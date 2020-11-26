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"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогаз України".

"Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон'юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати - вони просто максимізують прибуток", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кабмін обговорюватиме питання повернення пільгових тарифів на газ для церков, - очільниця Держетнополітики Богдан

Ціна в грудні залишиться на рівні листопада і становитиме:

6,33 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Місячний".

6,45 грн за кубометр з ПДВ у межах тарифу "Річний".

Нафтогаз не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
я смотрю,зрадный народец так и не понял сути статьи...
речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6876
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26.11.2020 11:27
+5
ТА вже як би і так з доставкою більше 10 гривень
"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 6978
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26.11.2020 11:03
+3
Та ну... Нах...А так надеялись!
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26.11.2020 10:59
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Та ну... Нах...А так надеялись!
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26.11.2020 10:59 Відповісти
Как нам повезло,что нам перепродаёт газ такая гуманная компания
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26.11.2020 10:59 Відповісти
нафтогаз еще зелебобики не успели изнасиловать...но стараются.
для примера,расценки моего поставщика...
за ноябрь-8,7 грн за кубометр
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26.11.2020 11:12 Відповісти
Не начисляют маме Коболева долю от набарыженного?Как можно изнасиловать тех,кто своим людям руки выкручивает,а врагам пожимает?
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26.11.2020 11:50 Відповісти
ну зелебобтков же изнасиловали?...они даже благодарят насильника.ну как ты "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 205
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26.11.2020 11:57 Відповісти
Точно не как я,так как я этих долбоклоунов терпеть ненавижу.
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26.11.2020 12:02 Відповісти
Тариф "лунный" это круто..😃
А марсианского или юпитерного тарифа нет??
Цензор как обычно гуглом перевел...а редактировать некому..
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26.11.2020 11:03 Відповісти
В Днепре тариф "созвездие гонимых сук" по по 8,89 + доставка
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26.11.2020 11:30 Відповісти
ТА вже як би і так з доставкою більше 10 гривень
"Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 6978
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26.11.2020 11:03 Відповісти
Враховуючи що до грудня ще 4 дні, то так... Встигнуть у листопаді!
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26.11.2020 11:03 Відповісти
В январе накрутят по полной программе...
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26.11.2020 11:05 Відповісти
73% тупой -деревенской черни начиная с апреля 2019 года стали самыми счастливыми людьми на свете
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26.11.2020 11:05 Відповісти
Під поїзд курво!
Дєрєвєнь в Україні немає.
73,22 % за зе це 44,98 % від усих виборців.
на 2017 рік міське населення 69,2% сільське - 30,8.
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26.11.2020 13:03 Відповісти
Кількість всього сільського населення (разом з дітьми) менша ща загальну кількість ЗЗЕБІЛІВ.
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26.11.2020 13:08 Відповісти
После того, как Кабмин отдал "Нафтогазу" все пришельфовые месторождения газа без конкурса, "Нафтогаз" согласился не повышать цену газа для населения в декабре.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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26.11.2020 11:11 Відповісти
а я так ждал так надеялся
дурак
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26.11.2020 11:11 Відповісти
А понизить хотя бы до 2-х гривен не пробовали .Что и по 6.33 , плюс непонятная доставка по трубам , проложенным за свой счет , порядка 1 грн и в итоге- 7.33 .Пенсионеру тупо мерзнут , такие цены не по карману. Еще же и кушать хоть что то надо ,лекарства купить...Вот он , хищный оскал капитализма....
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26.11.2020 11:12 Відповісти
капитализм в чистом виде остался в малоразвитых странах. в ЕС в большинстве своем социал-демократия. (ну почти социализм, с рыночной экономикой.)
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26.11.2020 11:50 Відповісти
Что ты знаешь о капитализме? 7,33 с доставкой дорого? Запорожгаз фирташевская ОПГ установила цену за декабрь 8,89 БЕЗ стоимости доставки!!!
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26.11.2020 14:42 Відповісти
Закупили по 100 $ Продают пь 300$.В етом году у Невтегаза убыток 17 миллиардов гривень....Теперь еще население Украини посадиди на ежемесячный платеж (за воздух) - забыл как называется но суть использовал или не использовал газ - плати.Тоесть если у меня дача и туда подведен газ и так сложилось что я на даче неабыл год - я все равно буду платить -ВОПРОС ЗА ЧТО?....Почти все украицы САМИ покупали трубы - рыли под них канавы и платили за укладку и работы,еще плвтили за подключения газа....Большие магистральные трубы еще в СССР проложили....ВОТРОС ЗА ЧТО мы обязанны пратить каждый месяц?....Вот чуствуется что НЕТУ В Украине Президента....Лох какой-то сидит на его месте((((.
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26.11.2020 11:13 Відповісти
так потому и сказали, что повышать не будут,8.81+доставка, для нас терпил итак уже перебор,еще передохнем,кто их кормить будет
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26.11.2020 11:53 Відповісти
8.с лихуем плюс транспортировка,куда еще повышать.Если все натанкованые емкости которые натанкованые по бросовых ценах народу продают по цене времен Януковича плюс цена за транспортировку что в конечном итоге 1 кубометр выжодит по цене самой высшей в мире при самом меньшем доходе населения в мире.
А из нового года мы украинцы получим ,,фиксированую,,оплату за услуги которые мы никогда не получали и никогда их не получим.А если у Вас есть деньги то у Вас есть право подать иск который проиграете.
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26.11.2020 11:13 Відповісти
Очканули? "Нафтогаз" не будет повышать цену на газ для населения в декабре - Цензор.НЕТ 5411
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26.11.2020 11:17 Відповісти
Все правильно. Нужно сделать имбецильному населению подарочек в Новом году - поднять цены на газ и отопление именно в январе.
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26.11.2020 11:18 Відповісти
я смотрю,зрадный народец так и не понял сути статьи...
речь о том ,что нафтогаз предлагает газ более чем на 2 гривни дешевле облгазов...
просто надо на сайте нафтогаза подать заявку на смену поставщика.тогда глядишь,и облгазы обломаются гнать цены "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6876
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26.11.2020 11:27 Відповісти
Народєц думає що газ по всій країні продає лише Нафтогаз .! Ось так і народуються " зради" , на рівном місці . "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6745 .
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26.11.2020 11:39 Відповісти
Нафтогаз и облгазы в одной упряжке и хорошо имеют на этом . Как ни крути , а в проигрыше будет всегда население .И газ то украинский в основном , российского мало .И стоить он должен дешевле в разы..Народ молчит ...
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26.11.2020 11:42 Відповісти
ты доставку не посчитал. Нафтогаз продает с Запада. до Востока Украины сколько будет доставка сего газа.
Облгазы дают реальную цену уже в регионе.
ТЫ экономику изучай может так глупо писать не будешь.
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26.11.2020 11:53 Відповісти
не болтайте ерундой..доставкой занимается отдельная контора.а это-поставщики.
вы просто не умеете пользоваться капитализмом "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 741
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26.11.2020 11:55 Відповісти
Есть конечно 2й вариант, Нафтогаз отбирает из транзитной трубы. а реверс газа иллюзия.
Тогда доставка сокращается в разы.
Но кто с этим согласится, настоящий украинец не будет использовать российский газ!
Только Европейский газ для населения, а он на западе. Местный газ скупают предприятия и это правильно им бы выжить.
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26.11.2020 11:58 Відповісти
шо за кацапский бред?
для того и сущеествует интерконнектор,шоб отобранный из трубы газ компенсировать на выходе импортным.в итоге количество проданного газа в трубе не меняется "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 5079.
впрочем вм.кацапне,рассказывать прописные истины-это зря тратить свое время.

"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 9934
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26.11.2020 12:04 Відповісти
ну вот вы сами подтверждаете про прокладку между Нафтогазом и Местными поставщиками.
в ней в прокладке и заложена доставка газа до места. Там уже облгаз покупает по цене не такой как продает НАфтогаз.
сами себя и перехитрили
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26.11.2020 12:00 Відповісти
йожык,не тупи "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 6577
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26.11.2020 12:05 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/2020-12-01/
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26.11.2020 12:40 Відповісти
Поднимет в 3 раза в январе и тем самым с лихвой компенсирует не повышение цен в декабре.
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26.11.2020 11:32 Відповісти
Але ж і дійсно , в Нафтогаза найнижчі в країні ціни на газ , - 6.33 грн ,, найдорожче газ продає Запоріжжягаз збут - 8.96 грн . https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
Треба мабуть міняти постачальника , послати "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 1725 цей фірташгаз і переходити до Нафтогазу . "Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 3564 .
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26.11.2020 11:33 Відповісти
"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні - Цензор.НЕТ 1734
В Херсоне тоже не по 6,33.Не поднимают они ,уроды хорошие дяди.
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26.11.2020 12:17 Відповісти
В январе накрутят за январь и декабрь. Барыги своего не упустят.
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26.11.2020 11:50 Відповісти
После того, как Кабмин отдал "Нафтогазу" все пришельфовые месторождения газа без конкурса, "Нафтогаз" согласился не повышать цену газа для населения в декабре. /timeze2019.blogspot.com
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26.11.2020 14:55 Відповісти
 
 