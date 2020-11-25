Кабмин подготовил законопроект против "двойников" на выборах
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Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ввести обязательное информирование избирателей о кандидатах, которые в течение шести последних месяцев до дня выборов меняли фамилию, имя или отчество.
Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, законопроектом "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины", предлагается ввести информирование избирателей о соответствующих кандидатах путем обязательства вносить такие сведения в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародовать эту информацию Центральной избирательной комиссией и Территориальной избирательной комиссией.
В законопроекте отмечается, что необходимость таких изменений обусловлена нередкими случаями введения кандидатами в заблуждение избирателей относительно своей личности.
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