С 1 декабря е-паспорта можно будет предъявлять в банках, - НБУ

С 1 декабря 2020 года украинцы смогут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении "Дія".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Согласно сообщению, цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт (внутренний. - Ред.) или заграничный цифровой паспорт", - отметили в НБУ.

Соответствующее нововведение Нацбанк анонсировал среди других, призванных упростить проведение кассовых операций банками во время обслуживания клиентов.

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Напомним, ранее Кабинет Министров Украины расширил возможности электронных загранпаспорта и ID-карты, в результате чего в приложении "Дія" можно будет сделать больше операций. Министры разрешили использовать информацию из приложения "Дія" в почтовых отделениях, банках и торговых сетях и др.