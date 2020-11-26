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ОАСК открыл дело по иску "Батькивщины" к НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК открыл дело по иску

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое лишило политсилу госфинансирования в 4 квартале из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства - без уведомления участников дела.

"Батькивщина" требует в иске отменить приказ НАПК о приостановлении госфинансирования партии за четвертый квартал 2020 года.

Кроме того, ОАСК отказался сразу обеспечить иск, остановив действие приказа до решения дела по существу. В суде это объясняют тем, что партия не предоставила соответствующих доказательств.

Читайте также: "Батькивщину" лишили госфинансирования, партия обратилась в ОАСК
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