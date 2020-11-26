Россия хочет снизить роль "нормандской четверки", - Гармаш
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия хочет, чтобы план по Донбассу шел от ОРДЛО, чтобы снизить роль "нормандской четверки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо ТВ.
"Мы хотим, чтобы Россия представила свой план, чтобы мы не обсуждали один план. Они обсуждают в том смысле, что он не соответствует Минским соглашениям. Пусть Россия представит свой план и берет ответственность за выполнение того плана, который будет наработан в результате компромисса этих двух планов. Если будет. Если это возможно", - отметил Гармаш.
Представитель ОРДО в ТКГ считает, что Россия не хочет брать на себя ответственность именно потому, что ее цель не решение конфликта, не то чтобы эти планы действовали и заработали, а именно, чтобы план шел от ОРДЛО.
"То есть, Россия хочет субъективировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы снизить роль "нормандской четверки", - отметил Гармаш.
По словам Гармаша, позиция Германии, Франции и Украины фактически солидарна, а министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Берлин и Париж в измене.
"То есть, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции", - добавил Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Оно и так уже "нон а рубинас когортас эст"
Собрались, потрещали чет его знает о чем и разошлись.
-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
Простая и понятная, казалось бы, вещь - если ОРДЛО Украины не являются членами ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), то как можно рассматривать на уровне ТКГ - международных (!) консультаций - документ поданный этим НЕчленом?
Тем более, что в Минском комплексе мер, к выполнению которого нас постоянно призывают россияне, функции ОРДЛО четко обозначены: согласовывать и консультировать (!) - ничего другого, относительно политического урегулирования, там нет.
Тем более, что я тоже представитель ОРДЛО, но я не хочу иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры Российской делегацией. И еще раз тем более, - что все решения, наработанные в ТКГ будет имплементировать или НЕ имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?
Более того, эти нечлены заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался, потому что пока он идет, - они "министры" и "полпреды", а кем они будут в случае его окончания - мелкими клерками в России?
В конце концов, - мы же готовим документы, мирные планы не для того, чтобы они были, а чтоб выполнялись, чтоб работали, чтоб конфликт действительно прекратился. Но, тогда снова становится актуальным вопрос о легитимности субъектов и процесса подготовки этих документов, а, также, - ответственности за их невыполнение. А какая ответственность у несубъекта?...
И нам совершенно не важно где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, В Москве или Северной Корее, например. Нам важно чтоб был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение.
Но у Москвы своя логика. Сегодня на ТКГ, на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, или подать план ОРДЛО от имени Российской делегации, Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может… Отсмеялись? Можно продолжать?
Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли Нормандской четверки, в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно.
Нас, представителей ОРДЛО от Украины ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска. Минские соглашения и само понятие "ТКГ" ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе.
Я не жалуюсь, я описываю ситуацию, которая, по-моему, созревает к тому, что Украине придется менять свою тактику переговоров в Минском процессе. Если мы не хотим еще 6 лет ходить по кругу бессмысленной крови, очерченному московским циркулем, нам придется что-то менять. Даже на субъективном уровне заметно, что наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации. Пора называть вещи своими именами. Даже если это не дипломатично.
представитель Донецка в ТГК Сергей Гармаш
Якби був нормальний Президент України (а чудо-преЗЕдент), то Х.Грау був би вже давно відсторонений від роботи в тристоронній контактній групі з боку ОБСЄ за те, що "представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя некими тремя буквами или "республиками", - речь об элементарном уважении, когда Первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать, - он просто включает микрофон и говорит".
А дієву структуру, "антипутінську коаліцію", ВАЗеленский знищив, як тільки прийшов до влади.