В восьми областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 26 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в восьми областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Загруженность коек по Украине составляет 50,7%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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