Евросоюз продлит санкции против РФ на полгода уже в декабре, - Йозвяк

Евросоюз продлит экономические санкции против России на 6 месяцев.

Об этом в Twitter сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - говорится в сообщении.

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