"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре
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Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.
Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".
"Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль", - говорится в сообщении.
Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:
6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный".
6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".
Топ комментарии
+6 Гыг с Вами
показать весь комментарий26.11.2020 11:27
+5 Філ Менко
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+3 igor mandiur
показать весь комментарий26.11.2020 10:59
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Пожалуйста, подождите...
для примера,расценки моего поставщика...
за ноябрь-8,7 грн за кубометр
А марсианского или юпитерного тарифа нет??
Цензор как обычно гуглом перевел...а редактировать некому..
Дєрєвєнь в Україні немає.
73,22 % за зе це 44,98 % від усих виборців.
на 2017 рік міське населення 69,2% сільське - 30,8.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
дурак
А из нового года мы украинцы получим ,,фиксированую,,оплату за услуги которые мы никогда не получали и никогда их не получим.А если у Вас есть деньги то у Вас есть право подать иск который проиграете.
речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены
Облгазы дают реальную цену уже в регионе.
ТЫ экономику изучай может так глупо писать не будешь.
вы просто не умеете пользоваться капитализмом
Тогда доставка сокращается в разы.
Но кто с этим согласится, настоящий украинец не будет использовать российский газ!
Только Европейский газ для населения, а он на западе. Местный газ скупают предприятия и это правильно им бы выжить.
для того и сущеествует интерконнектор,шоб отобранный из трубы газ компенсировать на выходе импортным.в итоге количество проданного газа в трубе не меняется .
впрочем вм.кацапне,рассказывать прописные истины-это зря тратить свое время.
в ней в прокладке и заложена доставка газа до места. Там уже облгаз покупает по цене не такой как продает НАфтогаз.
сами себя и перехитрили
Треба мабуть міняти постачальника , послати цей фірташгаз і переходити до Нафтогазу . .
В Херсоне тоже не по 6,33.Не поднимают они ,
уродыхорошие дяди.