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Евросоюз продлит санкции против РФ на полгода уже в декабре, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз продлит санкции против РФ на полгода уже в декабре, - Йозвяк

Евросоюз продлит экономические санкции против России на 6 месяцев.

Об этом в Twitter сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - говорится в сообщении.

Читайте: Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций по Беларуси, Лукашенко в списке, - Йозвяк

Автор: Богдан Гуньковський
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Усиливать надо,а не продливать.
Похоже продление идет на пользу одному *****
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26.11.2020 14:08 Ответить
 
 