Росія хоче знизити роль "нормандської четвірки", - Гармаш

Представник ОРДО в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія хоче, щоб план стосовно Донбасу йшов від ОРДЛО, щоб знизити роль "нормандської четвірки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ.

"Ми хочемо, щоб Росія представила свій план, щоб ми не обговорювали один план. Вони обговорюють у тому сенсі, що він не відповідає Мінським угодам. Хай Росія представить свій план і бере відповідальність за виконання того плану, який буде напрацьований урезультаті компромісу цих двох планів. Якщо буде. Якщо це можливо", - зазначив Гармаш.

Представник ОРДО в ТКГ вважає, що Росія не хоче брати на себе відповідальність саме тому, що її мета не вирішення конфлікту, не те, щоб ці плани діяли й запрацювали, а саме, щоб план йшов від ОРДЛО.

"Тобто Росія хоче суб’єктивізувати ОРДЛО. Для того, щоб не просто уникнути відповідальності за рішення, які будуть ухвалюватися на ТКГ, а щоб понизити роль Нормандської четвірки", - наголосив Гармаш.

За його словами, позиція Німеччини, Франції й України фактично солідарна, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Берлін та Париж у зраді.

"Тобто Росія хоче, щоб питання Донбасу вирішувалося на більш комфортному для неї майданчику. Щоб це був саме майданчик ТКГ, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини й Франції", - додав Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмовляючись надавати в ТКГ свій варіант "мирного плану", Росія показує свою зацікавленість у суб'єктивізації ОРДЛО, а не мирі на Донбасі, - Гармаш