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Переходное правосудие для Крыма и ОРДЛО может быть разным, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переходное правосудие для Крыма и ОРДЛО может быть разным, - Мамедов

Правосудие переходного периода, которое будет применяться после деоккупации, может быть разным для оккупированного Крыма и ОРДЛО.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на.zn.ua

По словам чиновника, законодательство переходного правосудия может быть общим в части привлечения к ответственности за тяжкие преступления.

"Но в целом представляется, что право переходного периода - это не один законопроект, а ряд нормативных актов и комплекс механизмов, которые могут предусматривать особенности для Крыма и Донбасса, поскольку различия все же есть, но в рамках общих векторных направлений", - отметил Мамедов.

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Замгенпрокурора сообщил, что сейчас концепция переходного правосудия находится на рассмотрении в Офисе Президента.

Автор: Володимир Янченко
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Перехідне правосуддя для Криму і ОРДЛО може бути різним, - Мамедов - Цензор.НЕТ 2113
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26.11.2020 00:19 Ответить
На переходный период нужно вернуть военно-полевые суды и смертную казнь
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26.11.2020 00:56 Ответить
Лише дурень ділить шкуру не вбитого ведмедя... Перехідне правосуддя для Криму і ОРДЛО може бути різним, - Мамедов - Цензор.НЕТ 1139
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26.11.2020 04:51 Ответить
Осталась такая мелочь - деоккупировать. Как эти балакающие рожи уже задолбали!
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26.11.2020 05:25 Ответить
И чем это отличается от федерализации?
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26.11.2020 09:36 Ответить
 
 