"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес

Администрация избранного президентом США Джозефа Байдена будет значительно жестче в отношении России, чем администрация Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью ТСН выразил генерал-лейтенант, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, наиболее заметным станет то, что администрация Байдена будет теснее сотрудничать с международными партнерами и союзниками.

"Вероятно, (администрация Байдена. - Ред.) будет больше уважать международные соглашения. Безусловно, будет работать в рамках НАТО. Поэтому я думаю, что это будет главным в более традиционном многоуровневом подходе к внешней политике", - сказал Ходжес.

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"Я бы ожидал, что администрация Байдена будет очень жесткой в ​​отношении Кремля. За последний год оппоненты президента (Трампа. - Ред.) осуждали его за недостаточно жесткую позицию в отношении Кремля. Поэтому я надеюсь, что они (администрация Байдена. - Ред.) будут жесткими в отношении Кремля", - указал Ходжес.