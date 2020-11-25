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Новости Политика Украины
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Кабмин подготовил законопроект против "двойников" на выборах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин подготовил законопроект против

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ввести обязательное информирование избирателей о кандидатах, которые в течение шести последних месяцев до дня выборов меняли фамилию, имя или отчество.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, законопроектом "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины", предлагается ввести информирование избирателей о соответствующих кандидатах путем обязательства вносить такие сведения в информационные плакаты, информационные буклеты, в избирательный бюллетень, а также обнародовать эту информацию Центральной избирательной комиссией и Территориальной избирательной комиссией.

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В законопроекте отмечается, что необходимость таких изменений обусловлена нередкими случаями введения кандидатами в заблуждение избирателей относительно своей личности.
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С этим давно пора что-то делать, очень наглядны были выборы с участием Ляшко, когда он кинул в бой сразу несколько однофамильцев конкурента.
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25.11.2020 15:57 Ответить
Если за пол года до выборов сменил фамилию, имя, отчество и в кандидатах есть однофамильцы, то такого к выборам просто не допускать.
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25.11.2020 16:04 Ответить
Может проще запретить баллотироваться.
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25.11.2020 16:20 Ответить
Зашибись,это на сегодня самое главное,а таможня,ГФС,суды,прокуратура,куча "антикоррупционных" структур и т.д.?
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25.11.2020 18:25 Ответить
 
 