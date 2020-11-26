Евросоюз продлит санкции против РФ на полгода уже в декабре, - Йозвяк
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Евросоюз продлит экономические санкции против России на 6 месяцев.
Об этом в Twitter сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - говорится в сообщении.
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