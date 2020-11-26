Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, в Мінську 26 листопада заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації висунутих ним ініціатив щодо білоруського суспільства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Як президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін не раз наголошував, ми зацікавлені в тому, щоб ці ініціативи відбулися. Якщо щось можемо зробити на їхню підтримку, ми завжди відкриті для цього", - зауважив російський міністр.
Лукашенко раніше неодноразово заявляв, що існуюча в Білорусі громадська система має частково авторитарний характер, на тлі цього необхідно вибудувати систему, яка не була б зав'язана на особистість президента. У зв'язку з цим глава республіки підтверджував готовність віддати частину президентських повноважень, але тільки в межах конституційної реформи. При цьому він зазначив, що нові вибори можливі лише після ухвалення нової конституції Білорусі.
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Многие этнические армяне, покидающие районы близ Нагорного Карабаха, решили разрушить свои дома и забрать всё, что могут унести. Они уничтожают имущество в канун планируемой передачи Азербайджану территорий, захваченных армянами во время войны в начале 1990-х годов.
Армяне, - жители села Чарактар в Кяльбяджарском районе Азербайджана, - по привычке сожгли дома и постройки, как это происходило в других населенных пунктах Кельбаджара и Агдама,предполагая, что он будет передан Азербайджану.
Ко вчерашнему дню, подавляющая часть жителей, забрав вещи, покинула Чарактар.
Впопыхах они сравняли с землей и общеобразовательную среднюю школу.
Похожая история произошла и с селом Аканаберд.
Однако, спустя сутки, стало известно, что правительство Армении ошибочно объявило о передаче этих сёл под контроль Азербайджана, и данных населенных пунктов нет в списке, подлежащих передаче.
https://youtu.be/mXgGs4dqWKg
З чым вас і віншую, сябры. Блукаеце і далей, па выходных. Расійскі АМАП адтачыць на вас сваё ўменне лупіць людзей і забіваць іх да смерці.