Лавров заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации его инициатив

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко в Минске 26 ноября заявил, что Москва готова поддержать Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив относительно белорусского общества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Как президент (РФ Владимир. - Ред.) Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - подчеркнул российский министр.

Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что существующая в Беларуси общественная система носит отчасти авторитарный характер, на фоне этого необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента. В этой связи глава республики подтверждал готовность отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. При этом он отметил, что новые выборы возможны лишь после принятия новой конституции Беларуси.

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