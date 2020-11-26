За сутки в МВД выявили 401 случай COVID-19, умерли два человека
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 26 ноября коронавирусную болезнь подтвердили у 401 сотрудника МВД, двое - умерли от осложнений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Запорожской области (24), в Днепропетровской области (27) и в Киеве (51).
С начала пандемии коронавирусом заболели 21 308 сотрудников МВД, выздоровели - 20 350, умерли - 63.
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Родион Родионов d612df71
показать весь комментарий26.11.2020 10:16 Ответить Мне нравится 1
Aleksandr Ermak
показать весь комментарий26.11.2020 15:35 Ответить Мне нравится 0
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