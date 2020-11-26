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Київська область (3133) облрада (269) Європейська Солідарність (1021)

У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови

Партія "Слуга народу" висувала свого кандидата Олександра Склярова. Він отримав 38 їх 43 необхідних для обрання голосів.

За інформацією Цензор.НЕТ, окрім партії влади за нього віддали свої голоси ОПЗЖ та Батьківщина. Але їх не вистачило для обрання.

Одного голосу для обрання також не вистачило висуванцю партії "За майбутнє" Ярославу Москаленку.

Європейська солідарність перед початком голосування заявила, що їхня кандидатура Тетяни Семенової не набрала достатньої підтримки під час переговорів, тому "партія бачить своїм завданням формування дієвої та ефективної коаліції проукраїнських сил, аби захистити область від дилетантів у владі".

Як зазначила Тетяна Семенова: "Для нас наявність проукраїнської коаліції важливіше, аніж посади".

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Топ коментарі
+7
СН,ОПЗЖ і ...."Матьківщина" !!!"Матьківщина" це сміттєзвалище політичного непотребу ,гниди від московських вошей !!)))
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25.11.2020 16:37
+6
Зелька, жулька й жопоблок - кремлівські лакеї-козачки.
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25.11.2020 16:34
+5
осторожно в выражениях . нельзя так про Жульку . а то нагрянет Иван Сулима . и вызовет на дуэль У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 302
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25.11.2020 16:41
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Я надеюсь что сквозь землю!
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25.11.2020 16:24 Відповісти
Зелька, жулька й жопоблок - кремлівські лакеї-козачки.
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25.11.2020 16:34 Відповісти
СН,ОПЗЖ і ...."Матьківщина" !!!"Матьківщина" це сміттєзвалище політичного непотребу ,гниди від московських вошей !!)))
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25.11.2020 16:37 Відповісти
осторожно в выражениях . нельзя так про Жульку . а то нагрянет Иван Сулима . и вызовет на дуэль У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 302
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25.11.2020 16:41 Відповісти
Того зомбака ЙВАНА, від ЖУЛЬКИ штирить конкретно.
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25.11.2020 17:02 Відповісти
Ваня пішов у підпілля ,замаскувався конкпетно!! Гадаю що Ванюша в простраціі!!!)))
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25.11.2020 17:06 Відповісти
Ага... Хто кого перепердить...
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25.11.2020 18:09 Відповісти
Оце так облом-в черговий раз "все пропало"!
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25.11.2020 17:16 Відповісти
Батьківщина. слуги, коломойський, опзж - як їх все-таки багато цих антиукраїнських обранців. Українці так нічому і не вчаться.
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25.11.2020 17:46 Відповісти
так тут без Изи Васермана не разобратся
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25.11.2020 18:18 Відповісти
Хто б ви думали, очолює фракцію "Батьківщини" в Київській облраді?
Син риго-************ Тетяни Засухи! Я в шокє...
Нє, ну шо за ********!..
Андрій Засуха, син колишнього голови Київської облради, ексголови Київської ОДА Анатолія Засухи та колишньої депутатки від Партії регіонів Тетяни Засухи

Джерело: https://censor.net/ua/n322718У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 577
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25.11.2020 18:41 Відповісти
 
 