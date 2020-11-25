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Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток не нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток огонь не открывали.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В течение текущих суток, 25 ноября, в полосах ответственности наших бригад оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток" выстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняетс", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы 7 гектаров территории и переданы на уничтожение 74 взрывоопасных предмета.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а вчера что было? временное прекращение перемирия? На 1 секунду? На время полёта пули?
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25.11.2020 17:28 Ответить
"У Путина отказала правая рука и вероятно, он испытывает определенные трудности с контролем конечностей. На странное поведение тела российского президента обратили внимание пользователи социальных сетей. Во время последней встречи с министром обороны РФ Шойгу Владимир Путин был вынужден пользоваться только левой рукой, а правую ему явно было тяжело не только поднять, но и вообще управлять конечностью.
Еще ранее пользователи на других видео обращали внимание на постоянную дрожь правой руки Путина и то, тчо ему иногда трудно справляться с дрожью тела.
Напомним, что последние несколько недель различные источники в Кремле, а также западные СМИ сообщают, что у президента России вероятно тяжелая форма болезни Паркинсона, а также Путин перенес операцию на желудке по причине затянувшейся онкологии. Российский публицист Соловей утверждает, что Путин готовиться уйти с поста президента уже в начале 2021 года.
«С Путиным с каждым днем все хуже и хуже. Вполне возможно, он не будет записывать новогоднее обращение.» - утверждают источники. Также в последнее время Путин все реже появляется на различных плановых мероприятиях". (Електронна газета "Русский еврей")
Надіюсь, поки вони там будуть владу ділить, їм буде не до України...
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25.11.2020 17:43 Ответить
ех, ваш бы коммент, Яр, та ***** во все еще двигающиеся конечности, шо б оно уже замерло и даже глазами не лупало...
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25.11.2020 17:55 Ответить
То не мій... То "руські євреї" написали... Я їх читаю вже років шість... Доволі об"єктивно викладають інформацію... А щодо "завмерло" - то ще невідомо, яка "мавпа з гранатою" займе його місце...
(Між іншим, як там помідори? Витягав усі, чи бережеш на Різдво?).
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25.11.2020 18:14 Ответить
Вся эта затея пуйла и пятой колоны с полезными идиотами и плохо завуалированными совьетско-криворожскими шутами, скоро закончиться они утонут в собственном говне. Главное вовремя закопать это говно.
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25.11.2020 18:15 Ответить
Дайте им шоколадку.
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25.11.2020 19:34 Ответить
нету стрельбы. зрада.
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26.11.2020 03:34 Ответить
 
 