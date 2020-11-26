"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні
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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України".
"Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон'юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати - вони просто максимізують прибуток", - йдеться в повідомленні.
Ціна в грудні залишиться на рівні листопада і становитиме:
6,33 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Місячний".
6,45 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Річний".
Топ коментарі
+6 Гыг с Вами
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+5 Філ Менко
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+3 igor mandiur
показати весь коментар26.11.2020 10:59
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Будь ласка, зачекайте...
для примера,расценки моего поставщика...
за ноябрь-8,7 грн за кубометр
А марсианского или юпитерного тарифа нет??
Цензор как обычно гуглом перевел...а редактировать некому..
Дєрєвєнь в Україні немає.
73,22 % за зе це 44,98 % від усих виборців.
на 2017 рік міське населення 69,2% сільське - 30,8.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
дурак
А из нового года мы украинцы получим ,,фиксированую,,оплату за услуги которые мы никогда не получали и никогда их не получим.А если у Вас есть деньги то у Вас есть право подать иск который проиграете.
речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены
Облгазы дают реальную цену уже в регионе.
ТЫ экономику изучай может так глупо писать не будешь.
вы просто не умеете пользоваться капитализмом
Тогда доставка сокращается в разы.
Но кто с этим согласится, настоящий украинец не будет использовать российский газ!
Только Европейский газ для населения, а он на западе. Местный газ скупают предприятия и это правильно им бы выжить.
для того и сущеествует интерконнектор,шоб отобранный из трубы газ компенсировать на выходе импортным.в итоге количество проданного газа в трубе не меняется .
впрочем вм.кацапне,рассказывать прописные истины-это зря тратить свое время.
в ней в прокладке и заложена доставка газа до места. Там уже облгаз покупает по цене не такой как продает НАфтогаз.
сами себя и перехитрили
Треба мабуть міняти постачальника , послати цей фірташгаз і переходити до Нафтогазу . .
В Херсоне тоже не по 6,33.Не поднимают они ,
уродыхорошие дяди.