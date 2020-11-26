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ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК відкрив справу за позовом

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" проти Національного агентства з питань запобігання корупції, яке позбавило політсилу держфінансування в 4 кварталі через виявлені у фінансовому звіті партії порушення.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження - без повідомлення учасників справи.

"Батьківщина" вимагає в позові скасувати наказ НАЗК про призупинення держфінансування партії за четвертий квартал 2020 року.

Крім того, ОАСК відмовився відразу забезпечити позов, зупинивши дію наказу до вирішення справи по суті. У суді це пояснюють тим, що партія не надала відповідних доказів.

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Автор: Наталя Джума
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Истинные "патриоты"
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26.11.2020 15:41 Відповісти
ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК - Цензор.НЕТ 9513

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26.11.2020 16:00 Відповісти
ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК - Цензор.НЕТ 8670
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26.11.2020 22:30 Відповісти
Куди звернутися "чесній, зубАжілій" женщінЄ, окрім як в самий "чесний" окружний суд?
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26.11.2020 17:12 Відповісти
В цей, чи що? ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК - Цензор.НЕТ 7228
ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК - Цензор.НЕТ 8350
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26.11.2020 22:37 Відповісти
Баба Юля: " Грабують!!!"
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26.11.2020 20:38 Відповісти
ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК - Цензор.НЕТ 5386
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26.11.2020 22:38 Відповісти
ОАСК відкрив справу за позовом "Батьківщини" до НАЗК - Цензор.НЕТ 9070
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27.11.2020 04:08 Відповісти
 
 