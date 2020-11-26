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МОЗ про можливий дефіцит Держбюджету-2020: Видатки на медицину повністю захищені

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

МОЗ про можливий дефіцит Держбюджету-2020: Видатки на медицину повністю захищені

Видатки на медицину повністю захищені.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша співпраця з Держказначейством дружня і плідна, ми коригуємо свої плани і наприкінці року сподіваємося на повне фінансування всіх наших напрямків, коштів, яких потребує медицина. Всі видатки, які спрямовуються на здійснення заходів, пов'язаних з боротьбою з коронавірусною хворобою на закупівлю медикаментів, реалізацію програм, Програми медичних гарантій, є пріоритетними і фінансуються в повному обсязі, і для цього є відповідні нормативні документи, постанова КМУ. Такі видатки є захищеними, це також і заробітна плата, і питання медикаментів, і те, що стосується заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19", - сказала Шаталова.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Держказначейство припинило фінансування усіх незахищених видатків, в першу чергу капітальних видатків.

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Автор: Анастасія Потіха
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Чем\кем защищены, зубом янелоха?
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26.11.2020 12:03 Відповісти
Защищены от всего, кроме дорог ...
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26.11.2020 12:15 Відповісти
Защищены? Наверно хотели сказать украдены и поделены.
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26.11.2020 12:22 Відповісти
защищены от медицины?
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26.11.2020 13:21 Відповісти
 
 