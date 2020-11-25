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Новости Политика Украины
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финансирование (1702) Батькивщина (2004) НАПК (1165) Окружной админсуд Киева (390)

"Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины" из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.

Об этом сообщает "ЧЕСНО", передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, НАПК обнаружило нарушения в финансовых отчетах партии за первый квартал 2020 года, а именно:

  • отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;
  • отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен;
  • подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций);
  • относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;
  • договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

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Также сообщается о том, что НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, поэтому решило остановить госфинансирование партии, начиная с четвертого квартала 2020 года.

Выплату госсредств могут восстановить, если партия устранит причины, обусловившие остановку финансирования

В "ЧЕСНО" уточняют, что это первое подобное решение, которое вынесло НАПК с момента его создания.

"Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрения квартального отчета для партий в 2016 году", - говорится в сообщении.

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.В свою очередь, представители "Батькивщины" отреагировали на такое решение НАПК, передает пресс-служба Окружного административного суда в Киеве. Они считают, что действия Агентства противозаконны, а такой приказ необходимо отменить.
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Топ комментарии
+8
"Матьківщина",це мутна контора,сміттєзвалище політичного непотребу !!)))
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25.11.2020 16:31
+5
Ваня Сулима, ти де? Ваших б'ють!
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25.11.2020 16:30
+5
Ничего страшного нет!! Юлия при кучме вместе с павлом Лазаренко, столько наворовала , что хватит содержать не одну партию и не один десяток лет !!
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25.11.2020 16:40
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Ваня Сулима, ти де? Ваших б'ють!
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25.11.2020 16:30 Ответить
Пішов у підпілля !!))
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25.11.2020 16:32 Ответить
Где друг домовой? Ему отвечали - запой.
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25.11.2020 17:56 Ответить
Обмежили фінансування
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25.11.2020 16:43 Ответить
Подонки.
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25.11.2020 16:30 Ответить
"Матьківщина",це мутна контора,сміттєзвалище політичного непотребу !!)))
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25.11.2020 16:31 Ответить
І звалище,і фабрика політичного шміру,яким за двадцять років замусорила всю Україну...
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25.11.2020 16:52 Ответить
Ну да канэшно.а в ОЗЖОПе вся бухгалтерия прозрачная не смотря на кацапский финансовый подсос?
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25.11.2020 17:45 Ответить
Поэтому 20 лет в политике и все 20 лет ниразу не меняла бренд партии "Батькивщина" .
А вот некто Пепа начинал с рыгоблевотины и каждые 5 лет менял партию , бренд , название .

Назовите хоть одну личность в ПЭСе , хто все 20 лет поддерживал Пепу . Но хотя бы 15 лет ? Нет таких !

А в "Батькивщине" таких полно . И на местах таких полно . Шо по 15-20 лет в партии ...

И оне хер клали на форумных "героев портфолио" и диванных экспёрдАфф !
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25.11.2020 20:27 Ответить
Оторвали от корыта.......
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25.11.2020 16:37 Ответить
Свині від годівниці за власною волею не відходят , тількі копняками !!)))
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25.11.2020 16:38 Ответить
Ничего страшного нет!! Юлия при кучме вместе с павлом Лазаренко, столько наворовала , что хватит содержать не одну партию и не один десяток лет !!
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25.11.2020 16:40 Ответить
...и наворованное на Панаму отправила.
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25.11.2020 16:45 Ответить
Я сестре больше отправляю ,иногда,чем Порох на Панаму -3000баксов,но для нищебродных свинособак,видно,это не подьемная сумма))))
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25.11.2020 16:53 Ответить
Чому БЮТоголових так Панама непокоїть,хай Кіпром поцікавляться !!!)))
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25.11.2020 17:02 Ответить
Та да,фсе украла!Янукович подтвердит
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25.11.2020 17:46 Ответить
Это копейки по сравнению с тем сколько они получают от Коломойского
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25.11.2020 16:45 Ответить
ваню сняли с довольствия.
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25.11.2020 16:54 Ответить
У святого Педро вся избирательная президентская кампания прошла под лозунгом "Только не Юля". И где теперь Педро?
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25.11.2020 16:59 Ответить
Фу, какая засоренная речь! Следить за речью нужно, пане. "Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК - Цензор.НЕТ 9990
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25.11.2020 17:32 Ответить
і це мені пише людина на кацапському діалекті української мови.... "Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК - Цензор.НЕТ 187
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25.11.2020 17:41 Ответить
Зеля чувствует скорый конец? Все наши презики давили Юлю перед своей политической кончиной. В самое время вспомнить еще и подписание газовой угоды, которая, как оказалось, была выгодна Украине. Зеля тоже решил не отставать. Еще посади Юлю за то, что болела и выздоровела.
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25.11.2020 17:36 Ответить
єссстєствєнно вигодна! по 1000$ за куб було б ще вигідніше! "Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК - Цензор.НЕТ 7618
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25.11.2020 17:42 Ответить
Ціну таку де взяли? Із довідника Стеля? Харкнули вверх, що повернулось, те й записали?
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25.11.2020 18:38 Ответить
помножили на 2..
п.с. вєртєр_98 ти є двбйб))))
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25.11.2020 23:40 Ответить
Замість аргументів образи?
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26.11.2020 07:02 Ответить
Ну а у тимошейницьі вся президентская кампания прошла под лозунгом поливания гов...м порошенко. И где она сейчас, на каком месте в рейтингах?
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25.11.2020 21:34 Ответить
Напомните, пожалуйста, хоть одно такое г...но. Или Вы просто написали, чтобы пальцы размять?
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25.11.2020 22:48 Ответить
В інтернеті повно матеріалів з її виступами про "злочинну владу" часів порошенка, просто подивіться якесь ток шоу з її участю того часу
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26.11.2020 00:02 Ответить
Назвати владу злочинною - це ****** лайном? А може це назвати події точними назвами?
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26.11.2020 07:00 Ответить
Так, чи ви думали, що тимошенко в буквальному сенсі бігала з ведром лайна за порошенком? Безпідставні звинувачення та популістська лапша на вуха 24 години на добу та 7 днів на тиждень по майже всіх каналах від усунутих від корита політиків та олігархів це поливання лайном.

Ви, як прихильник тимошенко, напевно ж голосували за зеленського. Ви задоволені своїм вибором? Бо це у тому числі і тимошенко привела його до влади, коли перед другим туром сказала, що прихід зеленського до влади не буде катастрофою, вона як зазвичай брехала.
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26.11.2020 08:43 Ответить
Горе то какое...
Всех бы лишить...
Хочется дармовых денег...
А, может кайло в руки...
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25.11.2020 17:01 Ответить
Что то у зели есть притензии ко всем, кроме зажопенсов. Палится курва!
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25.11.2020 17:03 Ответить
А я вообще не понимаю, почему это у нас партии финансируются государством? Пусть существуют за счёт партийных взносов. Может тогда и количество партий уменьшится.
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25.11.2020 17:26 Ответить
А халявы то хочется. Как будет существовать партия СН если и так нету партвзносов и одна партячейка и та подпольная, в Горловке.
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25.11.2020 18:06 Ответить
А не приостановить ли финансирование и других партий чтобы никому не было обидно и с целью экономии Бюджета? Надеюсь, что переживут, а кто не переживет - невелика потеря Земной шарик не остановится.
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25.11.2020 18:01 Ответить
Хорошая новость. Пусть их Беня финансирует. Проститутки.
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25.11.2020 18:30 Ответить
Дегенератам всё неймётся , шо из 5 партий ЗРады хоть одна есть такая , шо не имеет своих каналов на ТВ, шо не платит продажным социолухам , шо не является марионеткой ниодного олигарха , а напротив либому из олигархово лидер этой партии наступал на хвост .

А проститутка , это как раз тот , хто из 20 лет в политике при практически любой власти был при госдолжности и сидел у корыта : шо при Кучмо , шо при Юще , шо в уряде Пахла-Ибуковича , шо сам был владой ...
А из "вечных оппозиционеров" не бывает "проституток" , бо проститутки оне всегда летят на бабло - а бабло это всегда при власти , а не в оппозиции . Это просто легбез для недоучек и отстающих в развитии подростков !
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25.11.2020 20:11 Ответить
Не думал , что в Израиле столько дегенератов. Разве я что то говорил про кашаладного барона партнера рюського автоваза по бизнесу? Думал , что в Израиле хорошая медицина. Наверное ошибся. Твое место на 12 канале, Мандельбиту хрящи промывать.
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25.11.2020 20:21 Ответить
Есть слухи уровня виницкой торговки семками .
А есть факты биографии и оне таковы , шо с рыгоблевотой в три разных периода своей неразрывной карьеры олигарха и политика был таки Пэпа . Как основатель рыгоблевоты .
Как идеолог коалиции (через универсалы и меморандумы 2006 года) с урядом ********* .
И наконец - министер в уряде Пахла-Ибуковича в 2012 . Есть точные даты и места работы с записями в "трудовой крижке" .
Есть фабрика в Липецке , есть доказанный офшор в Панаме . И есть 2 канала , шо 7х24 в режиме нон-стоп агитируют за шоколадного не барона а аж принца-олигарха и одного из лидеров украинского Форбса . 20 лет в политике - 17 лет распила бабла при любом президенте . И рост капитализации активов за 20 лет в политике в 80 раз !
В любой развитой демократии он бы давно сел на дестки лет за "конфликт" интересов .
Бо везде - либо ты политик и тогда активы твои не должны расти , а дожны быть замороженны пока ты в политике ... либо на нары !
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25.11.2020 20:35 Ответить
"Спасибо" за ликбез.Дополнительно к 12 каналу можешь добавить 9- ый. Или в стране обетованной не интересно?Надо здесь свой хобот всунуть?
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25.11.2020 20:42 Ответить
Да , прикинь , мальчуган с розовыми сопельками, Израиль как раз та страна , где нет никакого "рынка земли" . Прикинь - евреи свою землю не продают никому . Ни своим гражданам , ни тем паче иностранным банкам . И при этом один работник земли кормит 92 жителей . В США этот показатель "всего" 87 . Это первое место в мире по эффективности с/х . Два урожая в год . Овощей любых на одну месячную минимальную зарплату можно тонну купить . Картопли , огурцов , помидор . Авокадо - 500 кг в месяц . Гречки и макарон 500 кг в месяц . Куриную грудинку -- 200 кг в месяц .
Эт всё руками с мозгами созданно .
А тут в Украине одне горят , що нужно ***** продатся и раздвинуть ноги . А приходят соросята и предлагают тоже самое сделать западным биржевым спекулянтам .
Землю им отдать - сделать из Украины нью-Мадагаскар . Шобы вся землю иностранным банкам под залог . 72% территории Украины .
И мне приходится мэстными дебилам рассказывать почему это куёфо . Почему закладывать свою землю когда кругом нищета и война и пандемия это так же куёфо , как и продаться ********** . Не больше и не меньше !

А у тя бинарное мышление - т.е. примитивное . Если не за Пэпу , то обязательно на 112 .
Да слушаю и его - не всегда нужно бывать только в тёплых ваннах . Иногда полезно слушать и то, шо мерзко ушам . Токо монологи Мертветчука и Рабиновича отключаю . А так смотрю и там вижу порой и Гончаренко и Герасимова . Хотя им туда ходить глупо , бо там лохотрат корундовый .
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25.11.2020 21:19 Ответить
Ну и сиди изя там и не высовывайся.Или там ты чужой? Тогда понятно.Отщепенец.
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25.11.2020 21:22 Ответить
Вигоніть з ДПЗКУ братана Власенка, якого Юлька всунула туда за голоси по бюджету!
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25.11.2020 19:21 Ответить
Завтра во всех подземных переходах будут сидеть юльки с шапками и клянчить бахине на косметику, а может и из карманов начнут тырить,как пиковая масть.
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25.11.2020 21:00 Ответить
Два брата-акробата ющер і янукодло тоже дуже хотіли знищити Батьківщину. І де вони зараз?Одне чмо разом з своєю красапєтою вкрало гроші з лікарні,зганьбилося допомогою ригам і заробило зневагу від усієї країни,друге чмо організувало війну і ховається у ворога,і нинішнє зелене чмо чекає такий же бесславний кінець.
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25.11.2020 21:11 Ответить
вона в шоци...)))
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25.11.2020 22:42 Ответить
 
 