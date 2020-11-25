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дискримінація (42) жінки (486) заробітна плата (1019) кар'єра (3) робота (347) гендерні проблеми (94) рівноправ'я (6) Денис Шмигаль (2710)

Зарплата чоловіків в Україні може перевищувати зарплату жінок на 25%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зарплата чоловіків в Україні може перевищувати зарплату жінок на 25%, - Шмигаль

Українські роботодавці досі дискримінують жінок і можуть платити їм на 1/4 менше, ніж їхнім колегам-чоловікам.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на IV Українському Жіночому Конгресі "Від можливостей до реальних змін", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нашому суспільстві все ще дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки у питанні заробітної плати це призводить до розриву у розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність та навіть характер. А що в результаті? Це заважає усім українцям ставати більш заможними та більш успішними", - сказав Шмигаль.

Водночас, 2020-й рік став проривним.

"В кожному списку мало бути не менше 40% представників однієї статі та результат не змусив себе чекати. Перше за все, десятки жінок вирішили спробувати себе у політиці, відкинули стереотипи та проявили себе", - додав глава уряду.

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Тепер майже 42%, у районних радах -33,7% обраних депутатів є жінками, у радах громад із кількістю виборців у понад 10 тисяч - майже 33%, в облрадах – 28%.

"Радий, що цей процес розпочинається саме із громад, це і є та суспільна трансформація", - наголосив Прем'єр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Де в Україні виплачують зарплату по статевим ознакам?
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25.11.2020 12:33
+9
Хм, и что у нашего депутата женщины зарплата на 25% меньше чем у депутата мужчины? Херню Шмыгаль несет. Есть штатное расписание. Есть тарифные ставки. И если женщина получает меньше, то скорее всего у нее другая должность. А почему на более оплачиваемую должность взяли мужчину думаю для того есть определенные объективные причины. Возможно субъективные также. К примеру смысл брать на должность молодую женщину детородного возраста, если можно взять мужчину. Цинично? Да. Но у нас жизнь довольно циничная.
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25.11.2020 12:37
+7
Цей дятел співає феміністичних пісень аби його почули в Європі. Краще б розповів чому у нас вимушені працювати пенсіонери.
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25.11.2020 12:44
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Ну на окружной думаю спрос на мужиков нулевой. Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1936 А на банковой все же преобладают пока мужики. Но туда попробуй пробейся. Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1501
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25.11.2020 12:38 Відповісти
Де в Україні виплачують зарплату по статевим ознакам?
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25.11.2020 12:33 Відповісти
в сказках феминисток.
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25.11.2020 12:54 Відповісти
Хм, и что у нашего депутата женщины зарплата на 25% меньше чем у депутата мужчины? Херню Шмыгаль несет. Есть штатное расписание. Есть тарифные ставки. И если женщина получает меньше, то скорее всего у нее другая должность. А почему на более оплачиваемую должность взяли мужчину думаю для того есть определенные объективные причины. Возможно субъективные также. К примеру смысл брать на должность молодую женщину детородного возраста, если можно взять мужчину. Цинично? Да. Но у нас жизнь довольно циничная.
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25.11.2020 12:37 Відповісти
Litve kak raz zencini vziali verx.Rukovoditel seima,premjer i ministry bolsinstve zencini.Jest nemalo do 40 let ministry
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25.11.2020 12:54 Відповісти
Ну это политика. И не думаю что на одинаковой должности политик женщина в зарплате ущемлена по сравнению с мужчиной.
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25.11.2020 14:04 Відповісти
шмигаль хоче бути в тренді. Колись ще по молодості працював на будівництві ставки для усіх були однакові, тільки чоловіки наприклад штукатурили 25 квадратів на день а жінки 15, тому і виходило, що жінки отримують меншу платню. В ІТ, де я зараз працюю, в нас так само немає коефіцієнтів чоловік ти чи жінка. Отримуєш погодинно, і чоловіки часто буває працюють понаднормово, тому знову можуть отримувати більше. Але ставка для тієї ж позиції однакова.
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25.11.2020 13:45 Відповісти
Вот и я о том же. Плюс у нас согласно законодательства женщина может еще дополнительно отпуск брать по уходу за ребенком. За счет этого может зарплата меньше быть.
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25.11.2020 14:06 Відповісти
А может не привишать. Ахметовська ***** пальцем в небо.
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25.11.2020 12:38 Відповісти
Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1536
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25.11.2020 12:39 Відповісти
Кто как работает, так и ест!
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25.11.2020 12:40 Відповісти
Аби щось модне прогнати. Ну де ти бачив об"яви про оплати роботи жінкам на 25% меньше, а чоловікам більше на одній посаді. Де?
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25.11.2020 12:42 Відповісти
Цей дятел співає феміністичних пісень аби його почули в Європі. Краще б розповів чому у нас вимушені працювати пенсіонери.
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25.11.2020 12:44 Відповісти
ЗІ: 25% то фігня, а ось різниця між моєю пенсією і пенсією якоїсь баби, яка пропрацювала в суді відрізняється щонайменше в 1000%.
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25.11.2020 12:50 Відповісти
Нема питань. Хай тоді жінки йдуть працювати шахтарями та зварниками, а не касиршами чи прибиральницями. Як можна порівнювати середні доходи чоловіків та жінок, не звертаючи увагу на різницю у кількості та якості цієї праці?
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25.11.2020 12:44 Відповісти
Женшины хотят равных прав только чтобы работать директорами. Когда говорят что это должно работать в обе стороны - страшно возмущаются.
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25.11.2020 12:57 Відповісти
у мене дядько працював шахтарем 30 років, і за увесь час в них в забої працювала лише одна жінка. Не хочуть вони важко працювати, і не можуть.
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25.11.2020 13:49 Відповісти
Ну это и нормально. Физиология женщины и мужчины сильно отличается. И женщина действительно не может чисто физически на некоторых работах работать. Так что я не вижу дискриминации в зарплате женщин по гендерному признаку.
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25.11.2020 14:08 Відповісти
Бред
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25.11.2020 12:45 Відповісти
А может и не превышать!
Есть места где зарплаты женщин в разы больше, чем у мужчин. Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3243
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25.11.2020 12:46 Відповісти
да что за хрен несут эти зелёные твари? Хотя бы один реальный пример в студию выложили.
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25.11.2020 12:47 Відповісти
У Шмыгаля не осталось больше проблем, чем эта, и та гипотетическая.
Оно и понятно, когда ты завалил работу везде, где только можно и страна летит в пропасть.
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25.11.2020 12:48 Відповісти
может превышать /а может и не превышать, хрен его знает. Философствует как обычно Шмыгаль.
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25.11.2020 12:53 Відповісти
О ужас. Срочно ввести гендерные квоты!
(сарказм)
З.Ы.: Один из моментов на предмет последствий евроориентации.
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25.11.2020 13:01 Відповісти
Ему что, больше заняться нечем?
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25.11.2020 13:05 Відповісти
В фирме, где я раньше работал, на сегодняшний день остались одни женщины, хоть работа не скажу, что женская.
Две недели назад увол лся последний мужик - директор.
Хай делят все бабло, как считают нужным и делят на нуль зарплату мужчин Зарплата чоловіків в Україні може перевищувати зарплату жінок на 25%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8719
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25.11.2020 13:09 Відповісти
А зачем бабе тяжело работать, если она потом все бабки у своего мужика высосет?
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25.11.2020 13:26 Відповісти
За моїми спостереженнями - більшість українських жінок розумніші за Шмигаля...
Враховуючи останнє, усе майно шмиголя та його рідні до 7-го коліна потрібно конфіскувати, реалізувати на міжнародних аукціонах,а дохід спрямувати на доплати усім жінкам в рівних грошових частинах (не відсоткових - ато гереги різні присмокчуться).
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25.11.2020 13:34 Відповісти
Депутаты всё время поднимали вопрос о необходимости увеличить процент женщин для начала в парламенте, хотя зачем это нужно, доказать не могли. В итоге в нынешнем парламенте самый большой процент женщин по сравнению с другими парламентами. И что это дало хорошего? Да ничего. Просто увеличился процент тех, кто "имеет право на ошибку" и кем проще управлять кукловодам.
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25.11.2020 14:28 Відповісти
Якщо взяти до уваги, що чоловік утримує бабу (часто же з причіпом), то йому треба ще стільки ж накинути.
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25.11.2020 14:49 Відповісти
В процессе выравнивания социальной дискриминации мужикам надо выплачивать компенсацию за неумение рожать.
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25.11.2020 15:17 Відповісти
Либерастическая пропаганда.
kisuone.blogspot.com/2013/01/victim-as-moral-zombie.html
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25.11.2020 15:37 Відповісти
 
 