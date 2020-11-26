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В восьми областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В восьми областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 26 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в восьми областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 50,7%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Читайте: Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер

В восьми областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Лол, наверно даже самый конченный зебил уже не верит в эти циферки... а кто верит пусть идет в больницу посмотрит что к чему.
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26.11.2020 10:03 Ответить
Значит в остальных 17-ти можно по словам недомерка зелёного полным ходом проводить соревнования , чтобы потешить чсв дерюгиной
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26.11.2020 10:06 Ответить
«Не виходжу нікуди через карантин!..." - звучить слабко, плаксиво і нудно...
Натомість спробуйте: "Я дав обітницю самотності, допоки мор не покине наші землі!!!"...
Звучить шляхетно, героїчно, люди навіть можуть подумать, що ви лицарського чи чернечого стану і носите меч або "схиму"...
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26.11.2020 10:20 Ответить
 
 