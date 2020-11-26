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Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН

Пандемія коронавірусу може звести нанівець 25 років зростання гендерної рівності. Через вплив пандемії жінки виконують набагато більше домашніх справ і турбот про сім'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це свідчать нові глобальні дані ООН-жінки.

"Усе, над чим ми працювали, на що пішло 25 років, може бути втрачено за рік", – зазначила заступниця виконавчого директора структури ООН-жінки Аніта Бхатія, слова якої цитує ВВС.

Можливості працевлаштування та освіти значно зменшились, а жінки можуть страждати від погіршення психічного і фізичного здоров’я. Тягар догляду становить реальний ризик повернення до гендерних стереотипів 1950-х років, – стверджує Бхатія.

Навіть до пандемії на кожну годину неоплачуваної роботи, що виконує чоловік, три години виконували жінки. Зараз ця цифра вища.

"Ще більш тривожним є те, що багато жінок фактично не повернуться до роботи", – говорить Аніта Бхатія.

Також читайте: Зарплата чоловіків в Україні може перевищувати зарплату жінок на 25%, - Шмигаль

Структура ООН-жінки попереджає, що скорочення кількості жінок, які працюють, негативно позначиться не тільки на добробуті жінок, але і на їхньому економічному прогресі та незалежності.

В Україні найбільше постраждали ті сфери економіки, де зосереджені переважно жінки. Значних збитків і скорочень зазнали сфери освіти, охорони здоров’я, культури та креативні індустрії, де працювало понад 60% жінок.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Какое горе....Женщин заставят воспитывать детей.
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26.11.2020 08:45
+6
А вооще если в ООН хотят полного равенства - всем женщинам надо пришить яица.
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26.11.2020 08:47
+6
Да причем здесь это? В чем и где например в Украине ущемляются права женщин? Просто феминизм такая же проблема как и проблемы афроамериканцев, как только их ставят в равные условия с другими сразу начинается вой "мы же девочки". Вот это вот все в оон к чему? Мля самая большая проблема сейчас, да?
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26.11.2020 08:57
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Какое горе....Женщин заставят воспитывать детей.
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26.11.2020 08:45 Відповісти
Какое нахер равенство? Кто приносит деньги в дом во время карантина - тот и прав.
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26.11.2020 08:45 Відповісти
наверно потому что есть полно баба которые будут поумнее любого шахтёра и сталевара и могу сделать карьеру защитить докторскую пока тупоголовые будут в шахте вкалывать за похлёбку не??

Все верно - место женщины на кухне и беречь домашний очаг)

Это что ли на твою копеечную зарплату беречь очаг, это на тот смех который ты зарабатываешь??То то же..вот и приходица вкалывать ...Кстати многие бабы тебе легко дадут фору по зароботку.
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26.11.2020 08:50 Відповісти
Да причем здесь это? В чем и где например в Украине ущемляются права женщин? Просто феминизм такая же проблема как и проблемы афроамериканцев, как только их ставят в равные условия с другими сразу начинается вой "мы же девочки". Вот это вот все в оон к чему? Мля самая большая проблема сейчас, да?
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26.11.2020 08:57 Відповісти
Так пусть тогда такие умные бабы, живут баба с бабой, раз муж шахтёр не подходит, со своим смехом,
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26.11.2020 09:10 Відповісти
Так шо ж не защищает-то? Чем сидение дома мешает этому? Как раз наоборот - минус час-два на добираение на работу в день. Минимум. У меня иной раз по два часа в одну сторону было итого 4. Плюс должный уровень дисциплины у детей...
Да у дмомхозяйки есть все возможности для развития.
Но... феминизм просто хочет всего и на халяву. Вот *****. Почему в бригаде моего отца, строящего коксовые батареи при не самой низкой оплате его труда в силу работы в иностарнной компании да еще и в другой стране - ни одной женщины? А в начальницы отделения банка метит каждая вторая?
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26.11.2020 10:05 Відповісти
Бесполезная организация, насаждающая либерастию везде, куда дотягивается. На реальные дела кишка тонка.
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26.11.2020 08:46 Відповісти
А вооще если в ООН хотят полного равенства - всем женщинам надо пришить яица.
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26.11.2020 08:47 Відповісти
так равенство оно взаимное, тогда и тебе тоже прийдёца кое что пришить..
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26.11.2020 08:51 Відповісти
А шо ты так переживаешь? Не охота яица пришивать - а равенства охота? Так не бывает. И не будет.
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26.11.2020 08:53 Відповісти
У многих баб яйца побольше чем у тебя будут...
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26.11.2020 08:58 Відповісти
Я же говорю эти все проблемы из за желания иметь особый статус. Как только их ставят в реальные равные условия, сразу вой начинается.
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26.11.2020 08:59 Відповісти
Или всем мужчинам отрезать яйца 😝 ...
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26.11.2020 09:06 Відповісти
Это не по-левацки как-то. Надо поровну поделить, и яЯ и грудЯ.
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26.11.2020 14:09 Відповісти
У них есть яйца(яичники)🤭
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26.11.2020 09:12 Відповісти
Каждому пестику - по тычинке! Каждой тычинке - по пестику! И никаких вам лепестков-излишеств.
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26.11.2020 14:11 Відповісти
Да ладно.Наоборот,все теперь в парандже ходят.
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26.11.2020 08:52 Відповісти
Но если, два раза в год, сделать прививку то все будет ровно. Аксиома. Запомнить всем.
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26.11.2020 08:56 Відповісти
Природа, мать ее так, создала изначальное неравенство! Мужика и бабу (грубо, но по сути).
Вопрос не в РАВЕНСТВЕ, а скорее в уважении к достоинствам и неравенству полов!
Равенство полов не возможно по причине различия психологической и физической конструкции тел.

Задача общества в том, что б максимально приемлемо (с психологической и физической позиций) обеспечить комфортное состояние для обоих полов!

Кто не согласен - вешайтесь) И еще, мать ее природа так, иногда взбрыкивает и присваивает ХАРАКТЕРНЫЕ признаки противоположному полу. Ну и хрен с ней с природой, пусть альтернативные развиваются по альтернативному пути, но не НАВЯЗЫВАЮТ свою состояние остальному обществу.

PS. Так изгадить и извратить замечательное в изначальном, не извоащенном смысле, понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ, это надо уметь и очень стараться( СОВОК *** (С)
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26.11.2020 09:06 Відповісти
От зараза этот COVID-19, угнетает женщин.
Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН - Цензор.НЕТ 9581
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26.11.2020 09:22 Відповісти
Можна вбивати хлопчиків відразу після народження. Дуже швидко всі права перейдуть до жінок.
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26.11.2020 09:28 Відповісти
не вариант - куколды и баборабы везде нужны
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26.11.2020 11:03 Відповісти
пусть ООН объяснит почему шахматы отдельно мужские и женские? почему другие виды спорта разделены по гендерному признаку, почему существуют чисто женские виды спорта? вот где нет равноправия! начните с этого, ну и с призыва в армию, а потом будем посмотреть! Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН - Цензор.НЕТ 9904
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26.11.2020 10:06 Відповісти
Мужской спорт, это когда конкретно. Мяч в ворота забил, значит гол, а когда попрыгала ленточкой помахала, и непонятно был он тот гол или не было ничего? это женский. Так и в спорте и в жизни различаются мужчины от женщин.
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26.11.2020 16:57 Відповісти
Чето я не догоняю. Если женщина является хорошим спецом, то ее в любом случае возьмут на работу. Ну а то, что мужчина выполняет работу за 1 час а женщина за 3, так ее ж никто не заставляет. Если она живет одна, то мужчина, живущий один, тоже тратит какое-то время на ее выполнение. Если она живет в семье, то она же убирается не ради себя, а ради семьи, ради строительства общего будущего. Если она хочет построить карьеру, то пусть наймет домохозяйку или того, кто будет приходить и убираться дома. Не вижу никаких проблем. Не хочешь убираться, не хочешь тратить деньги на домохозяйку, то тогда, имеешь риск развала семьи. В любом случае придется чем-то жертвовать. А то так выходит, что женщине хотят создать идеальные условия, а вот про мужчин забывают.

Кажется, был такой эксперимент "Остров феминисток", куда свезли одних только женщин, чтобы они жили без мужчин. На другой остров - свезли мужчин. Закончилось все тем, что когда съемочная группа через определенное время, приехала к мужчинам, у них были базовые вещи для выживания: укрытие, наладили какой-никакой быт, распределились по ролям кто за что отвечает. Приехали к женщинам - не было ничего и они признали, что без мужчин ничего не могут и просились на остров к мужчинам, поскольку, ничего не смогли сами построить.
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26.11.2020 10:49 Відповісти
Кстати, помнится, была где-то статистика, где говорилось, что от коронавируса чаще умирают мужчины, а в неравенстве все равно женщины. Так может, для равенства, надо, чтоб смертность женщин так же сравнялась? Раз равенство, так равенство во всём.
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26.11.2020 10:51 Відповісти
 
 