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Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив

Глава МЗС РФ Сергій Лавров на зустрічі із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, в Мінську 26 листопада заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації висунутих ним ініціатив щодо білоруського суспільства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"Як президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін не раз наголошував, ми зацікавлені в тому, щоб ці ініціативи відбулися. Якщо щось можемо зробити на їхню підтримку, ми завжди відкриті для цього", - зауважив російський міністр.

Лукашенко раніше неодноразово заявляв, що існуюча в Білорусі громадська система має частково авторитарний характер, на тлі цього необхідно вибудувати систему, яка не була б зав'язана на особистість президента. У зв'язку з цим глава республіки підтверджував готовність віддати частину президентських повноважень, але тільки в межах конституційної реформи. При цьому він зазначив, що нові вибори можливі лише після ухвалення нової конституції Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусі нікуди не подітися від дуже тісних і дружніх відносин з Росією, - Лукашенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ещё мацковского ОМОНа пришлют "для поддержки"?
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26.11.2020 12:37
+5
белорусы могут скупать вазелин, сначала их оттрахали силовики, теперь будут якуты с чеченцами
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26.11.2020 12:38
+4
Конституционная реформа))) Я ржу... хотя об этом уже не раз говорил. Что будет дальше, да тут все просто, это официальная ликвидация официальной независимости Белоруссии. Сошлются на "союзный договор". И вуаля, Беларусь превращается в "Минскую губернию РФ", официально, хотя уже такой является с 90-х годов. Таракану должность губернатора пожизненно с правом передачи власти по наследству, с халопами. Их не жалко, а по сути насрать.
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26.11.2020 12:47
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Ещё мацковского ОМОНа пришлют "для поддержки"?
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26.11.2020 12:37 Відповісти
то само собой, а вот зарплату московскую точно выдадут беркутне
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26.11.2020 23:53 Відповісти
белорусы могут скупать вазелин, сначала их оттрахали силовики, теперь будут якуты с чеченцами
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26.11.2020 12:38 Відповісти
Да они их там с самого начала т.....ахают. Но это "братья", им можно.
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26.11.2020 12:43 Відповісти
мдаа.. Белоруси не хватает только престолонаследия и мальчика Коленьки (черный сарказм)..
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26.11.2020 12:39 Відповісти
Конституционная реформа))) Я ржу... хотя об этом уже не раз говорил. Что будет дальше, да тут все просто, это официальная ликвидация официальной независимости Белоруссии. Сошлются на "союзный договор". И вуаля, Беларусь превращается в "Минскую губернию РФ", официально, хотя уже такой является с 90-х годов. Таракану должность губернатора пожизненно с правом передачи власти по наследству, с халопами. Их не жалко, а по сути насрать.
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26.11.2020 12:47 Відповісти
Кто бы сомневался
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26.11.2020 12:50 Відповісти
Da mozete pomoc lukosenko pokupaja elektricestvo s nix 3 raza doroze i svojio zakrit Smolenske.Eto budet realnaja pomoc Лавров заявив, що Москва готова підтримати Лукашенка в реалізації його ініціатив - Цензор.НЕТ 9145
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26.11.2020 12:57 Відповісти
Армяне, используя тактику "выжженой земли", жгут сёла... но что-то пошло не так)))

Многие этнические армяне, покидающие районы близ Нагорного Карабаха, решили разрушить свои дома и забрать всё, что могут унести. Они уничтожают имущество в канун планируемой передачи Азербайджану территорий, захваченных армянами во время войны в начале 1990-х годов.

Армяне, - жители села Чарактар в Кяльбяджарском районе Азербайджана, - по привычке сожгли дома и постройки, как это происходило в других населенных пунктах Кельбаджара и Агдама,предполагая, что он будет передан Азербайджану.
Ко вчерашнему дню, подавляющая часть жителей, забрав вещи, покинула Чарактар.
Впопыхах они сравняли с землей и общеобразовательную среднюю школу.
Похожая история произошла и с селом Аканаберд.
Однако, спустя сутки, стало известно, что правительство Армении ошибочно объявило о передаче этих сёл под контроль Азербайджана, и данных населенных пунктов нет в списке, подлежащих передаче.

https://youtu.be/mXgGs4dqWKg
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26.11.2020 13:05 Відповісти
Арменин Серж Калантярян у дзявоцтве, а цяпер Сяргей Лаўроў, з пазыўным "Унылая конь", падтрымлівае мягий аншлюс Федэральнага Акругі Расійскай Федэрацыі "Беларуссю".
З чым вас і віншую, сябры. Блукаеце і далей, па выходных. Расійскі АМАП адтачыць на вас сваё ўменне лупіць людзей і забіваць іх да смерці.
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26.11.2020 13:12 Відповісти
упярод у бсср
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26.11.2020 23:54 Відповісти
 
 