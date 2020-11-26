Пандемия COVID-19 может отбросить равенство женщин на четверть века назад, - ООН

Пандемия коронавируса может свести на нет 25 лет роста гендерного равенства. Из-за влияния пандемии женщины выполняют гораздо больше домашних дел и забот о семье.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом свидетельствуют новые глобальные данные ООН-женщины.

"Все, над чем мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно за год", - отметил заместитель исполнительного директора структуры ООН-женщины Анита Бхатия, слова которой цитирует ВВС.

Возможности трудоустройства и образования значительно уменьшились, а женщины могут страдать от ухудшения психического и физического здоровья.— Бремя ухода представляет реальный риск возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов, утверждает Бхатия.

Даже до пандемии на каждый час неоплачиваемой работы, что выполняет мужчина, три часа выполняли женщины. Сейчас эта цифра выше.

"Еще более тревожным является то, что многие женщины фактически не вернутся к работе", - говорит Анита Бхатия.

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Структура ООН-женщины предупреждает, что сокращение числа работающих женщин негативно скажется не только на благосостоянии женщин, но и на их экономическом прогрессе и независимости.

И Украина больше всего пострадали те сферы экономики, где сосредоточены преимущественно женщины. Значительному ущербу и сокращениям подверглись сферы образования, здравоохранения, культуры и креативные индустрии, где работало более 60% женщин.