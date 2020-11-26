У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови
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Партія "Слуга народу" висувала свого кандидата Олександра Склярова. Він отримав 38 їх 43 необхідних для обрання голосів.
За інформацією Цензор.НЕТ, окрім партії влади за нього віддали свої голоси ОПЗЖ та Батьківщина. Але їх не вистачило для обрання.
Одного голосу для обрання також не вистачило висуванцю партії "За майбутнє" Ярославу Москаленку.
Європейська солідарність перед початком голосування заявила, що їхня кандидатура Тетяни Семенової не набрала достатньої підтримки під час переговорів, тому "партія бачить своїм завданням формування дієвої та ефективної коаліції проукраїнських сил, аби захистити область від дилетантів у владі".
Як зазначила Тетяна Семенова: "Для нас наявність проукраїнської коаліції важливіше, аніж посади".
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Син риго-************ Тетяни Засухи! Я в шокє...
Нє, ну шо за ********!..
Андрій Засуха, син колишнього голови Київської облради, ексголови Київської ОДА Анатолія Засухи та колишньої депутатки від Партії регіонів Тетяни Засухи
Джерело: https://censor.net/ua/n322718