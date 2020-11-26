За добу до МВС виявили 401 випадок COVID-19, померли дві людини

Станом на 26 листопада коронавірусну хворобу підтвердили у 401 співробітника МВС, двоє - померли від ускладнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Запорізькій області (24), в Дніпропетровській області (27) і в Києві (51).

З початку пандемії на коронавірус захворіли 21 308 співробітників МВС, одужали - 20 350, померли - 63.

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