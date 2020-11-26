Росія хоче знизити роль "нормандської четвірки", - Гармаш
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Представник ОРДО в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія хоче, щоб план стосовно Донбасу йшов від ОРДЛО, щоб знизити роль "нормандської четвірки".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо ТВ.
"Ми хочемо, щоб Росія представила свій план, щоб ми не обговорювали один план. Вони обговорюють у тому сенсі, що він не відповідає Мінським угодам. Хай Росія представить свій план і бере відповідальність за виконання того плану, який буде напрацьований урезультаті компромісу цих двох планів. Якщо буде. Якщо це можливо", - зазначив Гармаш.
Представник ОРДО в ТКГ вважає, що Росія не хоче брати на себе відповідальність саме тому, що її мета не вирішення конфлікту, не те, щоб ці плани діяли й запрацювали, а саме, щоб план йшов від ОРДЛО.
"Тобто Росія хоче суб’єктивізувати ОРДЛО. Для того, щоб не просто уникнути відповідальності за рішення, які будуть ухвалюватися на ТКГ, а щоб понизити роль Нормандської четвірки", - наголосив Гармаш.
За його словами, позиція Німеччини, Франції й України фактично солідарна, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Берлін та Париж у зраді.
"Тобто Росія хоче, щоб питання Донбасу вирішувалося на більш комфортному для неї майданчику. Щоб це був саме майданчик ТКГ, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини й Франції", - додав Гармаш.
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Оно и так уже "нон а рубинас когортас эст"
Собрались, потрещали чет его знает о чем и разошлись.
-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
Простая и понятная, казалось бы, вещь - если ОРДЛО Украины не являются членами ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), то как можно рассматривать на уровне ТКГ - международных (!) консультаций - документ поданный этим НЕчленом?
Тем более, что в Минском комплексе мер, к выполнению которого нас постоянно призывают россияне, функции ОРДЛО четко обозначены: согласовывать и консультировать (!) - ничего другого, относительно политического урегулирования, там нет.
Тем более, что я тоже представитель ОРДЛО, но я не хочу иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры Российской делегацией. И еще раз тем более, - что все решения, наработанные в ТКГ будет имплементировать или НЕ имплементировать Верховная Рада Украины. А как она может имплементировать план по урегулированию конфликта, если вторая сторона конфликта (финансирующая и контролирующая его) не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и участник переговоров, а просовывает от нечлена, который не субъект и не несет никакой ответственности за невыполнение принятых решений?
Более того, эти нечлены заинтересованы в том, чтоб конфликт не заканчивался, потому что пока он идет, - они "министры" и "полпреды", а кем они будут в случае его окончания - мелкими клерками в России?
В конце концов, - мы же готовим документы, мирные планы не для того, чтобы они были, а чтоб выполнялись, чтоб работали, чтоб конфликт действительно прекратился. Но, тогда снова становится актуальным вопрос о легитимности субъектов и процесса подготовки этих документов, а, также, - ответственности за их невыполнение. А какая ответственность у несубъекта?...
И нам совершенно не важно где его подготовили: на оккупированной территории ОРДЛО, В Москве или Северной Корее, например. Нам важно чтоб был легитимный субъект подачи документа и ответственный за его выполнение.
Но у Москвы своя логика. Сегодня на ТКГ, на очередную просьбу Кравчука к РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации, или подать план ОРДЛО от имени Российской делегации, Грызлов заявил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может… Отсмеялись? Можно продолжать?
Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли Нормандской четверки, в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно.
Нас, представителей ОРДЛО от Украины ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска. Минские соглашения и само понятие "ТКГ" ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе.
Я не жалуюсь, я описываю ситуацию, которая, по-моему, созревает к тому, что Украине придется менять свою тактику переговоров в Минском процессе. Если мы не хотим еще 6 лет ходить по кругу бессмысленной крови, очерченному московским циркулем, нам придется что-то менять. Даже на субъективном уровне заметно, что наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации. Пора называть вещи своими именами. Даже если это не дипломатично.
представитель Донецка в ТГК Сергей Гармаш
Якби був нормальний Президент України (а чудо-преЗЕдент), то Х.Грау був би вже давно відсторонений від роботи в тристоронній контактній групі з боку ОБСЄ за те, що "представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от России, когда они называют себя некими тремя буквами или "республиками", - речь об элементарном уважении, когда Первый Президент Украины поднимает руку, чтоб высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда Грызлов хочет что-то сказать, - он просто включает микрофон и говорит".
А дієву структуру, "антипутінську коаліцію", ВАЗеленский знищив, як тільки прийшов до влади.