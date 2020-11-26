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За сутки в МВД выявили 401 случай COVID-19, умерли два человека

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД выявили 401 случай COVID-19, умерли два человека

По состоянию на 26 ноября коронавирусную болезнь подтвердили у 401 сотрудника МВД, двое - умерли от осложнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Запорожской области (24), в Днепропетровской области (27) и в Киеве (51).

С начала пандемии коронавирусом заболели 21 308 сотрудников МВД, выздоровели - 20 350, умерли - 63.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Хороший мусор-мертвый мусор.
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26.11.2020 10:16 Ответить
ну шоб мусора все....
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26.11.2020 15:35 Ответить
 
 