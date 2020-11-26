Лавров заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации его инициатив
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко в Минске 26 ноября заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив относительно белорусского общества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Как президент (РФ Владимир. - Ред.) Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - подчеркнул российский министр.
Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что существующая в Беларуси общественная система носит отчасти авторитарный характер, на фоне этого необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. В этой связи глава республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. При этом он отметил, что новые выборы возможны лишь после принятия новой конституции Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Многие этнические армяне, покидающие районы близ Нагорного Карабаха, решили разрушить свои дома и забрать всё, что могут унести. Они уничтожают имущество в канун планируемой передачи Азербайджану территорий, захваченных армянами во время войны в начале 1990-х годов.
Армяне, - жители села Чарактар в Кяльбяджарском районе Азербайджана, - по привычке сожгли дома и постройки, как это происходило в других населенных пунктах Кельбаджара и Агдама,предполагая, что он будет передан Азербайджану.
Ко вчерашнему дню, подавляющая часть жителей, забрав вещи, покинула Чарактар.
Впопыхах они сравняли с землей и общеобразовательную среднюю школу.
Похожая история произошла и с селом Аканаберд.
Однако, спустя сутки, стало известно, что правительство Армении ошибочно объявило о передаче этих сёл под контроль Азербайджана, и данных населенных пунктов нет в списке, подлежащих передаче.
https://youtu.be/mXgGs4dqWKg
З чым вас і віншую, сябры. Блукаеце і далей, па выходных. Расійскі АМАП адтачыць на вас сваё ўменне лупіць людзей і забіваць іх да смерці.