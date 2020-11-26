У восьми областях України завантаженість ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 26 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у восьми областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 50,7%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Натомість спробуйте: "Я дав обітницю самотності, допоки мор не покине наші землі!!!"...
Звучить шляхетно, героїчно, люди навіть можуть подумать, що ви лицарського чи чернечого стану і носите меч або "схиму"...