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Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак

Пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar будут закуплены в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Об этом сообщает в четверг информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ" со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передает Цензор.НЕТ.

"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд ВСУ мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - сообщил Хомчак во время инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий Лан".

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Топ комментарии
+20
Ого, аж цілих 5 штук.
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26.11.2020 16:59
+15
Вчера мы все неожиданно узнали, что у Хомчака и его Генерального Штаба нет видения военного решения в Донбассе. Теперь вот хочется всё-таки увидеть его личный анализ войны в Карабахе и какое его персональное видение развития БПЛА в Украинской армии, что уже сделано, что будет в ближайшее время и каковы перспективы?
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26.11.2020 17:02
+12
Заметь, наше олигархическое ТВ и "независимые" СМИ, ни слова про войну в Азербайджане и ее результаты, тишина. Не тот формат, кто то взял, и на поле боя вернул свою землю, ай, ай, ай...
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26.11.2020 17:07
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це ж просто дох...ще Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7559
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26.11.2020 16:58 Ответить
Ми ще ті два Байрактари, які купили раніше, не випробували на терористах, а Хомчак хоче ще. Це невиправдані витрати. Тим більше що постачальники з країн Заходу не будуть постачати Байрактару двигуни та станції спостереження, а без них Байрактар стане нікчемним. Навіть від українських двигунів Мотор-Січ Байрактар відмовився і тому купляти його абсолютно немає сенсу. Краще зробити свій БПЛА.
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26.11.2020 20:17 Ответить
Двигуни Мотор-Січ встановлюються на більш ******** і потужних турецьких беспілотниках. На Байрактарах вони мають надлишкову потужність - там достатньо 100 к.с. ДВС.
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26.11.2020 20:32 Ответить
Двигуни можна переробити, якщо є замовлення, а турки в принципі відмовились від двигунів Мотор-Січ через їх низьку надійність.
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26.11.2020 21:22 Ответить
Навпаки недавно був сюжет що вони їх встановлюють на найновіші свої беспілотники ACINCI. Так що не відмовились а дуже охоче купують. Тут ще дискусія була як з пропелером можна піднятися на 10000 м. Тільки деякі "знавці" не врахували, що то є ТУРБОгвинтовий двигун.
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26.11.2020 21:34 Ответить
У Азербайджана около сотни и воевали они не с кацапами,а с отсталой Арменией
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26.11.2020 20:58 Ответить
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
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26.11.2020 21:05 Ответить
Ого, аж цілих 5 штук.
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26.11.2020 16:59 Ответить
5 штук комплексов. Сколько дронов входит в один комплекс?
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26.11.2020 17:43 Ответить
1)) не строй из себя дурочка)
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26.11.2020 18:10 Ответить
В новости сказано о штуках
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26.11.2020 20:57 Ответить
они работают только в связке с дронами-камикадзе
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26.11.2020 17:00 Ответить
Это откуда такие сведения?
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26.11.2020 17:02 Ответить
смотрите на ютубе, он подсвечивает а дроны-камикадзе мочат
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26.11.2020 17:08 Ответить
глупости . он может работать в связке с Орбитером . но может и сам наносить удары
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26.11.2020 17:29 Ответить
К тому же что ему мешает артиллерию наводить таким же образом.
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26.11.2020 17:36 Ответить
фишка в том что недалекие люди глядя на видео тырнете считали что им показывают всю войну . а там если посмотреть действительно получалось что все сделали Байрактары

на самом деле за кадром осталось применение Орбитеров . тех самых дронов-камикадзе . правда основная их задача это не самопожертвование а разведка и целеуказание Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 292
отлично сработала азербайджанская ствольная и реактивная артиллерия в связке с беспилотниками

и совсем забыли о замечательной азербайджанской горной пехоте . война то закончилась не после ударов Байрактаров а только тогда когда айзера через горы прошли и атаковали Шуши. и не просто прошли а еще и смогли по бездорожью протащить артиллерию и даже колесную технику . вот они непризнанные герои этой войны
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26.11.2020 17:58 Ответить
Предыдущий свой каммент удалил. Не правильно понял то что Вы написали. Полностью согласен с Вашим высказыванием. Покуда на данное время артиллерия как была богиней войны так и остается. Ну и царицу полей - пехоту тоже нельзя забывать.
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26.11.2020 18:07 Ответить
"...тех самых дронов-камикадзе . правда основная их задача это не самопожертвование а разведка и целеуказание", - чи правильно язрозумів? Це ви про дрони - камікадзе?
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26.11.2020 18:49 Ответить
у нас как обычно все слепили до кучи
на самом деле дрон-камикадзе это так называемый барражирующий боеприпас . он может длительное время находиться в воздухе над определенным районом и когда получает команду пикирует на цель . таких у Азербайджана просто нет

но у них есть БПЛА Орбитер ( и его местные клоны ) так вот изначально это разведывательный аппарат . но если оператор в данный момент видит цель которая стоит того что бы пожертвовать этим не очень дешевым дроном то он может нанести удар

разница между ними в цене . барражирующий боеприпас по определению должен быть массовым и дешевым . что бы не жалко было потерять а разведывательный дрон имеет относительно дорогую оптику и начинку . поэтому когда оператор им жертвует цель должна того стоить
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26.11.2020 19:09 Ответить
Все так дрон - камікадзе, не ОРБІТЕР, але й не обов'язково баражуючий. Байрак.. знайшов , навів, камікадзе - знищив, Байрак підчистив за ним, якщо треба, номенклатура його *********** дозволяє це.
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26.11.2020 19:16 Ответить
все правильно . но на вооружении азербайджанской армии на сколько я знаю таких нет
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26.11.2020 19:20 Ответить
Я ВИБАЧАЮСЬ , ВИ ЦЕ СЕРЙОЗНО ГОВОРИТЕ? ВАШ РЕЗИДЕНТ ПРАЦЮЄ ПРЯМО В УПРАВЛІННІ ТИЛУ ЇХНЬОГО МО?
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26.11.2020 19:41 Ответить
ой . блин не нагнетайте Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4509 можно подумать это какая то тайна за семью печатями . все что принято на вооружение азербайджанской армией прекрасно известно . для этого нужен гугл а не резидент . скажу больше если бы такое оружие у айзеров было они бы его не только не прятали бы а нафигачили бы фоток с Алиевым Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4509
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26.11.2020 19:55 Ответить
Я сумніваюсь, поки що. Може наводку якусь дасте?
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26.11.2020 20:05 Ответить
наводку на что ?
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26.11.2020 20:06 Ответить
Про БПЛА азербайджанців,
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26.11.2020 20:13 Ответить
вы гуглом пользоваться не умеете ? Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9175
разведывательныно-ударные Байрактар

разведывательные а при случае и камикадзе Хароп и Орбитер( с клонами )

вроде все . можете загуглить

по барражирующим боеприпасам не подскажу в связи с отсутствием оных на вооружении азербайджанской армии
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26.11.2020 20:20 Ответить
Дякую, хоча ....
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26.11.2020 20:22 Ответить
да не за что
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26.11.2020 20:33 Ответить
Все так, тільки ппо давили, в основному БПЛА, як з Байрактарів, так і з дронів камікадзе. Окремі укріплені і захищені вогневі позиції на пануючих висотах - ті ж самі дрони-роботи, бо вони для цих цілей найефектифніші в порівнянні з іншими видами озброєння, а вже "збагачений" грунт і зорати і за собою "закріпити" можна лише піхотою. Тут доктрина Дуе не проходить.
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26.11.2020 18:57 Ответить
правильно . работали командой . но если спросить человека с улицы или почитать комменты на Цензоре

кто победил в Карабахе ?

99% ответят : Байрактары Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6502
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26.11.2020 19:13 Ответить
То что я видел на ютубе, то чаще всего он наводил артиллерию. Ибо на нескольких видео видно было как сбоку, а не сверху прилетало. Так как снаряд прилетает. Беспилотник-камикадзе с такой скоростью вряд ли двигаться может. Хотя не буду спорить, что использовались и они, но это совсем не означает что байрактар может использоваться только с ними, а не как разведчик - целеуказатель или в качестве несущего боевого дрона.
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26.11.2020 17:35 Ответить
Він в турецькому генштабі працює.
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26.11.2020 17:19 Ответить
Правильно что дроны подсвечивают цель.
А вот что только с камикадзе неправильно.
Чаще всего по указке прилетает управляемый снаряд. У нас такие есть и даже производятся.
У самого дрона боеприпас довольно слабый.
В общем самое ценное, что есть в этом дроне это канадская камера с указкой.
Сам планер это уровень второй мировой. У нас это тоже могут сделать. Движки тоже есть свои.
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26.11.2020 17:19 Ответить
кроме указки видимо ещё система взаимодействия всего этого дела, система связи... самим делать можно но сразу вряд-ли получится
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26.11.2020 17:21 Ответить
"сразу" это, скажем, год. у нас все "сразу" давно прошли, да и "не сразу" - тоже. и пора бы начинать задавать вопросы конкретным физиономиям. частник Маск - за сколько времени свою ракету запустил и вернул? кажется, шесть лет. а тут какие-то сраные беспилотники, пять штук и аж цельный главнокомандующий на практически седьмом году войны распоряжается потратить бабло (удивительно, что главнокомандующий не Зеленский - уже упразднили что ли? прям во время боевых действий? чтобы потом не пришлось отвечать? - дык все равно спросят)
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26.11.2020 19:03 Ответить
Слабий не слабий, а танк з гори прошиває "до поліка".
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26.11.2020 18:58 Ответить
А коли турецькі війська цими дронами знищували "пачками" ихтамнетів в Сирії, та Лівії, то де вони ізраільські дрони брали??? Ізраіль їм не продавав! Не пиши про те чого не розумієш не вводь людей в оману...
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26.11.2020 17:25 Ответить
Нафига они вам, за соседями по даче следить?
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26.11.2020 17:01 Ответить
***** подарят на 23 февраля или на 8 марта
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26.11.2020 17:30 Ответить
для борьбы с будущим майданом
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26.11.2020 17:42 Ответить
Накрыть весь донбас , - хватит . )
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26.11.2020 17:02 Ответить
Вчера мы все неожиданно узнали, что у Хомчака и его Генерального Штаба нет видения военного решения в Донбассе. Теперь вот хочется всё-таки увидеть его личный анализ войны в Карабахе и какое его персональное видение развития БПЛА в Украинской армии, что уже сделано, что будет в ближайшее время и каковы перспективы?
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26.11.2020 17:02 Ответить
Заметь, наше олигархическое ТВ и "независимые" СМИ, ни слова про войну в Азербайджане и ее результаты, тишина. Не тот формат, кто то взял, и на поле боя вернул свою землю, ай, ай, ай...
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26.11.2020 17:07 Ответить
Перспективы ПЛАЧЕВНЫ.
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26.11.2020 17:08 Ответить
У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения. Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3802
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26.11.2020 17:03 Ответить
супер, но можно 50
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26.11.2020 17:03 Ответить
Он хотел сказать 50 штук ????1!!!!
Это капля в море по рамкам ведения современной войны.
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26.11.2020 17:03 Ответить
Ого! Цілих п"ять?! Суки, запіпчили вже. Що там з важким озброєнням? Скільки там закупівель?
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26.11.2020 17:03 Ответить
По по последним данным украинский оборонпром может предоставить украинским ВСУ в двое больше беспилотников за ту же цену из не хужими а даже лучшими характеристиками из учетом наработаных проб и ошибок.Да только это никого в Украине не интересует,вернее из кацапии еще не разрешили.
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26.11.2020 17:06 Ответить
А перша партія цих дронів хоч раз бамбіла?
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26.11.2020 17:09 Ответить
Х................. во, беспилотники. Купим с пилотами, дешевле выйдет, Шмыгаля и всю компанию туда, да и Зелень туда, всю. Жаль ПЕТРУШКЕ МЕСТА НЕТ.
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26.11.2020 17:14 Ответить
Только пять , а сколько в этом году купили жирных машин , идиоты Киевские , они все еще думают , с ****** договориться Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8835 Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2236
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26.11.2020 17:19 Ответить
Аж пять, а почему не один. Их надо хотя бы сотню, вот же дегенерат.
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26.11.2020 17:22 Ответить
москалык изложил историю историю и разобрал достоинства-недостатки Байрактара . всем кто желает подискутировать о данной теме не лишне посмотреть Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6523

https://www.youtube.com/watch?v=7kSTuMyKWeE&feature=emb_logo
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26.11.2020 17:32 Ответить
А еще у учителей будет зарплата 4000 долл. и ВВП повысим на 40%
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26.11.2020 17:33 Ответить
"Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак". Так закуплять Bayraktar в 2021 році, як в 2020 році закупили для ЗСУ "Нептун", "Вільха М" Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2021
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26.11.2020 17:34 Ответить
Так может 5 - это то, что он сказал на камеру. А в реальности их там полсотни.
Хотя... зная его...
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26.11.2020 17:38 Ответить
рукожопые журналисты!!!!!!!!!
Хомчак сказал, что закупят пять комплексов Байрактар.. вот ссыль Наступного року для потреб ЗС України буде закуплено п'ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar

один комплекс Байрактар это: одна станций управления + три бпла Байрактар ТБ2 (хотя, скорее всего будет ТБ3)..
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26.11.2020 17:43 Ответить
а как на счет того что у них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения.?
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26.11.2020 18:14 Ответить
другой мотор + новая станция спутниковой связи (БПЛА станет немного горбатым)..
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26.11.2020 18:32 Ответить
Verter_98 Все правильно , все могут , только одного нету , желания у Киевской власти Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8080
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26.11.2020 17:45 Ответить
Цензор чомусь не пише, що наші Байрактари почали літати на кордоні з Кримом, від чого в москалів почалась діарея.
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26.11.2020 17:48 Ответить
А почему не на Донбасс?
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26.11.2020 18:19 Ответить
Треба закупити стільки Байрактарів, скільки є дач і квартир у всіх наших генералів.
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26.11.2020 17:48 Ответить
там байрактаров не хватит, там нужна бомба термоядерная
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26.11.2020 17:51 Ответить
а вот на хрена они нам, у нас же войны нет и видимо уже не будет
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26.11.2020 17:49 Ответить
За 6 років війни ні один Джавелін не вистрілив. Надіюсь що ці пташки все таки будуть робити свою роботу.
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26.11.2020 17:58 Ответить
Та ти шо?
25.11.20 13:51 Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник

В частности, были отменены или отложены следующие тендеры:
- закупка 180 тыс. боевых рубашек и футболок;
- 20 тысяч шлемов;
- 20 тысяч бронежилетов;
- 40 тысяч спальных мешков;
- 120 тыс. пар ботинок;
Кроме того, был отменен ряд тендеров на закупку горюче-смазочных материалов и дизельного топлива, которое используется тяжелой бронетехникой.
Источник: https://censor.net/ru/n3233134
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26.11.2020 18:12 Ответить
здається 1 комплекс- 3 дрона байрактар тв2 і одна станція слідкування та наведення
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26.11.2020 18:15 Ответить
Пардон, но нам нужно 105 таких беспилотнииков. 5, это детская игра.
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26.11.2020 18:20 Ответить
А нахрена? Мы же не собираемся воевать с нашими российскими "партнерами"?
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26.11.2020 18:50 Ответить
скоріш за все безпілотники та форму і обладнання будуть закуповувати без цього кремлівського курсанта.
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26.11.2020 18:57 Ответить
Вопрос: где закупят когда и кого ? И цена?
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26.11.2020 18:58 Ответить
Як показує практика застосування цих роботів - дронів надважливою задачею для ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ Є ПРАВИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА військова СТРУКТУРА, ЯКІЙ НАДАДУТЬ ДРОНИ. Найкраще було б, щоб це був окремий рід військ, а для початку, хоча б окремий підрозділ, але наші хенерали-полковники, взагалі не розуміють нащо воно їм, бо звикли воювати "м'ясом", нехай вибачать мене полеглі хлопці за таку метафору. І, безумовно, чітка координація зусиль і обмін інформацією в режимі "on-line" всіх задіяних підрозділів і дронів виконавців. Якщо це вже є у Турків, треба хуттенько брати і застосовувати, а паралельно, якщо є час і натхнення копіювати це чудо вкупі разом з організаційною структурою.
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26.11.2020 19:09 Ответить
Ракети в космос запускаєм,а бойовий дрон треба купувати у турків. Знову бабло на вітер. Будуть гнити ті безпілотники на складах. Вся закуплена чи подарована із за кордону техніка не воює на передовій. Москалі визжать ,як свині. Бояться щоб не дай Бог стрельнули по шахтьорах і трактористах. Дайте ті гроші нашим умільцям і замість одного дрона,отримаєте три і не менш ефективні.
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26.11.2020 19:21 Ответить
А нафіга ви їх купляєте, якщо ви не бачите воєнного вирішення конфлікту?
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26.11.2020 19:34 Ответить
Всі усбагойтєсь - нічого, ці продажні бездарі, (як завжди) не придбають.
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26.11.2020 19:50 Ответить
А почему никто не заикается о беспилотнике КБ"Луч" Коростелева?
https://itc.ua/news/kievskoe-kb-luch-predstavilo-razvedyvatelno-udarnyj-bespilotnik-sokol-300/
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26.11.2020 19:52 Ответить
Та чого не заїкається, заїкаються ВЖЕ але, знову ж таки, в засоби управління і узгодження рішень на всіх рівнях, він, Сокіл, вписується чи їх треба розробляти? Та й сам Коростельов казав , що йому для доведення до серії Сокола півтора року потрібно.
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26.11.2020 20:11 Ответить
Это даже не имитация, а имитация имитации повышения обороноспособности Украины.
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26.11.2020 20:42 Ответить
закупят? - зрада.
а что же тогда пэрэмога?
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26.11.2020 21:06 Ответить
 
 