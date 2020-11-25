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Киевская область (3539) облсовет (535) Европейская Солидарность (998)

Первые выборы главы Киевского облсовета провалились

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первые выборы главы Киевского облсовета провалились

Партия "Слуга народа" выдвигала своего кандидата Александра Склярова. Он получил 38 из 43 необходимых для избрания голосов.

По информации Цензор.НЕТ, кроме партии власти за него отдали свои голоса ОПЗЖ и "Батькивщина". Но их не хватило для избрания.

Одного голоса для избрания также не хватило выдвиженцу партии "За майбутнє" Ярославу Москаленко.

"Европейская Солидарность" перед началом голосования заявила, что их кандидатура Татьяны Семеновой не набрала достаточной поддержки в ходе переговоров, поэтому "партия видит своей задачей формирование действенной и эффективной коалиции проукраинских сил, чтобы защитить область от дилетантов во власти".

Как отметила Татьяна Семенова: "Для нас наличие проукраинской коалиции важнее, чем должности".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
СН,ОПЗЖ і ...."Матьківщина" !!!"Матьківщина" це сміттєзвалище політичного непотребу ,гниди від московських вошей !!)))
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25.11.2020 16:37
+6
Зелька, жулька й жопоблок - кремлівські лакеї-козачки.
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25.11.2020 16:34
+5
осторожно в выражениях . нельзя так про Жульку . а то нагрянет Иван Сулима . и вызовет на дуэль У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 302
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25.11.2020 16:41
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Я надеюсь что сквозь землю!
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25.11.2020 16:24 Ответить
Зелька, жулька й жопоблок - кремлівські лакеї-козачки.
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25.11.2020 16:34 Ответить
СН,ОПЗЖ і ...."Матьківщина" !!!"Матьківщина" це сміттєзвалище політичного непотребу ,гниди від московських вошей !!)))
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25.11.2020 16:37 Ответить
осторожно в выражениях . нельзя так про Жульку . а то нагрянет Иван Сулима . и вызовет на дуэль У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 302
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25.11.2020 16:41 Ответить
Того зомбака ЙВАНА, від ЖУЛЬКИ штирить конкретно.
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25.11.2020 17:02 Ответить
Ваня пішов у підпілля ,замаскувався конкпетно!! Гадаю що Ванюша в простраціі!!!)))
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25.11.2020 17:06 Ответить
Ага... Хто кого перепердить...
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25.11.2020 18:09 Ответить
Оце так облом-в черговий раз "все пропало"!
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25.11.2020 17:16 Ответить
Батьківщина. слуги, коломойський, опзж - як їх все-таки багато цих антиукраїнських обранців. Українці так нічому і не вчаться.
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25.11.2020 17:46 Ответить
так тут без Изи Васермана не разобратся
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25.11.2020 18:18 Ответить
Хто б ви думали, очолює фракцію "Батьківщини" в Київській облраді?
Син риго-************ Тетяни Засухи! Я в шокє...
Нє, ну шо за ********!..
Андрій Засуха, син колишнього голови Київської облради, ексголови Київської ОДА Анатолія Засухи та колишньої депутатки від Партії регіонів Тетяни Засухи

Джерело: https://censor.net/ua/n322718У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 577
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25.11.2020 18:41 Ответить
 
 