Переходное правосудие для Крыма и ОРДЛО может быть разным, - Мамедов
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Правосудие переходного периода, которое будет применяться после деоккупации, может быть разным для оккупированного Крыма и ОРДЛО.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на.zn.ua
По словам чиновника, законодательство переходного правосудия может быть общим в части привлечения к ответственности за тяжкие преступления.
"Но в целом представляется, что право переходного периода - это не один законопроект, а ряд нормативных актов и комплекс механизмов, которые могут предусматривать особенности для Крыма и Донбасса, поскольку различия все же есть, но в рамках общих векторных направлений", - отметил Мамедов.
Замгенпрокурора сообщил, что сейчас концепция переходного правосудия находится на рассмотрении в Офисе Президента.
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