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25.11.2020 15:47 Відповісти
)))))зекретины решили свести зесрань с ума,на последок?
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25.11.2020 15:49 Відповісти
аваков решил показать зубы
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25.11.2020 15:50 Відповісти
Велике крадівництво
Андрій Шор: Изумительная развязка. Надеюсь, кладбище по соседству уже заложили.

Венедиктова распорядилась проверить "Большое строительство" на предмет преступлений - Цензор.НЕТ 5221

И нет, она не двухуровневая, и это не фотошоп. Чтобы проехать прямо или повернуть налево, нужно пересечь две полосы.
Почему не сделали просто круг? А х.з.
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25.11.2020 15:50 Відповісти
Мило. Особенно вот тот островок между полосами, где тебя укоротят сперва с одной, а затем с другой стороны до того, как ты успеешь его проехать.
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25.11.2020 16:32 Відповісти
Высновок: нарушений не выявлено!!! Вангую.. Превентивные меры.. цирк зелёный...
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25.11.2020 16:00 Відповісти
Бджоли проти меду.
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25.11.2020 16:04 Відповісти
Ира страхуется. Собирает компромат на зелень. Потом пусть только попробуют уволить. Будет информповод похлеще чем у Уманьского. С цифрами, проводками, сумами откатов.
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25.11.2020 16:36 Відповісти
Та ви шо? І будуть перевіряти по - справжньому, чи знищать документи, щоб кінці в воду?
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25.11.2020 16:48 Відповісти
Тобто зачистити сліди Великого крадівництва.
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25.11.2020 17:27 Відповісти
Группы влияния вокруг Зеленского начали подготовку к серьезному изменению ситуации и обзаводятся компроматом на Зеленского. Группа Баканова оседлала тему хищений в Госрезерве. Тепер Аваков запустил Венедиктову на проверку "Большого строительства"..
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25.11.2020 17:29 Відповісти
Совковая алчная баба решила показать бурную леятельность, для чего запустила дымовую завесу в виде ""большого строительства", она сильно запачкана финансовой операцией сврего супруга, и ей надо срочно, хотя бы слегка отмыться.
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25.11.2020 17:39 Відповісти
Генпрокурор ручний пес ЗЕ.
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25.11.2020 20:21 Відповісти
Це просто смішно...
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26.11.2020 11:13 Відповісти
 
 