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З 1 грудня е-паспорти можна буде пред'являти в банках, - НБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

З 1 грудня е-паспорти можна буде пред'являти в банках, - НБУ

З 1 грудня 2020 року українці зможуть здійснювати касові операції у відділеннях банків за допомогою електронних документів у застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Згідно з повідомленням, цифрового паспорта буде достатньо для ідентифікації клієнта.

"Під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт (внутрішній. - Ред.) або закордонний цифровий паспорт", - зазначили в НБУ.

Відповідне нововведення Нацбанк анонсував серед інших, покликаних спростити здіснення касових операцій банками під час обслуговування клієнтів.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України розширив можливості електронних закордонного паспорта та ID-карти, в результаті чого в застосунку "Дія" можна буде здійснити більше операцій. Міністри дозволили використовувати інформацію із застосунку "Дія" в поштових відділеннях, банках і торгових мережах тощо.

Автор: Наталя Джума
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Идиотизм. Еще одна лазейка для массовых махинаций.
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26.11.2020 10:04 Відповісти
Нет!
НЕ-Е-ЕТ !!!
Нету, не было и не будет у меня этой хрени!
Умоляю, не отдавайте мои деньги тому, кто будет перед вами размахивать своим телефоном!
показати весь коментар
26.11.2020 10:13 Відповісти
 
 