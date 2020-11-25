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Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль

Украинские работодатели до сих пор дискриминируют женщин и могут платить им на 1/4 меньше, чем их коллегам-мужчинам.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления на IV Украинском Женском Конгрессе "От возможностей к реальным изменениям", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В нашем обществе все еще остается дискриминационным отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее", - сказал Шмыгаль.

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При этом 2020 год стал прорывным в доступе женщин к политике, добавил премьер-министр.

"В каждом списке должно было быть по меньшей мере 40% представителей одного пола, и результат не заставил себя ждать. В первую очередь десятки женщин решили попробовать себя в политике, отбросили стереотипы и проявили себя", - пояснил Шмыгаль.

Теперь почти 42%, в районных советах -33,7% избранных депутатов являются женщинами, в советах громад с количеством избирателей свыше 10 тысяч - почти 33%, в облсоветах - 28%.

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"Рад, что этот процесс начинается именно с громад, это и есть та общественная трансформация", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Де в Україні виплачують зарплату по статевим ознакам?
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25.11.2020 12:33
+9
Хм, и что у нашего депутата женщины зарплата на 25% меньше чем у депутата мужчины? Херню Шмыгаль несет. Есть штатное расписание. Есть тарифные ставки. И если женщина получает меньше, то скорее всего у нее другая должность. А почему на более оплачиваемую должность взяли мужчину думаю для того есть определенные объективные причины. Возможно субъективные также. К примеру смысл брать на должность молодую женщину детородного возраста, если можно взять мужчину. Цинично? Да. Но у нас жизнь довольно циничная.
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25.11.2020 12:37
+7
Цей дятел співає феміністичних пісень аби його почули в Європі. Краще б розповів чому у нас вимушені працювати пенсіонери.
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25.11.2020 12:44
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Ну на окружной думаю спрос на мужиков нулевой. Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1936 А на банковой все же преобладают пока мужики. Но туда попробуй пробейся. Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1501
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25.11.2020 12:38 Ответить
Де в Україні виплачують зарплату по статевим ознакам?
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25.11.2020 12:33 Ответить
в сказках феминисток.
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25.11.2020 12:54 Ответить
Хм, и что у нашего депутата женщины зарплата на 25% меньше чем у депутата мужчины? Херню Шмыгаль несет. Есть штатное расписание. Есть тарифные ставки. И если женщина получает меньше, то скорее всего у нее другая должность. А почему на более оплачиваемую должность взяли мужчину думаю для того есть определенные объективные причины. Возможно субъективные также. К примеру смысл брать на должность молодую женщину детородного возраста, если можно взять мужчину. Цинично? Да. Но у нас жизнь довольно циничная.
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25.11.2020 12:37 Ответить
Litve kak raz zencini vziali verx.Rukovoditel seima,premjer i ministry bolsinstve zencini.Jest nemalo do 40 let ministry
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25.11.2020 12:54 Ответить
Ну это политика. И не думаю что на одинаковой должности политик женщина в зарплате ущемлена по сравнению с мужчиной.
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25.11.2020 14:04 Ответить
шмигаль хоче бути в тренді. Колись ще по молодості працював на будівництві ставки для усіх були однакові, тільки чоловіки наприклад штукатурили 25 квадратів на день а жінки 15, тому і виходило, що жінки отримують меншу платню. В ІТ, де я зараз працюю, в нас так само немає коефіцієнтів чоловік ти чи жінка. Отримуєш погодинно, і чоловіки часто буває працюють понаднормово, тому знову можуть отримувати більше. Але ставка для тієї ж позиції однакова.
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25.11.2020 13:45 Ответить
Вот и я о том же. Плюс у нас согласно законодательства женщина может еще дополнительно отпуск брать по уходу за ребенком. За счет этого может зарплата меньше быть.
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25.11.2020 14:06 Ответить
А может не привишать. Ахметовська ***** пальцем в небо.
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25.11.2020 12:38 Ответить
Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1536
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25.11.2020 12:39 Ответить
Кто как работает, так и ест!
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25.11.2020 12:40 Ответить
Аби щось модне прогнати. Ну де ти бачив об"яви про оплати роботи жінкам на 25% меньше, а чоловікам більше на одній посаді. Де?
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25.11.2020 12:42 Ответить
Цей дятел співає феміністичних пісень аби його почули в Європі. Краще б розповів чому у нас вимушені працювати пенсіонери.
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25.11.2020 12:44 Ответить
ЗІ: 25% то фігня, а ось різниця між моєю пенсією і пенсією якоїсь баби, яка пропрацювала в суді відрізняється щонайменше в 1000%.
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25.11.2020 12:50 Ответить
Нема питань. Хай тоді жінки йдуть працювати шахтарями та зварниками, а не касиршами чи прибиральницями. Як можна порівнювати середні доходи чоловіків та жінок, не звертаючи увагу на різницю у кількості та якості цієї праці?
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25.11.2020 12:44 Ответить
Женшины хотят равных прав только чтобы работать директорами. Когда говорят что это должно работать в обе стороны - страшно возмущаются.
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25.11.2020 12:57 Ответить
у мене дядько працював шахтарем 30 років, і за увесь час в них в забої працювала лише одна жінка. Не хочуть вони важко працювати, і не можуть.
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25.11.2020 13:49 Ответить
Ну это и нормально. Физиология женщины и мужчины сильно отличается. И женщина действительно не может чисто физически на некоторых работах работать. Так что я не вижу дискриминации в зарплате женщин по гендерному признаку.
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25.11.2020 14:08 Ответить
Бред
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25.11.2020 12:45 Ответить
А может и не превышать!
Есть места где зарплаты женщин в разы больше, чем у мужчин. Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3243
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25.11.2020 12:46 Ответить
да что за хрен несут эти зелёные твари? Хотя бы один реальный пример в студию выложили.
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25.11.2020 12:47 Ответить
У Шмыгаля не осталось больше проблем, чем эта, и та гипотетическая.
Оно и понятно, когда ты завалил работу везде, где только можно и страна летит в пропасть.
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25.11.2020 12:48 Ответить
может превышать /а может и не превышать, хрен его знает. Философствует как обычно Шмыгаль.
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25.11.2020 12:53 Ответить
О ужас. Срочно ввести гендерные квоты!
(сарказм)
З.Ы.: Один из моментов на предмет последствий евроориентации.
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25.11.2020 13:01 Ответить
Ему что, больше заняться нечем?
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25.11.2020 13:05 Ответить
В фирме, где я раньше работал, на сегодняшний день остались одни женщины, хоть работа не скажу, что женская.
Две недели назад увол лся последний мужик - директор.
Хай делят все бабло, как считают нужным и делят на нуль зарплату мужчин Зарплата чоловіків в Україні може перевищувати зарплату жінок на 25%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8719
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25.11.2020 13:09 Ответить
А зачем бабе тяжело работать, если она потом все бабки у своего мужика высосет?
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25.11.2020 13:26 Ответить
За моїми спостереженнями - більшість українських жінок розумніші за Шмигаля...
Враховуючи останнє, усе майно шмиголя та його рідні до 7-го коліна потрібно конфіскувати, реалізувати на міжнародних аукціонах,а дохід спрямувати на доплати усім жінкам в рівних грошових частинах (не відсоткових - ато гереги різні присмокчуться).
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25.11.2020 13:34 Ответить
Депутаты всё время поднимали вопрос о необходимости увеличить процент женщин для начала в парламенте, хотя зачем это нужно, доказать не могли. В итоге в нынешнем парламенте самый большой процент женщин по сравнению с другими парламентами. И что это дало хорошего? Да ничего. Просто увеличился процент тех, кто "имеет право на ошибку" и кем проще управлять кукловодам.
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25.11.2020 14:28 Ответить
Якщо взяти до уваги, що чоловік утримує бабу (часто же з причіпом), то йому треба ще стільки ж накинути.
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25.11.2020 14:49 Ответить
В процессе выравнивания социальной дискриминации мужикам надо выплачивать компенсацию за неумение рожать.
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25.11.2020 15:17 Ответить
Либерастическая пропаганда.
kisuone.blogspot.com/2013/01/victim-as-moral-zombie.html
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25.11.2020 15:37 Ответить
 
 