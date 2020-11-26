Все сделки Лукашенко и Кремля будут аннулированы новым правительством, - Тихановская

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что все договоренности захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко с Кремлем будут аннулированы.

Об этом Тихановская сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку беларусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством", - говорится в сообщении.

В то же время Тихановская отметила, что оппозиция выступала и выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией, "но независимость и суверенитет не может быть предметом торга".

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