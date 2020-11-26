ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" проти Національного агентства з питань запобігання корупції, яке позбавило політсилу держфінансування в 4 кварталі через виявлені у фінансовому звіті партії порушення.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження - без повідомлення учасників справи.
"Батьківщина" вимагає в позові скасувати наказ НАЗК про призупинення держфінансування партії за четвертий квартал 2020 року.
Крім того, ОАСК відмовився відразу забезпечити позов, зупинивши дію наказу до вирішення справи по суті. У суді це пояснюють тим, що партія не надала відповідних доказів.
Будь ласка, зачекайте...
...