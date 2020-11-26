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Лавров заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации его инициатив

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации его инициатив

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко в Минске 26 ноября заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив относительно белорусского общества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Как президент (РФ Владимир. - Ред.) Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - подчеркнул российский министр.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что существующая в Беларуси общественная система носит отчасти авторитарный характер, на фоне этого необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. В этой связи глава республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. При этом он отметил, что новые выборы возможны лишь после принятия новой конституции Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко
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Топ комментарии
+7
Ещё мацковского ОМОНа пришлют "для поддержки"?
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26.11.2020 12:37
+5
белорусы могут скупать вазелин, сначала их оттрахали силовики, теперь будут якуты с чеченцами
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26.11.2020 12:38
+4
Конституционная реформа))) Я ржу... хотя об этом уже не раз говорил. Что будет дальше, да тут все просто, это официальная ликвидация официальной независимости Белоруссии. Сошлются на "союзный договор". И вуаля, Беларусь превращается в "Минскую губернию РФ", официально, хотя уже такой является с 90-х годов. Таракану должность губернатора пожизненно с правом передачи власти по наследству, с халопами. Их не жалко, а по сути насрать.
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26.11.2020 12:47
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Ещё мацковского ОМОНа пришлют "для поддержки"?
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26.11.2020 12:37 Ответить
то само собой, а вот зарплату московскую точно выдадут беркутне
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26.11.2020 23:53 Ответить
белорусы могут скупать вазелин, сначала их оттрахали силовики, теперь будут якуты с чеченцами
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26.11.2020 12:38 Ответить
Да они их там с самого начала т.....ахают. Но это "братья", им можно.
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26.11.2020 12:43 Ответить
мдаа.. Белоруси не хватает только престолонаследия и мальчика Коленьки (черный сарказм)..
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26.11.2020 12:39 Ответить
Конституционная реформа))) Я ржу... хотя об этом уже не раз говорил. Что будет дальше, да тут все просто, это официальная ликвидация официальной независимости Белоруссии. Сошлются на "союзный договор". И вуаля, Беларусь превращается в "Минскую губернию РФ", официально, хотя уже такой является с 90-х годов. Таракану должность губернатора пожизненно с правом передачи власти по наследству, с халопами. Их не жалко, а по сути насрать.
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26.11.2020 12:47 Ответить
Кто бы сомневался
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26.11.2020 12:50 Ответить
Da mozete pomoc lukosenko pokupaja elektricestvo s nix 3 raza doroze i svojio zakrit Smolenske.Eto budet realnaja pomoc Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив - Цензор.НЕТ 9145
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26.11.2020 12:57 Ответить
Армяне, используя тактику "выжженой земли", жгут сёла... но что-то пошло не так)))

Многие этнические армяне, покидающие районы близ Нагорного Карабаха, решили разрушить свои дома и забрать всё, что могут унести. Они уничтожают имущество в канун планируемой передачи Азербайджану территорий, захваченных армянами во время войны в начале 1990-х годов.

Армяне, - жители села Чарактар в Кяльбяджарском районе Азербайджана, - по привычке сожгли дома и постройки, как это происходило в других населенных пунктах Кельбаджара и Агдама,предполагая, что он будет передан Азербайджану.
Ко вчерашнему дню, подавляющая часть жителей, забрав вещи, покинула Чарактар.
Впопыхах они сравняли с землей и общеобразовательную среднюю школу.
Похожая история произошла и с селом Аканаберд.
Однако, спустя сутки, стало известно, что правительство Армении ошибочно объявило о передаче этих сёл под контроль Азербайджана, и данных населенных пунктов нет в списке, подлежащих передаче.

https://youtu.be/mXgGs4dqWKg
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26.11.2020 13:05 Ответить
Арменин Серж Калантярян у дзявоцтве, а цяпер Сяргей Лаўроў, з пазыўным "Унылая конь", падтрымлівае мягий аншлюс Федэральнага Акругі Расійскай Федэрацыі "Беларуссю".
З чым вас і віншую, сябры. Блукаеце і далей, па выходных. Расійскі АМАП адтачыць на вас сваё ўменне лупіць людзей і забіваць іх да смерці.
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26.11.2020 13:12 Ответить
упярод у бсср
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26.11.2020 23:54 Ответить
 
 