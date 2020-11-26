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"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Адміністрація обраного президентом США Джозефа Байдена буде значно жорсткішою щодо Росії, ніж адміністрація Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю ТСН висловив генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, найбільш помітним стане те, що адміністрація Байдена буде тісніше співпрацювати з міжнародними партнерами і союзниками.

"Ймовірно, (адміністрація Байдена. - Ред.) буде більше поважати міжнародні угоди. Безумовно, буде працювати в рамках НАТО. Тому я думаю, що це буде головним в більш традиційному багаторівневому підході до зовнішньої політики", - сказав Ходжес.

"Я б очікував, що адміністрація Байдена буде дуже жорсткою до Кремля. За останній рік опоненти президента (Трампа. - Ред.) засуджували його за недостатньо жорстку позицію щодо Кремля. Тому я сподіваюся, що вони (адміністрація Байдена. - ред.) будуть жорсткими стосовно Кремля", - вказав Ходжес.

Також читайте: Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
короче говоря:
Вата - запасайтесь вазелином.
"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7537
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26.11.2020 16:00
+18
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5372
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26.11.2020 16:37
+12
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1328
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26.11.2020 16:37
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короче говоря:
Вата - запасайтесь вазелином.
"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7537
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26.11.2020 16:00 Відповісти
Насчет нашего вазелина нада тоже пожоще, а игарь валерича ваще без вазелина поштрыкать "Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6724
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26.11.2020 16:01 Відповісти
И песочка туда, с ракушками. "Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5610
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26.11.2020 16:06 Відповісти
для Каломумойского нужен кошерный вазелин "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4069
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26.11.2020 17:34 Відповісти
вазелин не поможет)) нужно уже сегодня анусы бутылками разрабатывать, в январе будет поздно.
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26.11.2020 16:44 Відповісти
И зелёным абизянам тоже достанецца.
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26.11.2020 16:00 Відповісти
Буде видно по діям. Заявляти можна, що завгодно
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26.11.2020 16:01 Відповісти
Все здравые Мира сего на это надеются.
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26.11.2020 16:01 Відповісти
Власне за це всі притомні патріоти в Україні Байдена і підтримали.. А в ваших внутрішніх проблемах розбирайтесь як хочете.
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26.11.2020 16:02 Відповісти
московія має подохнути!!!
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26.11.2020 16:03 Відповісти
Очень хочется на это посмотреть
И как можно быстрее
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26.11.2020 16:07 Відповісти
очень на это надеемся!
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26.11.2020 16:09 Відповісти
Ключевая фраза во всей этой тираде - "я бы ожидал".
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26.11.2020 16:09 Відповісти
Вообще то это перевод)
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26.11.2020 16:44 Відповісти
Он так и сказал - I'd expect. То же самое могу и я сказать.
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26.11.2020 17:35 Відповісти
И добавил - I hope (Я надеюсь). Он просто высказал свое личное мнение.
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26.11.2020 17:36 Відповісти
Ну, тебе-то, кацапец, надеяцца, практически, не на что... "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7588
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26.11.2020 18:54 Відповісти
Ну, минуле перебування демократів при владі не було якимось антикацапським. Далі занепокоєнь справа не шла.
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26.11.2020 16:22 Відповісти
Рейгана тоже никто никогда не обвинял в симпатиях к совку
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26.11.2020 16:46 Відповісти
"Администрация Байдена будет очень жесткой в отношении Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4598
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26.11.2020 16:22 Відповісти
Наши поздравления Кремлю. Можно сказать, что перед нами достойные продолжатели дела Паниковского.
Бросайте Крым иначе вам труба.
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26.11.2020 16:23 Відповісти
Вот зачем Вы им подсказываете? Я, например, хочу, чтобы им была "труба" -- они этого заслужили. "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2985
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26.11.2020 16:35 Відповісти
та еслиб только Крым, ещё нужно откачать и полностью восстановить 20 шахт на даунбассе, построить заново все заводы и фабрики, вернуть украденное оборудование с этих предприятий, воскресить 13000 убитых украинцев и 100 лет выплачивать ущербы, баба мэркель со шрёдером в курсе, если шо объяснят последовательность действий.
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26.11.2020 16:48 Відповісти
сподіваюсь, штатівських стусанів дістанеться і нашим зрадникам та крадіям.
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26.11.2020 16:27 Відповісти
он ожидает, что будут...будем надеяться, что его ожидания оправдаются.
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26.11.2020 16:28 Відповісти
Рейс в Китай отменили из-за 190 одинаковых тестов на COVID у пассажиров

"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1619

Рейс российской авиакомпании "Икар" сообщением Москва - Чжэнчжоу (административный центр восточной китайской провинции Хэнань) был отменен после того, как 190 пассажиров рейса предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Об этом в четверг сообщило посольство КНР в РФ.
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8281
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26.11.2020 16:34 Відповісти
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1397
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26.11.2020 17:09 Відповісти
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1328
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26.11.2020 16:37 Відповісти
"Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5372
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26.11.2020 16:37 Відповісти
кацапы,мыльте попки - БАЙДЕН ИДЕТ! "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2992
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26.11.2020 16:56 Відповісти
ага. зараз. мыла яшчэ заслугаваць трэба. русню будуць драць на сухую "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3440
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26.11.2020 18:11 Відповісти
Ви, шановний, така чуйна людина..."Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1234
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26.11.2020 18:50 Відповісти
Невже ми побачимо розвал росії подібно до розвалу совка?Так би хотілось дожити...
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26.11.2020 17:16 Відповісти
Демократ Обама был как-то не очень жестким. И вообще, обычно республиканцы ипут сильнее, чем демократы.
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26.11.2020 17:55 Відповісти
зебилу следует подмытся также .будут трахать во все щели )))
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26.11.2020 18:01 Відповісти
Уже забыли,кем был Байден,когда Крым у вас забрали?Так попробуйте вспомнить.
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26.11.2020 18:31 Відповісти
Борух, тебе лучше было бы вспомнить свою кацапскую пословицу: иногда лучше жевать, чем говорить... "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4003 "Адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля", - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1947
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26.11.2020 18:53 Відповісти
Для марксистів байдена Росія небезпечна, як противник глобалізму. Хоча Кремль не зовсім проти нього, лише хоче поділити сфери впливу, щоб Україна, наприклад, знаходилася під її повним контролем. Тому ніякої війни Америки за Україну не буде. Нагнуть Росію під приводом "допомоги Україні", а потім нагнуть і Україну. План Great Reset предбачає відміну національних інтересів країн - прямо так на головній сторінці написано.
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26.11.2020 19:09 Відповісти
на росии истерика и отчаяние одновременно - Байден себе в команду привел не просто русофобов, а зоологических русофобов....
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27.11.2020 00:56 Відповісти
 
 