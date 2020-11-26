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У восьми областях України завантаженість ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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У восьми областях України завантаженість ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 26 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у восьми областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 50,7%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: Через 2-3 тижні можна буде відстежити контакти хворих на COVID-19 за допомогою програми, - заступник голови МОЗ Кучер

У восьми областях України завантаженість ліжок не перевищує 50%, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Лол, наверно даже самый конченный зебил уже не верит в эти циферки... а кто верит пусть идет в больницу посмотрит что к чему.
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26.11.2020 10:03 Відповісти
Значит в остальных 17-ти можно по словам недомерка зелёного полным ходом проводить соревнования , чтобы потешить чсв дерюгиной
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26.11.2020 10:06 Відповісти
«Не виходжу нікуди через карантин!..." - звучить слабко, плаксиво і нудно...
Натомість спробуйте: "Я дав обітницю самотності, допоки мор не покине наші землі!!!"...
Звучить шляхетно, героїчно, люди навіть можуть подумать, що ви лицарського чи чернечого стану і носите меч або "схиму"...
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26.11.2020 10:20 Відповісти
 
 