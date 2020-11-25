В Кабмине допускают введение "новогоднего карантина", но обещают предупредить об этом заранее, - Немчинов
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Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшится, правительство может на время новогодних и рождественских праздников усилить карантинные ограничения.
Об этом заявил на брифинге по результатам заседания правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы активно изучаем результаты деятельности во время карантина выходного дня. Наблюдаем определенную стабилизацию в части заболевания. Однако понимаем, что при росте заболеваемости можем прийти к усилению тех или иных карантинных ограничений. В частности, понимаем, что могут быть своеобразные ограничения и во время цикла новогодне-рождественских праздников", - сказал Немчинов.
По его словам, специалисты прорабатывают соответствующие предложения. Поэтому правительство сможет их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на утро 25 ноября в Украине зафиксировали 13 882 новых случая COVID-19, в целом за все время пандемии заболели 661 858 человек.
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Вот в Словакии все работает - только не работают школы и рестораны только на улице обслуживают ( поставили обогрев)
а ключ у завотеделением.
.. ну ладно Скайп можна, но в екран, шоб ни одной ноздрей не дышал...
- быстрее... вызывай скорую.. я чошо задыхаюсь... и в глазах темнеет...
она (берет его телефон):
- быстро говори какой у тебя пароль?
- ой..фсе... не надо... вроде бы попустило…
женщины, не благодарите...
в монастырь вызвали системотехника ибо кто-то взломал эл.почту монастыря
- я ж вам говорил в прошлый раз... поставьте пароль
- так мы и поставили...и как они его вычислили, ума не приложим
- и что там за пароль?
- год, когда Папа Григорий ХІ призвал к крестовому походу..
- ну да... действительно...сложный... а когда ж это было?
- в 1234 году
В Польше за прошедшие сутки, 24 ноября, от COVID-19 умерли 674 человека, что является самым высоким показателем смертности за все время эпидемии в стране.
Согласно информации польского Минздрава, общее количество смертей от коронавируса в Польше достигло почти 15 тыс.