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Нафтогаз (3099) Тарифы на газ (350)

"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

"Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль", - говорится в сообщении.

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Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный".

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".

Нафтогаз не будет повышать цену на газ для населения в декабре 01
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Топ комментарии
+6
я смотрю,зрадный народец так и не понял сути статьи...
речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6876
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26.11.2020 11:27
+5
ТА вже як би і так з доставкою більше 10 гривень
"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 6978
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26.11.2020 11:03
+3
Та ну... Нах...А так надеялись!
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26.11.2020 10:59
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Правила форума Совет форумчан
Та ну... Нах...А так надеялись!
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26.11.2020 10:59 Ответить
Как нам повезло,что нам перепродаёт газ такая гуманная компания
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26.11.2020 10:59 Ответить
нафтогаз еще зелебобики не успели изнасиловать...но стараются.
для примера,расценки моего поставщика...
за ноябрь-8,7 грн за кубометр
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26.11.2020 11:12 Ответить
Не начисляют маме Коболева долю от набарыженного?Как можно изнасиловать тех,кто своим людям руки выкручивает,а врагам пожимает?
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26.11.2020 11:50 Ответить
ну зелебобтков же изнасиловали?...они даже благодарят насильника.ну как ты "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 205
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26.11.2020 11:57 Ответить
Точно не как я,так как я этих долбоклоунов терпеть ненавижу.
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26.11.2020 12:02 Ответить
Тариф "лунный" это круто..😃
А марсианского или юпитерного тарифа нет??
Цензор как обычно гуглом перевел...а редактировать некому..
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26.11.2020 11:03 Ответить
В Днепре тариф "созвездие гонимых сук" по по 8,89 + доставка
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26.11.2020 11:30 Ответить
ТА вже як би і так з доставкою більше 10 гривень
"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 6978
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26.11.2020 11:03 Ответить
Враховуючи що до грудня ще 4 дні, то так... Встигнуть у листопаді!
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26.11.2020 11:03 Ответить
В январе накрутят по полной программе...
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26.11.2020 11:05 Ответить
73% тупой -деревенской черни начиная с апреля 2019 года стали самыми счастливыми людьми на свете
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26.11.2020 11:05 Ответить
Під поїзд курво!
Дєрєвєнь в Україні немає.
73,22 % за зе це 44,98 % від усих виборців.
на 2017 рік міське населення 69,2% сільське - 30,8.
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26.11.2020 13:03 Ответить
Кількість всього сільського населення (разом з дітьми) менша ща загальну кількість ЗЗЕБІЛІВ.
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26.11.2020 13:08 Ответить
После того, как Кабмин отдал "Нафтогазу" все пришельфовые месторождения газа без конкурса, "Нафтогаз" согласился не повышать цену газа для населения в декабре.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.11.2020 11:11 Ответить
а я так ждал так надеялся
дурак
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26.11.2020 11:11 Ответить
А понизить хотя бы до 2-х гривен не пробовали .Что и по 6.33 , плюс непонятная доставка по трубам , проложенным за свой счет , порядка 1 грн и в итоге- 7.33 .Пенсионеру тупо мерзнут , такие цены не по карману. Еще же и кушать хоть что то надо ,лекарства купить...Вот он , хищный оскал капитализма....
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26.11.2020 11:12 Ответить
капитализм в чистом виде остался в малоразвитых странах. в ЕС в большинстве своем социал-демократия. (ну почти социализм, с рыночной экономикой.)
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26.11.2020 11:50 Ответить
Что ты знаешь о капитализме? 7,33 с доставкой дорого? Запорожгаз фирташевская ОПГ установила цену за декабрь 8,89 БЕЗ стоимости доставки!!!
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26.11.2020 14:42 Ответить
Закупили по 100 $ Продают пь 300$.В етом году у Невтегаза убыток 17 миллиардов гривень....Теперь еще население Украини посадиди на ежемесячный платеж (за воздух) - забыл как называется но суть использовал или не использовал газ - плати.Тоесть если у меня дача и туда подведен газ и так сложилось что я на даче неабыл год - я все равно буду платить -ВОПРОС ЗА ЧТО?....Почти все украицы САМИ покупали трубы - рыли под них канавы и платили за укладку и работы,еще плвтили за подключения газа....Большие магистральные трубы еще в СССР проложили....ВОТРОС ЗА ЧТО мы обязанны пратить каждый месяц?....Вот чуствуется что НЕТУ В Украине Президента....Лох какой-то сидит на его месте((((.
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26.11.2020 11:13 Ответить
так потому и сказали, что повышать не будут,8.81+доставка, для нас терпил итак уже перебор,еще передохнем,кто их кормить будет
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26.11.2020 11:53 Ответить
8.с лихуем плюс транспортировка,куда еще повышать.Если все натанкованые емкости которые натанкованые по бросовых ценах народу продают по цене времен Януковича плюс цена за транспортировку что в конечном итоге 1 кубометр выжодит по цене самой высшей в мире при самом меньшем доходе населения в мире.
А из нового года мы украинцы получим ,,фиксированую,,оплату за услуги которые мы никогда не получали и никогда их не получим.А если у Вас есть деньги то у Вас есть право подать иск который проиграете.
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26.11.2020 11:13 Ответить
Очканули? "Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 5411
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26.11.2020 11:17 Ответить
Все правильно. Нужно сделать имбецильному населению подарочек в Новом году - поднять цены на газ и отопление именно в январе.
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26.11.2020 11:18 Ответить
я смотрю,зрадный народец так и не понял сути статьи...
речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6876
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26.11.2020 11:27 Ответить
Народєц думає що газ по всій країні продає лише Нафтогаз .! Ось так і народуються " зради" , на рівном місці . "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6745 .
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26.11.2020 11:39 Ответить
Нафтогаз и облгазы в одной упряжке и хорошо имеют на этом . Как ни крути , а в проигрыше будет всегда население .И газ то украинский в основном , российского мало .И стоить он должен дешевле в разы..Народ молчит ...
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26.11.2020 11:42 Ответить
ты доставку не посчитал. Нафтогаз продает с Запада. до Востока Украины сколько будет доставка сего газа.
Облгазы дают реальную цену уже в регионе.
ТЫ экономику изучай может так глупо писать не будешь.
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26.11.2020 11:53 Ответить
не болтайте ерундой..доставкой занимается отдельная контора.а это-поставщики.
вы просто не умеете пользоваться капитализмом "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 741
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26.11.2020 11:55 Ответить
Есть конечно 2й вариант, Нафтогаз отбирает из транзитной трубы. а реверс газа иллюзия.
Тогда доставка сокращается в разы.
Но кто с этим согласится, настоящий украинец не будет использовать российский газ!
Только Европейский газ для населения, а он на западе. Местный газ скупают предприятия и это правильно им бы выжить.
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26.11.2020 11:58 Ответить
шо за кацапский бред?
для того и сущеествует интерконнектор,шоб отобранный из трубы газ компенсировать на выходе импортным.в итоге количество проданного газа в трубе не меняется "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 5079.
впрочем вм.кацапне,рассказывать прописные истины-это зря тратить свое время.

"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 9934
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26.11.2020 12:04 Ответить
ну вот вы сами подтверждаете про прокладку между Нафтогазом и Местными поставщиками.
в ней в прокладке и заложена доставка газа до места. Там уже облгаз покупает по цене не такой как продает НАфтогаз.
сами себя и перехитрили
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26.11.2020 12:00 Ответить
йожык,не тупи "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6577
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26.11.2020 12:05 Ответить
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2020-12-01/
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26.11.2020 12:40 Ответить
Поднимет в 3 раза в январе и тем самым с лихвой компенсирует не повышение цен в декабре.
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26.11.2020 11:32 Ответить
Але ж і дійсно , в Нафтогаза найнижчі в країні ціни на газ , - 6.33 грн ,, найдорожче газ продає Запоріжжягаз збут - 8.96 грн . https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
Треба мабуть міняти постачальника , послати "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 1725 цей фірташгаз і переходити до Нафтогазу . "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 3564 .
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26.11.2020 11:33 Ответить
"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 1734
В Херсоне тоже не по 6,33.Не поднимают они ,уроды хорошие дяди.
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26.11.2020 12:17 Ответить
В январе накрутят за январь и декабрь. Барыги своего не упустят.
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26.11.2020 11:50 Ответить
После того, как Кабмин отдал "Нафтогазу" все пришельфовые месторождения газа без конкурса, "Нафтогаз" согласился не повышать цену газа для населения в декабре. /timeze2019.blogspot.com
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26.11.2020 14:55 Ответить
 
 