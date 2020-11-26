ОАСК открыл дело по иску "Батькивщины" к НАПК

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое лишило политсилу госфинансирования в 4 квартале из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства - без уведомления участников дела.

"Батькивщина" требует в иске отменить приказ НАПК о приостановлении госфинансирования партии за четвертый квартал 2020 года.

Кроме того, ОАСК отказался сразу обеспечить иск, остановив действие приказа до решения дела по существу. В суде это объясняют тем, что партия не предоставила соответствующих доказательств.

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