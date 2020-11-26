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Усі угоди Лукашенка й Кремля будуть анульовані новим урядом, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Усі угоди Лукашенка й Кремля будуть анульовані новим урядом, - Тіхановська

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що всі домовленості "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, з Кремлем будуть анульовані.

Про це Тіхановська повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Про що б не домовлявся Олександр Лукашенко, він втратив підтримку білоруського народу. А значить, усі його угоди і договори будуть переглянуті і скасовані новим урядом", - йдеться в повідомленні.

Водночас Тіхановська зазначила, що опозиція виступала і виступає за дружні й партнерські відносини з Росією, "але незалежність і суверенітет не може бути предметом торгу".

Також читайте: Тіхановська запропонувала визнати білоруських силовиків терористами

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
100%. Уже не раз доказано что она консерва казлоралая.
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26.11.2020 12:50
+3
... и заключены новые. Все сделки Лукашенко и Кремля будут аннулированы новым правительством, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6241
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26.11.2020 12:47
+3
Vot pravilno ona skazala.Xvatit samozvancu prodovat stranu.Ona jest civilizovanami stranami priznani lyder naroda, a ne on
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26.11.2020 12:49
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... и заключены новые. Все сделки Лукашенко и Кремля будут аннулированы новым правительством, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6241
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26.11.2020 12:47 Відповісти
100%. Уже не раз доказано что она консерва казлоралая.
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26.11.2020 12:50 Відповісти
Кiм даказана, лапаць? Вясковымi рускамоу'нымi палiтолагамi з Цэнзара?
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26.11.2020 13:27 Відповісти
Дык яна даже мовы нашай не ведае.
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26.11.2020 13:33 Відповісти
Vot pravilno ona skazala.Xvatit samozvancu prodovat stranu.Ona jest civilizovanami stranami priznani lyder naroda, a ne on
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26.11.2020 12:49 Відповісти
Заключим новые с прибалтийскими странами. Готовьте кредиты миллиардов так на 30-50.
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26.11.2020 13:01 Відповісти
Tak ES pomog mozet i bolse,vot smotriu Gruziji i to 1 miliarda evro dali na pomoc.Mozet nenado bogatuju ES sravnivat s nicej rosijej Усі угоди Лукашенка й Кремля будуть анульовані новим урядом, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3522
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26.11.2020 13:08 Відповісти
Vot segodnia vizu danyje Litve zarplat srednix 1540 evro biudzetnom sektore i 1480 evro privatnom sektore.V raske toze takyje zarplati?
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26.11.2020 13:22 Відповісти
Готовы дать больше, возьмем больше.
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26.11.2020 13:25 Відповісти
Вам кажется нормальным поддерживать человека который хочет стать другом вашему врагу?
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26.11.2020 13:01 Відповісти
A ona rugaqjetsia s kem to s ES stran,ili Ukrainoj?Kak raz ziviot ES vstrecajetsia s liderami ES stran.Daze ocen proevropejskaja ona
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26.11.2020 13:12 Відповісти
С такой "революцией" новое правительство Беларуси появится через лет 30. Все сделки Лукашенко и Кремля будут аннулированы новым правительством, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2882
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26.11.2020 12:54 Відповісти
Як це "всі"?..Може,серед купи тих сдєлок бацька заключив і якусь нормальну?..Але що...ми занадто серйозно продовжуємо сприймати ту Тіхановську,яка оголошувала загальні страйки,общєє нєповєновєніє і з того ні фіга не вийшло...Потроху ситуація в Білорусі з такими лідерами як Свєтка стає смішною,а смішне небезпечним не буває...
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26.11.2020 12:55 Відповісти
А так це, навіть нормальні треба перепідписувати із легітимною владою, а не з директором омону
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26.11.2020 12:57 Відповісти
Jesli ona byla bi smesnaja s nej Merkel,Makron i drugyje lideri ES nevstrecalis.Ejio cytajet kak bi liderom naroda Belorus,a ne prestupnika lukosenko
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26.11.2020 13:01 Відповісти
Так вони,оці самі лідери ЄС і зустрічаються з нашими,щоб посміятись...Їм теж потрібна розрядка і усвідомлення,що десь є ще такі державні лідери,як наш зелений клоун і ваша домогосподарка...Зустрінеться Меркель,прийде додому і скаже чоловікові - ти знаєш,наша Свєтка оголосила общій страйк...Правда,про це знають тільки вона,і ті,що по вулицям шастають з польськими прапорами...Треба їй підсипати трохи євро,ми все одно білорусам винні,третину населення у війну знищили...
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26.11.2020 16:50 Відповісти
Ну пусть Лукашенко утратил поддержку, с чего Тихановская взяла, что она ее приобрела?
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26.11.2020 13:18 Відповісти
тіхоновская тчатєльнєй проси у ***** і лижи йому банан лукашеску в курсє...
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26.11.2020 13:22 Відповісти
сказала мадам никто и звать никак
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26.11.2020 13:23 Відповісти
Да ну ты что! Ей же в Европе кто-то руку пожал. Это как девушка после "привет" от симпатичного ей парня уже распланировала всю жизнь с ним до смерти и количество детей, так и эта мадам уже правительство себе новое сколотила, Лукашенко сбросила и его указы поотменяла. А по факту Лукашенко на месте, нихрена ему не грозит, а вот она боится высунуться из того места, где ей дали приют, а ее народ продолжает выгребать от ментов, верно служащих диктатуре.
Реальность оказалась пожестче, чем влажные розовые фантазии.
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26.11.2020 13:46 Відповісти
Ona delajet rabotu na zapade,kogda 200 krupnix ix gosudarstvenix kompaniji popadut pod sankciji,budet neocen smesno i lukosenko.Izoliacija prodalzajestia, kogda nebudet deneg po drugomu zagovorit
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26.11.2020 14:03 Відповісти
а россия выступает за то,шоб никаких майданов не было на постсовке.что ответит путлеру тихановская?
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26.11.2020 13:44 Відповісти
Україна вже п'ять років судиться у Лондоні за борг Януковича,який по суті був хабарем від москви.
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26.11.2020 14:02 Відповісти
Ну для того, чтобы аннулировать какие-то соглашения, сначала надо свергнуть "Ампиратора", который совсем этого не хочет. А "цветочная революция", как и наша война с московией, может быть долгой.
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26.11.2020 14:18 Відповісти
 
 