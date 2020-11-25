Кабмін підготував законопроєкт проти "двійників" на виборах

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити обов'язкове інформування виборців про кандидатів, які протягом шести останніх місяців до дня виборів змінювали прізвище, ім'я або по батькові.

Відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, законопроєктом "Про внесення змін до Виборчого кодексу України", пропонується ввести інформування виборців про відповідних кандидатів шляхом зобов'язання вносити такі відомості в інформаційні плакати, інформаційні буклети, до виборчого бюлетеня, а також оприлюднити цю інформацію Центральною виборчою комісією і Територіальною виборчою комісією.

У законопроєкті наголошується, що необхідність таких змін обумовлена частими випадками введення кандидатами в оману виборців щодо своєї особи.

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