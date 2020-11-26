СБУ засекретила данные о своем автопарке: "Информация с ограниченным доступом"
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Служба безопасности Украины назвала данные о своем автопарке "информацией с ограниченным доступом".
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности о состоянии финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБ Украины, относятся к информации с ограниченным доступом", - отметили в СБУ.
Издание интересовалось, сколько автомобилей насчитывает автопарк Службы безопасности Украины и сколько автомобилей закупила СБУ в 2019 и 2020 годах.
Ранее Верховный суд сообщил журналистам, что имеет 46 автомобилей, Конституционный суд – 32 автомобиля, а Верховная Рада – 187 транспортных средств.
Три года назад журналисты программы "Схемы" сделали видеосюжет о "люксовом автопарке работников управления защиты экономики СБУ".
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Або після того, як 4 роки в СБУ у відкриту командували надіслані з Луб'янки офіцери ФСБ при бз * донецькій диктатурі Свинохряка. Писали, що для них на Володимирській були виділені кабінети, в які не міг зайти жоден штатний СБУ-шник. Під контроль цих йухловскіх офіцерів був відданий архів штатних співробітників СБУ, а також внутрішньої і зовнішньої таємної агентури, а це ж святая-святих будь-якої спецслужби світу. І чого варто тепер ця свідомо гнила конторища після цього, коли вся її агентура опинилася під ковпаком Луб'янки йухла?!
Не варто також забувати, що саме гниль з цієї контори творила після закінчення активної фази АТО! А до того її "офіцери" масово зраджували Україну в Криму та на Дамбасі. Пам'ятаєте, як добровольці затримали на лінії розмежування дві фури, заповнені коробками з готівковою гривнею, які прямували в ОРДЛО? Це, коли приставлені для супроводу СБУ-шники цього вантажу чинили опір патріотам і один з цих агентів кацапів був убитий. Чим все це закінчилося - нічим! Жодна журнашлюшная падла не стала це розслідувати. А нарот в нашій країні, як відомо, безпам'ятний.
Ну і нарешті вбивство українського патріота Сергія Мужчиля-Лісника за вказівкою тодішнього главшпана чікістов Васьки Грицака. Лісник, правда, чинив опір і встиг ліквідувати одного з агентів філії ФСБ в чині полковника СБУ. На це вбивство псевдопатріоти типу шлободівців і корпусники Білецького не відреагували ніяк. А "великий пердіот" Ярош навіть булькотів ЗМІ, що так йому і треба, тому що робив замах, бачте, на підвалини олігархічного режиму компрадорів, розгойдував цей дірявий човен.