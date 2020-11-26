"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Администрация избранного президентом США Джозефа Байдена будет значительно жестче в отношении России, чем администрация Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью ТСН выразил генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
По его словам, наиболее заметным станет то, что администрация Байдена будет теснее сотрудничать с международными партнерами и союзниками.
"Вероятно, (администрация Байдена. - Ред.) будет больше уважать международные соглашения. Безусловно, будет работать в рамках НАТО. Поэтому я думаю, что это будет главным в более традиционном многоуровневом подходе к внешней политике", - сказал Ходжес.
"Я бы ожидал, что администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля. За последний год оппоненты президента (Трампа. - Ред.) осуждали его за недостаточно жесткую позицию в отношении Кремля. Поэтому я надеюсь, что они (администрация Байдена. - Ред.) будут жесткими в отношении Кремля", - указал Ходжес.
Пожалуйста, подождите...
Вата - запасайтесь вазелином.
И как можно быстрее
Бросайте Крым иначе вам труба.
Рейс российской авиакомпании "Икар" сообщением Москва - Чжэнчжоу (административный центр восточной китайской провинции Хэнань) был отменен после того, как 190 пассажиров рейса предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Об этом в четверг сообщило посольство КНР в РФ.