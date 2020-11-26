Пандемія COVID-19 може відкинути рівність жінок на чверть століття назад, - ООН
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Пандемія коронавірусу може звести нанівець 25 років зростання гендерної рівності. Через вплив пандемії жінки виконують набагато більше домашніх справ і турбот про сім'ю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це свідчать нові глобальні дані ООН-жінки.
"Усе, над чим ми працювали, на що пішло 25 років, може бути втрачено за рік", – зазначила заступниця виконавчого директора структури ООН-жінки Аніта Бхатія, слова якої цитує ВВС.
Можливості працевлаштування та освіти значно зменшились, а жінки можуть страждати від погіршення психічного і фізичного здоров’я. Тягар догляду становить реальний ризик повернення до гендерних стереотипів 1950-х років, – стверджує Бхатія.
Навіть до пандемії на кожну годину неоплачуваної роботи, що виконує чоловік, три години виконували жінки. Зараз ця цифра вища.
"Ще більш тривожним є те, що багато жінок фактично не повернуться до роботи", – говорить Аніта Бхатія.
Структура ООН-жінки попереджає, що скорочення кількості жінок, які працюють, негативно позначиться не тільки на добробуті жінок, але і на їхньому економічному прогресі та незалежності.
В Україні найбільше постраждали ті сфери економіки, де зосереджені переважно жінки. Значних збитків і скорочень зазнали сфери освіти, охорони здоров’я, культури та креативні індустрії, де працювало понад 60% жінок.
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Все верно - место женщины на кухне и беречь домашний очаг)
Это что ли на твою копеечную зарплату беречь очаг, это на тот смех который ты зарабатываешь??То то же..вот и приходица вкалывать ...Кстати многие бабы тебе легко дадут фору по зароботку.
Да у дмомхозяйки есть все возможности для развития.
Но... феминизм просто хочет всего и на халяву. Вот *****. Почему в бригаде моего отца, строящего коксовые батареи при не самой низкой оплате его труда в силу работы в иностарнной компании да еще и в другой стране - ни одной женщины? А в начальницы отделения банка метит каждая вторая?
Вопрос не в РАВЕНСТВЕ, а скорее в уважении к достоинствам и неравенству полов!
Равенство полов не возможно по причине различия психологической и физической конструкции тел.
Задача общества в том, что б максимально приемлемо (с психологической и физической позиций) обеспечить комфортное состояние для обоих полов!
Кто не согласен - вешайтесь) И еще, мать ее природа так, иногда взбрыкивает и присваивает ХАРАКТЕРНЫЕ признаки противоположному полу. Ну и хрен с ней с природой, пусть альтернативные развиваются по альтернативному пути, но не НАВЯЗЫВАЮТ свою состояние остальному обществу.
PS. Так изгадить и извратить замечательное в изначальном, не извоащенном смысле, понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ, это надо уметь и очень стараться( СОВОК *** (С)
Кажется, был такой эксперимент "Остров феминисток", куда свезли одних только женщин, чтобы они жили без мужчин. На другой остров - свезли мужчин. Закончилось все тем, что когда съемочная группа через определенное время, приехала к мужчинам, у них были базовые вещи для выживания: укрытие, наладили какой-никакой быт, распределились по ролям кто за что отвечает. Приехали к женщинам - не было ничего и они признали, что без мужчин ничего не могут и просились на остров к мужчинам, поскольку, ничего не смогли сами построить.