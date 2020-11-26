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СБУ засекретила дані про свій автопарк: "Інформація з обмеженим доступом"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

СБУ засекретила дані про свій автопарк:

Служба безпеки України назвала дані про свій автопарк "інформацією з обмеженим доступом".

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"За результатами розгляду повідомляємо, що запитувані вами відомості, зокрема щодо стану фінансово-господарської діяльності підрозділів СБ України, відносяться до інформації з обмеженим доступом", – заявили в СБУ.

Видання цікавилося, скільки автомобілів нараховує автопарк Служби безпеки України та скільки автомобілів закупила СБУ у 2019 і 2020 роках.

Раніше Верховний суд повідомив Радіо Свобода, що володіє 46 автомобілями, Конституційний суд має 32 автомобілі, а Верховна Рада – 187 транспортних засобів.

Три роки тому журналісти програми "Схеми" зробили відеосюжет про "люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ".

Читайте: "Укравтодор" скасував купівлю службових автомобілів преміум-класу в Дніпропетровській і Сумській областях

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ещё пару месяцев и можно будет вообще беспалевно на кацапских номерах резвиться
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26.11.2020 12:30
+4
Холопам не положено знать,свой парень из народа не против
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26.11.2020 12:36
+3
В нищей воюющей стране сотрудники службы безопасности передвигаются на люксовых внедорожниках и седанах премиум класса... При этом содержаться на налоги граждан нищей и бедной страны! Это просто треш...
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26.11.2020 12:37
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Ещё пару месяцев и можно будет вообще беспалевно на кацапских номерах резвиться
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26.11.2020 12:30 Відповісти
вже іздять нещодавно бачив БМВ х6 з підробними кацапськими номерами 777
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26.11.2020 12:33 Відповісти
Засекречу и я пожалуй номера на своём корыте,типа пошли нах,я не хуже сбу.
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26.11.2020 12:31 Відповісти
Схемам крупно не повезло.Аваков оперативные авто тоже засекретит.Ахметкин давно уже номера меняет как перчатки.
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26.11.2020 12:36 Відповісти
епоха брехні скінчилася, тож **** ви хочете ще СБУ засекретила данные о своем автопарке: "Информация с ограниченным доступом" - Цензор.НЕТ 7581
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26.11.2020 12:36 Відповісти
Холопам не положено знать,свой парень из народа не против
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26.11.2020 12:36 Відповісти
В нищей воюющей стране сотрудники службы безопасности передвигаются на люксовых внедорожниках и седанах премиум класса... При этом содержаться на налоги граждан нищей и бедной страны! Это просто треш...
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26.11.2020 12:37 Відповісти
Нарідна влада з нарідом.
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26.11.2020 12:37 Відповісти
Стали возити Квартал-95 по гастролях?
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26.11.2020 12:54 Відповісти
Государство в государстве .
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26.11.2020 13:06 Відповісти
Я і до того, як СБУ при ЗЕлупіній владі остаточно перетворилась на ф * СБУ і почала здавати кацапам Йухла секретні операції, не дуже жалував цю спадкоємицю КДБ УРСР, а тепер і поготів. Та й як інакше могло бути, якщо СБУ, наприклад, тривалий час при Кучмі очолював колишній пожежник з Дніпра якийсь гітлероподібний Деркач? Папік, до речі, теперішнього відомого співробітника ФСБ і нардепа від ОПЗЖопа за сумісництвом Андрія Деркача, про що ПРЯМО повідомляють розвідувальні органи США.

Або після того, як 4 роки в СБУ у відкриту командували надіслані з Луб'янки офіцери ФСБ при бз * донецькій диктатурі Свинохряка. Писали, що для них на Володимирській були виділені кабінети, в які не міг зайти жоден штатний СБУ-шник. Під контроль цих йухловскіх офіцерів був відданий архів штатних співробітників СБУ, а також внутрішньої і зовнішньої таємної агентури, а це ж святая-святих будь-якої спецслужби світу. І чого варто тепер ця свідомо гнила конторища після цього, коли вся її агентура опинилася під ковпаком Луб'янки йухла?!
Не варто також забувати, що саме гниль з цієї контори творила після закінчення активної фази АТО! А до того її "офіцери" масово зраджували Україну в Криму та на Дамбасі. Пам'ятаєте, як добровольці затримали на лінії розмежування дві фури, заповнені коробками з готівковою гривнею, які прямували в ОРДЛО? Це, коли приставлені для супроводу СБУ-шники цього вантажу чинили опір патріотам і один з цих агентів кацапів був убитий. Чим все це закінчилося - нічим! Жодна журнашлюшная падла не стала це розслідувати. А нарот в нашій країні, як відомо, безпам'ятний.
Ну і нарешті вбивство українського патріота Сергія Мужчиля-Лісника за вказівкою тодішнього главшпана чікістов Васьки Грицака. Лісник, правда, чинив опір і встиг ліквідувати одного з агентів філії ФСБ в чині полковника СБУ. На це вбивство псевдопатріоти типу шлободівців і корпусники Білецького не відреагували ніяк. А "великий пердіот" Ярош навіть булькотів ЗМІ, що так йому і треба, тому що робив замах, бачте, на підвалини олігархічного режиму компрадорів, розгойдував цей дірявий човен.
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26.11.2020 14:17 Відповісти
 
 