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госбюджет (1156) Госказначейство (121) здравоохранение (331) медицина (2451) Минздрав (4829) финансирование (1702) Шаталова (20)

Минздрав о возможном дефиците Госбюджета-2020: Расходы на медицину полностью защищены

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав о возможном дефиците Госбюджета-2020: Расходы на медицину полностью защищены

Расходы на медицину являются полностью защищенными.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше сотрудничество с Госказначейством дружественное и плодотворное, мы корректируем свои планы и в конце года надеемся на полное финансирование всех наших направлений, средств, в которых нуждается медицина. Все расходы, которые направляются на осуществление мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусной болезнью, на закупку медикаментов, реализацию программ, Программы медицинских гарантий являются приоритетными и финансируются в полном объеме, и для этого есть соответствующие нормативные документы, постановление КМУ. Такие расходы являются защищенными, это также и заработная плата, и вопрос медикаментов, и то, что касается мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19 ", - сказала Шаталова.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Госказначейство прекратило финансирование всех незащищенных расходов, в первую очередь капитальных расходов.
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Чем\кем защищены, зубом янелоха?
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26.11.2020 12:03 Ответить
Защищены от всего, кроме дорог ...
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26.11.2020 12:15 Ответить
Защищены? Наверно хотели сказать украдены и поделены.
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26.11.2020 12:22 Ответить
защищены от медицины?
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26.11.2020 13:21 Ответить
 
 