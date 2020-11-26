РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14188 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
5 341 31
женщины (813) карантин (16730) ООН (3935) гендерные проблемы (145) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

Пандемия COVID-19 может отбросить равенство женщин на четверть века назад, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пандемия COVID-19 может отбросить равенство женщин на четверть века назад, - ООН

Пандемия коронавируса может свести на нет 25 лет роста гендерного равенства. Из-за влияния пандемии женщины выполняют гораздо больше домашних дел и забот о семье.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом свидетельствуют новые глобальные данные ООН-женщины.

"Все, над чем мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно за год", - отметил заместитель исполнительного директора структуры ООН-женщины Анита Бхатия, слова которой цитирует ВВС.

Возможности трудоустройства и образования значительно уменьшились, а женщины могут страдать от ухудшения психического и физического здоровья.— Бремя ухода представляет реальный риск возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов, утверждает Бхатия.

Даже до пандемии на каждый час неоплачиваемой работы, что выполняет мужчина, три часа выполняли женщины. Сейчас эта цифра выше.

"Еще более тревожным является то, что многие женщины фактически не вернутся к работе", - говорит Анита Бхатия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль

Структура ООН-женщины предупреждает, что сокращение числа работающих женщин негативно скажется не только на благосостоянии женщин, но и на их экономическом прогрессе и независимости.

И Украина больше всего пострадали те сферы экономики, где сосредоточены преимущественно женщины. Значительному ущербу и сокращениям подверглись сферы образования, здравоохранения, культуры и креативные индустрии, где работало более 60% женщин.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Какое горе....Женщин заставят воспитывать детей.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:45
+6
А вооще если в ООН хотят полного равенства - всем женщинам надо пришить яица.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:47
+6
Да причем здесь это? В чем и где например в Украине ущемляются права женщин? Просто феминизм такая же проблема как и проблемы афроамериканцев, как только их ставят в равные условия с другими сразу начинается вой "мы же девочки". Вот это вот все в оон к чему? Мля самая большая проблема сейчас, да?
показать весь комментарий
26.11.2020 08:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какое горе....Женщин заставят воспитывать детей.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:45 Ответить
Какое нахер равенство? Кто приносит деньги в дом во время карантина - тот и прав.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:45 Ответить
наверно потому что есть полно баба которые будут поумнее любого шахтёра и сталевара и могу сделать карьеру защитить докторскую пока тупоголовые будут в шахте вкалывать за похлёбку не??

Все верно - место женщины на кухне и беречь домашний очаг)

Это что ли на твою копеечную зарплату беречь очаг, это на тот смех который ты зарабатываешь??То то же..вот и приходица вкалывать ...Кстати многие бабы тебе легко дадут фору по зароботку.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:50 Ответить
Да причем здесь это? В чем и где например в Украине ущемляются права женщин? Просто феминизм такая же проблема как и проблемы афроамериканцев, как только их ставят в равные условия с другими сразу начинается вой "мы же девочки". Вот это вот все в оон к чему? Мля самая большая проблема сейчас, да?
показать весь комментарий
26.11.2020 08:57 Ответить
Так пусть тогда такие умные бабы, живут баба с бабой, раз муж шахтёр не подходит, со своим смехом,
показать весь комментарий
26.11.2020 09:10 Ответить
Так шо ж не защищает-то? Чем сидение дома мешает этому? Как раз наоборот - минус час-два на добираение на работу в день. Минимум. У меня иной раз по два часа в одну сторону было итого 4. Плюс должный уровень дисциплины у детей...
Да у дмомхозяйки есть все возможности для развития.
Но... феминизм просто хочет всего и на халяву. Вот *****. Почему в бригаде моего отца, строящего коксовые батареи при не самой низкой оплате его труда в силу работы в иностарнной компании да еще и в другой стране - ни одной женщины? А в начальницы отделения банка метит каждая вторая?
показать весь комментарий
26.11.2020 10:05 Ответить
Бесполезная организация, насаждающая либерастию везде, куда дотягивается. На реальные дела кишка тонка.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:46 Ответить
А вооще если в ООН хотят полного равенства - всем женщинам надо пришить яица.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:47 Ответить
так равенство оно взаимное, тогда и тебе тоже прийдёца кое что пришить..
показать весь комментарий
26.11.2020 08:51 Ответить
А шо ты так переживаешь? Не охота яица пришивать - а равенства охота? Так не бывает. И не будет.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:53 Ответить
У многих баб яйца побольше чем у тебя будут...
показать весь комментарий
26.11.2020 08:58 Ответить
Я же говорю эти все проблемы из за желания иметь особый статус. Как только их ставят в реальные равные условия, сразу вой начинается.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:59 Ответить
Или всем мужчинам отрезать яйца 😝 ...
показать весь комментарий
26.11.2020 09:06 Ответить
Это не по-левацки как-то. Надо поровну поделить, и яЯ и грудЯ.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:09 Ответить
У них есть яйца(яичники)🤭
показать весь комментарий
26.11.2020 09:12 Ответить
Каждому пестику - по тычинке! Каждой тычинке - по пестику! И никаких вам лепестков-излишеств.
показать весь комментарий
26.11.2020 14:11 Ответить
Да ладно.Наоборот,все теперь в парандже ходят.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:52 Ответить
Но если, два раза в год, сделать прививку то все будет ровно. Аксиома. Запомнить всем.
показать весь комментарий
26.11.2020 08:56 Ответить
Природа, мать ее так, создала изначальное неравенство! Мужика и бабу (грубо, но по сути).
Вопрос не в РАВЕНСТВЕ, а скорее в уважении к достоинствам и неравенству полов!
Равенство полов не возможно по причине различия психологической и физической конструкции тел.

Задача общества в том, что б максимально приемлемо (с психологической и физической позиций) обеспечить комфортное состояние для обоих полов!

Кто не согласен - вешайтесь) И еще, мать ее природа так, иногда взбрыкивает и присваивает ХАРАКТЕРНЫЕ признаки противоположному полу. Ну и хрен с ней с природой, пусть альтернативные развиваются по альтернативному пути, но не НАВЯЗЫВАЮТ свою состояние остальному обществу.

PS. Так изгадить и извратить замечательное в изначальном, не извоащенном смысле, понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ, это надо уметь и очень стараться( СОВОК *** (С)
показать весь комментарий
26.11.2020 09:06 Ответить
От зараза этот COVID-19, угнетает женщин.
Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН - Цензор.НЕТ 9581
показать весь комментарий
26.11.2020 09:22 Ответить
Можна вбивати хлопчиків відразу після народження. Дуже швидко всі права перейдуть до жінок.
показать весь комментарий
26.11.2020 09:28 Ответить
не вариант - куколды и баборабы везде нужны
показать весь комментарий
26.11.2020 11:03 Ответить
пусть ООН объяснит почему шахматы отдельно мужские и женские? почему другие виды спорта разделены по гендерному признаку, почему существуют чисто женские виды спорта? вот где нет равноправия! начните с этого, ну и с призыва в армию, а потом будем посмотреть! Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН - Цензор.НЕТ 9904
показать весь комментарий
26.11.2020 10:06 Ответить
Мужской спорт, это когда конкретно. Мяч в ворота забил, значит гол, а когда попрыгала ленточкой помахала, и непонятно был он тот гол или не было ничего? это женский. Так и в спорте и в жизни различаются мужчины от женщин.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:57 Ответить
Чето я не догоняю. Если женщина является хорошим спецом, то ее в любом случае возьмут на работу. Ну а то, что мужчина выполняет работу за 1 час а женщина за 3, так ее ж никто не заставляет. Если она живет одна, то мужчина, живущий один, тоже тратит какое-то время на ее выполнение. Если она живет в семье, то она же убирается не ради себя, а ради семьи, ради строительства общего будущего. Если она хочет построить карьеру, то пусть наймет домохозяйку или того, кто будет приходить и убираться дома. Не вижу никаких проблем. Не хочешь убираться, не хочешь тратить деньги на домохозяйку, то тогда, имеешь риск развала семьи. В любом случае придется чем-то жертвовать. А то так выходит, что женщине хотят создать идеальные условия, а вот про мужчин забывают.

Кажется, был такой эксперимент "Остров феминисток", куда свезли одних только женщин, чтобы они жили без мужчин. На другой остров - свезли мужчин. Закончилось все тем, что когда съемочная группа через определенное время, приехала к мужчинам, у них были базовые вещи для выживания: укрытие, наладили какой-никакой быт, распределились по ролям кто за что отвечает. Приехали к женщинам - не было ничего и они признали, что без мужчин ничего не могут и просились на остров к мужчинам, поскольку, ничего не смогли сами построить.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:49 Ответить
Кстати, помнится, была где-то статистика, где говорилось, что от коронавируса чаще умирают мужчины, а в неравенстве все равно женщины. Так может, для равенства, надо, чтоб смертность женщин так же сравнялась? Раз равенство, так равенство во всём.
показать весь комментарий
26.11.2020 10:51 Ответить
 
 