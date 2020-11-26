Пандемия COVID-19 может отбросить равенство женщин на четверть века назад, - ООН
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Пандемия коронавируса может свести на нет 25 лет роста гендерного равенства. Из-за влияния пандемии женщины выполняют гораздо больше домашних дел и забот о семье.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом свидетельствуют новые глобальные данные ООН-женщины.
"Все, над чем мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно за год", - отметил заместитель исполнительного директора структуры ООН-женщины Анита Бхатия, слова которой цитирует ВВС.
Возможности трудоустройства и образования значительно уменьшились, а женщины могут страдать от ухудшения психического и физического здоровья.— Бремя ухода представляет реальный риск возврата к гендерным стереотипам 1950-х годов, утверждает Бхатия.
Даже до пандемии на каждый час неоплачиваемой работы, что выполняет мужчина, три часа выполняли женщины. Сейчас эта цифра выше.
"Еще более тревожным является то, что многие женщины фактически не вернутся к работе", - говорит Анита Бхатия.
Структура ООН-женщины предупреждает, что сокращение числа работающих женщин негативно скажется не только на благосостоянии женщин, но и на их экономическом прогрессе и независимости.
И Украина больше всего пострадали те сферы экономики, где сосредоточены преимущественно женщины. Значительному ущербу и сокращениям подверглись сферы образования, здравоохранения, культуры и креативные индустрии, где работало более 60% женщин.
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Все верно - место женщины на кухне и беречь домашний очаг)
Это что ли на твою копеечную зарплату беречь очаг, это на тот смех который ты зарабатываешь??То то же..вот и приходица вкалывать ...Кстати многие бабы тебе легко дадут фору по зароботку.
Да у дмомхозяйки есть все возможности для развития.
Но... феминизм просто хочет всего и на халяву. Вот *****. Почему в бригаде моего отца, строящего коксовые батареи при не самой низкой оплате его труда в силу работы в иностарнной компании да еще и в другой стране - ни одной женщины? А в начальницы отделения банка метит каждая вторая?
Вопрос не в РАВЕНСТВЕ, а скорее в уважении к достоинствам и неравенству полов!
Равенство полов не возможно по причине различия психологической и физической конструкции тел.
Задача общества в том, что б максимально приемлемо (с психологической и физической позиций) обеспечить комфортное состояние для обоих полов!
Кто не согласен - вешайтесь) И еще, мать ее природа так, иногда взбрыкивает и присваивает ХАРАКТЕРНЫЕ признаки противоположному полу. Ну и хрен с ней с природой, пусть альтернативные развиваются по альтернативному пути, но не НАВЯЗЫВАЮТ свою состояние остальному обществу.
PS. Так изгадить и извратить замечательное в изначальном, не извоащенном смысле, понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ, это надо уметь и очень стараться( СОВОК *** (С)
Кажется, был такой эксперимент "Остров феминисток", куда свезли одних только женщин, чтобы они жили без мужчин. На другой остров - свезли мужчин. Закончилось все тем, что когда съемочная группа через определенное время, приехала к мужчинам, у них были базовые вещи для выживания: укрытие, наладили какой-никакой быт, распределились по ролям кто за что отвечает. Приехали к женщинам - не было ничего и они признали, что без мужчин ничего не могут и просились на остров к мужчинам, поскольку, ничего не смогли сами построить.