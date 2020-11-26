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Новости За рубежом
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Байден (2386) Путин (29871) США (23212) Ходжес (135)

"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Администрация избранного президентом США Джозефа Байдена будет значительно жестче в отношении России, чем администрация Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью ТСН выразил генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, наиболее заметным станет то, что администрация Байдена будет теснее сотрудничать с международными партнерами и союзниками. 

"Вероятно, (администрация Байдена. - Ред.) будет больше уважать международные соглашения. Безусловно, будет работать в рамках НАТО. Поэтому я думаю, что это будет главным в более традиционном многоуровневом подходе к внешней политике", - сказал Ходжес.

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"Я бы ожидал, что администрация Байдена будет очень жесткой в ​​отношении Кремля. За последний год оппоненты президента (Трампа. - Ред.) осуждали его за недостаточно жесткую позицию в отношении Кремля. Поэтому я надеюсь, что они (администрация Байдена. - Ред.) будут жесткими в отношении Кремля", - указал Ходжес.
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Топ комментарии
+19
короче говоря:
Вата - запасайтесь вазелином.
"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7537
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26.11.2020 16:00
+18
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5372
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26.11.2020 16:37
+12
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1328
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26.11.2020 16:37
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короче говоря:
Вата - запасайтесь вазелином.
"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7537
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26.11.2020 16:00 Ответить
Насчет нашего вазелина нада тоже пожоще, а игарь валерича ваще без вазелина поштрыкать "Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6724
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26.11.2020 16:01 Ответить
И песочка туда, с ракушками. "Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5610
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26.11.2020 16:06 Ответить
для Каломумойского нужен кошерный вазелин "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4069
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26.11.2020 17:34 Ответить
вазелин не поможет)) нужно уже сегодня анусы бутылками разрабатывать, в январе будет поздно.
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26.11.2020 16:44 Ответить
И зелёным абизянам тоже достанецца.
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26.11.2020 16:00 Ответить
Буде видно по діям. Заявляти можна, що завгодно
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26.11.2020 16:01 Ответить
Все здравые Мира сего на это надеются.
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26.11.2020 16:01 Ответить
Власне за це всі притомні патріоти в Україні Байдена і підтримали.. А в ваших внутрішніх проблемах розбирайтесь як хочете.
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26.11.2020 16:02 Ответить
московія має подохнути!!!
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26.11.2020 16:03 Ответить
Очень хочется на это посмотреть
И как можно быстрее
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26.11.2020 16:07 Ответить
очень на это надеемся!
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26.11.2020 16:09 Ответить
Ключевая фраза во всей этой тираде - "я бы ожидал".
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26.11.2020 16:09 Ответить
Вообще то это перевод)
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26.11.2020 16:44 Ответить
Он так и сказал - I'd expect. То же самое могу и я сказать.
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26.11.2020 17:35 Ответить
И добавил - I hope (Я надеюсь). Он просто высказал свое личное мнение.
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26.11.2020 17:36 Ответить
Ну, тебе-то, кацапец, надеяцца, практически, не на что... "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7588
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26.11.2020 18:54 Ответить
Ну, минуле перебування демократів при владі не було якимось антикацапським. Далі занепокоєнь справа не шла.
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26.11.2020 16:22 Ответить
Рейгана тоже никто никогда не обвинял в симпатиях к совку
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26.11.2020 16:46 Ответить
"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4598
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26.11.2020 16:22 Ответить
Наши поздравления Кремлю. Можно сказать, что перед нами достойные продолжатели дела Паниковского.
Бросайте Крым иначе вам труба.
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26.11.2020 16:23 Ответить
Вот зачем Вы им подсказываете? Я, например, хочу, чтобы им была "труба" -- они этого заслужили. "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2985
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26.11.2020 16:35 Ответить
та еслиб только Крым, ещё нужно откачать и полностью восстановить 20 шахт на даунбассе, построить заново все заводы и фабрики, вернуть украденное оборудование с этих предприятий, воскресить 13000 убитых украинцев и 100 лет выплачивать ущербы, баба мэркель со шрёдером в курсе, если шо объяснят последовательность действий.
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26.11.2020 16:48 Ответить
сподіваюсь, штатівських стусанів дістанеться і нашим зрадникам та крадіям.
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26.11.2020 16:27 Ответить
он ожидает, что будут...будем надеяться, что его ожидания оправдаются.
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26.11.2020 16:28 Ответить
Рейс в Китай отменили из-за 190 одинаковых тестов на COVID у пассажиров

"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1619

Рейс российской авиакомпании "Икар" сообщением Москва - Чжэнчжоу (административный центр восточной китайской провинции Хэнань) был отменен после того, как 190 пассажиров рейса предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Об этом в четверг сообщило посольство КНР в РФ.
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8281
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26.11.2020 16:34 Ответить
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1397
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26.11.2020 17:09 Ответить
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1328
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26.11.2020 16:37 Ответить
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5372
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26.11.2020 16:37 Ответить
кацапы,мыльте попки - БАЙДЕН ИДЕТ! "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2992
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26.11.2020 16:56 Ответить
ага. зараз. мыла яшчэ заслугаваць трэба. русню будуць драць на сухую "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3440
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26.11.2020 18:11 Ответить
Ви, шановний, така чуйна людина..."Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1234
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26.11.2020 18:50 Ответить
Невже ми побачимо розвал росії подібно до розвалу совка?Так би хотілось дожити...
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26.11.2020 17:16 Ответить
Демократ Обама был как-то не очень жестким. И вообще, обычно республиканцы ипут сильнее, чем демократы.
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26.11.2020 17:55 Ответить
зебилу следует подмытся также .будут трахать во все щели )))
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26.11.2020 18:01 Ответить
Уже забыли,кем был Байден,когда Крым у вас забрали?Так попробуйте вспомнить.
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26.11.2020 18:31 Ответить
Борух, тебе лучше было бы вспомнить свою кацапскую пословицу: иногда лучше жевать, чем говорить... "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4003 "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1947
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26.11.2020 18:53 Ответить
Для марксистів байдена Росія небезпечна, як противник глобалізму. Хоча Кремль не зовсім проти нього, лише хоче поділити сфери впливу, щоб Україна, наприклад, знаходилася під її повним контролем. Тому ніякої війни Америки за Україну не буде. Нагнуть Росію під приводом "допомоги Україні", а потім нагнуть і Україну. План Great Reset предбачає відміну національних інтересів країн - прямо так на головній сторінці написано.
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26.11.2020 19:09 Ответить
на росии истерика и отчаяние одновременно - Байден себе в команду привел не просто русофобов, а зоологических русофобов....
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27.11.2020 00:56 Ответить
 
 