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Новости Политика Украины
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Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко оценил шансы председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова возглавить государство.

Об этом Тимошенко сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Дмитрий Разумков – человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты... Я с ним это, честно говоря, не обсуждал", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП подчеркнул, что политическая ситуация в Украине часто резко меняется.

"Я не могу сказать, что будет через четыре года (этого никто не может сказать). Но я считают, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы. Какой будет ситуация через четыре года - кто его знает. Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут ли новые кандидаты?" - добавил Тимошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков: В некоторой степени я уже президент

Ранее Разумков заявлял, что у него совершенно рабочие отношения с Офисом Президента, а свои отношения с главой государства Владимиром Зеленским он назвал хорошими.

При этом в интервью немецкому изданию Die Welt 17 ноября Разумков обыграл название своей должности председателя парламента на немецком языке, заявив, что он "в некоторой степени уже президент".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Пойдет ли президент Зеленский на второй срок?
Да, пойдет, на нары, под шконку Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6090
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26.11.2020 15:44
+9
Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8104
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26.11.2020 15:45
+7
Приучают зебыдло к мысли и готовят Разумкова на президента.

всё в поряде - оно проголосует...
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26.11.2020 15:46
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Пойдет ли президент Зеленский на второй срок?
Да, пойдет, на нары, под шконку Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6090
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26.11.2020 15:44 Ответить
Розумков четко ассоциируется с командой Зеленского. Посему отношение к Зеленскому автоматически будет перекладываться и на Разумкова.
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26.11.2020 15:44 Ответить
Значит Разумков будет следующим президентом?
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26.11.2020 15:47 Ответить
В петушином углу в колонии.
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26.11.2020 16:23 Ответить
Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8104
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26.11.2020 15:45 Ответить
Приучают зебыдло к мысли и готовят Разумкова на президента.

всё в поряде - оно проголосует...
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26.11.2020 15:46 Ответить
"Надо бы выбрть нам бубочку новую, светлу, понятну, идейно толковую..."
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26.11.2020 15:50 Ответить
а кто знает? кто знает??? )))
от снимется в сериальчике про голожопенка и нарид возжелает его на носителябулавы
по-приколисты они такие...им чем ущербнее сериал тем смелее их фантазии ))))
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26.11.2020 15:50 Ответить
Этого разумкова кто-то явно начал продвигать.
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26.11.2020 15:51 Ответить
Угадай с трех раз Разумков не мог бы выиграть выборы президента, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1644
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26.11.2020 15:55 Ответить
нет вариантов
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26.11.2020 16:18 Ответить
Кирюха латентный идиот! О каком втором сроке может идти речь, если он первый не досидит !!!
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26.11.2020 15:52 Ответить
что вор Зеленский что барыга Разумков с вытаращенными от изумления своим фартом глазами-зло для Украины/ Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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26.11.2020 15:54 Ответить
Бг-ггг... опять ломбарды по скупке краденого, або просто лахмiття... они там с баб Юлей не пересекаются ( в конкуренции)...ХЕХ...
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26.11.2020 15:59 Ответить
Ага
А центр разумкова покажет поддержку разумкова в 1647 процентов
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26.11.2020 15:54 Ответить
Если он знает немецкий - это весьма плюс!
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26.11.2020 16:15 Ответить
ПРодажний але погано ПРодавємий , папінькіно минуле не рятує, а ЗЕлене прийдешнє важко відмити.
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26.11.2020 16:26 Ответить
При том количестве говна, что лили на порошенко коломойский и К, любой дурень мог стать президентом учитывая интелект нашего населения. Просто коломойский из огромного количества онных выбрал клоуна зеленского
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26.11.2020 18:35 Ответить
Ну а шо. Когда зэльцмана кышнут, то разумков со своей ватной харей вполне до выборов сможет побыть презедентом...и.о. Разумков не міг би виграти вибори президента, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1877
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26.11.2020 18:48 Ответить
 
 