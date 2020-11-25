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Новини Політика України
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Кабмін підготував законопроєкт проти "двійників" на виборах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін підготував законопроєкт проти

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити обов'язкове інформування виборців про кандидатів, які протягом шести останніх місяців до дня виборів змінювали прізвище, ім'я або по батькові.

Відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, законопроєктом "Про внесення змін до Виборчого кодексу України", пропонується ввести інформування виборців про відповідних кандидатів шляхом зобов'язання вносити такі відомості в інформаційні плакати, інформаційні буклети, до виборчого бюлетеня, а також оприлюднити цю інформацію Центральною виборчою комісією і Територіальною виборчою комісією.

У законопроєкті наголошується, що необхідність таких змін обумовлена частими випадками введення кандидатами в оману виборців щодо своєї особи.

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Автор: Анастасія Потіха
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С этим давно пора что-то делать, очень наглядны были выборы с участием Ляшко, когда он кинул в бой сразу несколько однофамильцев конкурента.
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25.11.2020 15:57 Відповісти
Если за пол года до выборов сменил фамилию, имя, отчество и в кандидатах есть однофамильцы, то такого к выборам просто не допускать.
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25.11.2020 16:04 Відповісти
Может проще запретить баллотироваться.
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25.11.2020 16:20 Відповісти
Зашибись,это на сегодня самое главное,а таможня,ГФС,суды,прокуратура,куча "антикоррупционных" структур и т.д.?
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25.11.2020 18:25 Відповісти
 
 