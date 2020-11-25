"Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК
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Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины" из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.
Об этом сообщает "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.
Согласно информации, НАПК обнаружило нарушения в финансовых отчетах партии за первый квартал 2020 года, а именно:
- отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;
- отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен;
- подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);
- относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;
- договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).
Также сообщается о том, что НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, поэтому решило остановить госфинансирование партии, начиная с четвертого квартала 2020 года.
Выплату госсредств могут восстановить, если партия устранит причины, обусловившие остановку финансирования
В "ЧЕСНО" уточняют, что это первое подобное решение, которое вынесло НАПК с момента его создания.
"Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году", - говорится в сообщении.
.В свою очередь, представители "Батькивщины" отреагировали на такое решение НАПК, передает пресс-служба Окружного административного суда в Киеве. Они считают, что действия Агентства противозаконны, а такой приказ необходимо отменить.
Пожалуйста, подождите...
А вот некто Пепа начинал с рыгоблевотины и каждые 5 лет менял партию , бренд , название .
Назовите хоть одну личность в ПЭСе , хто все 20 лет поддерживал Пепу . Но хотя бы 15 лет ? Нет таких !
А в "Батькивщине" таких полно . И на местах таких полно . Шо по 15-20 лет в партии ...
И оне хер клали на форумных "героев портфолио" и диванных экспёрдАфф !
п.с. вєртєр_98 ти є двбйб))))
Ви, як прихильник тимошенко, напевно ж голосували за зеленського. Ви задоволені своїм вибором? Бо це у тому числі і тимошенко привела його до влади, коли перед другим туром сказала, що прихід зеленського до влади не буде катастрофою, вона як зазвичай брехала.
Всех бы лишить...
Хочется дармовых денег...
А, может кайло в руки...
А проститутка , это как раз тот , хто из 20 лет в политике при практически любой власти был при госдолжности и сидел у корыта : шо при Кучмо , шо при Юще , шо в уряде Пахла-Ибуковича , шо сам был владой ...
А из "вечных оппозиционеров" не бывает "проституток" , бо проститутки оне всегда летят на бабло - а бабло это всегда при власти , а не в оппозиции . Это просто легбез для недоучек и отстающих в развитии подростков !
А есть факты биографии и оне таковы , шо с рыгоблевотой в три разных периода своей неразрывной карьеры олигарха и политика был таки Пэпа . Как основатель рыгоблевоты .
Как идеолог коалиции (через универсалы и меморандумы 2006 года) с урядом ********* .
И наконец - министер в уряде Пахла-Ибуковича в 2012 . Есть точные даты и места работы с записями в "трудовой крижке" .
Есть фабрика в Липецке , есть доказанный офшор в Панаме . И есть 2 канала , шо 7х24 в режиме нон-стоп агитируют за шоколадного не барона а аж принца-олигарха и одного из лидеров украинского Форбса . 20 лет в политике - 17 лет распила бабла при любом президенте . И рост капитализации активов за 20 лет в политике в 80 раз !
В любой развитой демократии он бы давно сел на дестки лет за "конфликт" интересов .
Бо везде - либо ты политик и тогда активы твои не должны расти , а дожны быть замороженны пока ты в политике ... либо на нары !
Эт всё руками с мозгами созданно .
А тут в Украине одне горят , що нужно ***** продатся и раздвинуть ноги . А приходят соросята и предлагают тоже самое сделать западным биржевым спекулянтам .
Землю им отдать - сделать из Украины нью-Мадагаскар . Шобы вся землю иностранным банкам под залог . 72% территории Украины .
И мне приходится мэстными дебилам рассказывать почему это куёфо . Почему закладывать свою землю когда кругом нищета и война и пандемия это так же куёфо , как и продаться ********** . Не больше и не меньше !
А у тя бинарное мышление - т.е. примитивное . Если не за Пэпу , то обязательно на 112 .
Да слушаю и его - не всегда нужно бывать только в тёплых ваннах . Иногда полезно слушать и то, шо мерзко ушам . Токо монологи Мертветчука и Рабиновича отключаю . А так смотрю и там вижу порой и Гончаренко и Герасимова . Хотя им туда ходить глупо , бо там лохотрат корундовый .