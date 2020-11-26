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Новости Экономика
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С 1 декабря е-паспорта можно будет предъявлять в банках, - НБУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

С 1 декабря е-паспорта можно будет предъявлять в банках, - НБУ

С 1 декабря 2020 года украинцы смогут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Согласно сообщению, цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт (внутренний. - Ред.) или заграничный цифровой паспорт", - отметили в НБУ.

Соответствующее нововведение Нацбанк анонсировал среди других, призванных упростить проведение кассовых операций банками во время обслуживания клиентов.

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Напомним, ранее Кабинет Министров Украины расширил возможности электронных загранпаспорта и ID-карты, в результате чего в приложении "Дія" можно будет сделать больше операций. Министры разрешили использовать информацию из приложения "Дія" в почтовых отделениях, банках и торговых сетях и др.
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Идиотизм. Еще одна лазейка для массовых махинаций.
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26.11.2020 10:04 Ответить
Нет!
НЕ-Е-ЕТ !!!
Нету, не было и не будет у меня этой хрени!
Умоляю, не отдавайте мои деньги тому, кто будет перед вами размахивать своим телефоном!
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26.11.2020 10:13 Ответить
 
 