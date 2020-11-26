Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко оценил шансы председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова возглавить государство.

Об этом Тимошенко сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Разумков – человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП подчеркнул, что политическая ситуация в Украине часто резко меняется.

"Я не могу сказать, что будет через четыре года (этого никто не может сказать). Но я считают, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы. Какой будет ситуация через четыре года - кто его знает. Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут ли новые кандидаты?" - добавил Тимошенко.

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Ранее Разумков заявлял, что у него совершенно рабочие отношения с Офисом Президента, а свои отношения с главой государства Владимиром Зеленским он назвал хорошими.

При этом в интервью немецкому изданию Die Welt 17 ноября Разумков обыграл название своей должности председателя парламента на немецком языке, заявив, что он "в некоторой степени уже президент".