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В Кабмине допускают введение "новогоднего карантина", но обещают предупредить об этом заранее, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Кабмине допускают введение

Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшится, правительство может на время новогодних и рождественских праздников усилить карантинные ограничения.

Об этом заявил на брифинге по результатам заседания правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы активно изучаем результаты деятельности во время карантина выходного дня. Наблюдаем определенную стабилизацию в части заболевания. Однако понимаем, что при росте заболеваемости можем прийти к усилению тех или иных карантинных ограничений. В частности, понимаем, что могут быть своеобразные ограничения и во время цикла новогодне-рождественских праздников", - сказал Немчинов.

По его словам, специалисты прорабатывают соответствующие предложения. Поэтому правительство сможет их представить в случае необходимости, чтобы и граждане, и бизнес были заранее готовы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на утро 25 ноября в Украине зафиксировали 13 882 новых случая COVID-19, в целом за все время пандемии заболели 661 858 человек.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Шо, опять депутаты будут стричься в тайных салонах , а обедать тайно в Велюре ?
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25.11.2020 17:21
+3
Олігархи тільки багатіють,а населення в них за бидло рахується.Але ж це саме населення цього хотіло.
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25.11.2020 17:24
+2
у особо одаренных ето обычно либо свой год рождения либо жены или детей.
женщины, не благодарите...
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25.11.2020 17:41
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ФОПам капец !
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25.11.2020 17:16 Ответить
вот прямо всем?
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25.11.2020 17:22 Ответить
Салютами ?
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25.11.2020 17:17 Ответить
Тобто, без попередження не починати? В Кабмине допускают введение "новогоднего карантина", но обещают предупредить об этом заранее, - Немчинов - Цензор.НЕТ 8312
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25.11.2020 17:17 Ответить
Считайте что предупредили. В Кабмине допускают введение "новогоднего карантина", но обещают предупредить об этом заранее, - Немчинов - Цензор.НЕТ 8763
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25.11.2020 17:20 Ответить
Шо, опять депутаты будут стричься в тайных салонах , а обедать тайно в Велюре ?
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25.11.2020 17:21 Ответить
А женщины будут без причёсок Новый год встречать ?

Вот в Словакии все работает - только не работают школы и рестораны только на улице обслуживают ( поставили обогрев)
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25.11.2020 17:23 Ответить
Олігархи тільки багатіють,а населення в них за бидло рахується.Але ж це саме населення цього хотіло.
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25.11.2020 17:24 Ответить
Кого ты считаешь олигархом?
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25.11.2020 17:26 Ответить
тех у кого больше миллиарда гривен
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25.11.2020 18:36 Ответить
зачем эти судороги?экономике уже пох эти припарки,а в больницах кислорода все равно на всех не хватит-не завезли
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25.11.2020 17:26 Ответить
предупредить заранее? за сколько минут до ?
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25.11.2020 17:28 Ответить
Не забудьте, пожалуйста. а то загуляем, при такой пенсии и все прозеваем. Надеемся на власть, она у нас все.
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25.11.2020 17:31 Ответить
бубу тоже в отдельный бокс в Феофании и шо бы никаких ермаков с арахимиями,
а ключ у завотеделением.

.. ну ладно Скайп можна, но в екран, шоб ни одной ноздрей не дышал...
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25.11.2020 17:31 Ответить
***
- быстрее... вызывай скорую.. я чошо задыхаюсь... и в глазах темнеет...
она (берет его телефон):
- быстро говори какой у тебя пароль?
- ой..фсе... не надо... вроде бы попустило…
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25.11.2020 17:34 Ответить
у особо одаренных ето обычно либо свой год рождения либо жены или детей.
женщины, не благодарите...
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25.11.2020 17:41 Ответить
***
в монастырь вызвали системотехника ибо кто-то взломал эл.почту монастыря
- я ж вам говорил в прошлый раз... поставьте пароль
- так мы и поставили...и как они его вычислили, ума не приложим
- и что там за пароль?
- год, когда Папа Григорий ХІ призвал к крестовому походу..
- ну да... действительно...сложный... а когда ж это было?
- в 1234 году
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25.11.2020 18:40 Ответить
В Польше очень грустно

В Польше за прошедшие сутки, 24 ноября, от COVID-19 умерли 674 человека, что является самым высоким показателем смертности за все время эпидемии в стране.

Согласно информации польского Минздрава, общее количество смертей от коронавируса в Польше достигло почти 15 тыс.
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25.11.2020 17:50 Ответить
 
 