МОЗ про можливий дефіцит Держбюджету-2020: Видатки на медицину повністю захищені
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Видатки на медицину повністю захищені.
Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша співпраця з Держказначейством дружня і плідна, ми коригуємо свої плани і наприкінці року сподіваємося на повне фінансування всіх наших напрямків, коштів, яких потребує медицина. Всі видатки, які спрямовуються на здійснення заходів, пов'язаних з боротьбою з коронавірусною хворобою на закупівлю медикаментів, реалізацію програм, Програми медичних гарантій, є пріоритетними і фінансуються в повному обсязі, і для цього є відповідні нормативні документи, постанова КМУ. Такі видатки є захищеними, це також і заробітна плата, і питання медикаментів, і те, що стосується заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19", - сказала Шаталова.
Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Держказначейство припинило фінансування усіх незахищених видатків, в першу чергу капітальних видатків.
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