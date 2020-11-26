СБУ засекретила дані про свій автопарк: "Інформація з обмеженим доступом"
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Служба безпеки України назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом".
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом", – заявили в СБУ.
Видання цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.
Раніше Верховний суд повідомив Радіо Свобода, що володіє 46 автомобілями, Конституційний суд має 32 автомобілі, а Верховна Рада – 187 транспортних засобів.
Три роки тому журналісти програми "Схеми" зробили відеосюжет про "люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ".
Будь ласка, зачекайте...
Або після того, як 4 роки в СБУ у відкриту командували надіслані з Луб'янки офіцери ФСБ при бз * донецькій диктатурі Свинохряка. Писали, що для них на Володимирській були виділені кабінети, в які не міг зайти жоден штатний СБУ-шник. Під контроль цих йухловскіх офіцерів був відданий архів штатних співробітників СБУ, а також внутрішньої і зовнішньої таємної агентури, а це ж святая-святих будь-якої спецслужби світу. І чого варто тепер ця свідомо гнила конторища після цього, коли вся її агентура опинилася під ковпаком Луб'янки йухла?!
Не варто також забувати, що саме гниль з цієї контори творила після закінчення активної фази АТО! А до того її "офіцери" масово зраджували Україну в Криму та на Дамбасі. Пам'ятаєте, як добровольці затримали на лінії розмежування дві фури, заповнені коробками з готівковою гривнею, які прямували в ОРДЛО? Це, коли приставлені для супроводу СБУ-шники цього вантажу чинили опір патріотам і один з цих агентів кацапів був убитий. Чим все це закінчилося - нічим! Жодна журнашлюшная падла не стала це розслідувати. А нарот в нашій країні, як відомо, безпам'ятний.
Ну і нарешті вбивство українського патріота Сергія Мужчиля-Лісника за вказівкою тодішнього главшпана чікістов Васьки Грицака. Лісник, правда, чинив опір і встиг ліквідувати одного з агентів філії ФСБ в чині полковника СБУ. На це вбивство псевдопатріоти типу шлободівців і корпусники Білецького не відреагували ніяк. А "великий пердіот" Ярош навіть булькотів ЗМІ, що так йому і треба, тому що робив замах, бачте, на підвалини олігархічного режиму компрадорів, розгойдував цей дірявий човен.