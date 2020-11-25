Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС
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Российско-оккупационные войска с начала текущих суток огонь не открывали.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В течение текущих суток, 25 ноября, в полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" выстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняетс", - говорится в сообщении.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы 7 гектаров территории и переданы на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.
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«С Путиным с каждым днем все хуже и хуже. Вполне возможно, он не будет записывать новогоднее обращение.» - утверждают источники. Также в последнее время Путин все реже появляется на различных плановых мероприятиях". (Електронна газета "Русский еврей")
Надіюсь, поки вони там будуть владу ділить, їм буде не до України...
(Між іншим, як там помідори? Витягав усі, чи бережеш на Різдво?).