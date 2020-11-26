За добу до МВС виявили 401 випадок COVID-19, померли дві людини
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на 26 листопада коронавірусну хворобу підтвердили у 401 співробітника МВС, двоє - померли від ускладнень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Запорізькій області (24), в Дніпропетровській області (27) і в Києві (51).
З початку пандемії на коронавірус захворіли 21 308 співробітників МВС, одужали - 20 350, померли - 63.
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Родион Родионов d612df71
показати весь коментар26.11.2020 10:16 Відповісти Мені подобається 1
Aleksandr Ermak
показати весь коментар26.11.2020 15:35 Відповісти Мені подобається 0
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