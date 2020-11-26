Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак
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П’ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar закуплять наступного року для потреб Збройних сил України (ЗСУ).
Про це повідомляє в четвер інформаційне агентство Міністерства оборони України "Армія Інформ" із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, передає Цензор.НЕТ.
"Уже прийнято рішення і сплановано, що в наступному році для потреб ЗСУ ми закупимо 5 нових Bayraktar. У них дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висота і дальність застосування".
Топ коментарі
+20 Тихо Ша
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+15 дмитрий иванов 527db324
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+12 Sergii Ustim
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-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
на самом деле за кадром осталось применение Орбитеров . тех самых дронов-камикадзе . правда основная их задача это не самопожертвование а разведка и целеуказание
отлично сработала азербайджанская ствольная и реактивная артиллерия в связке с беспилотниками
и совсем забыли о замечательной азербайджанской горной пехоте . война то закончилась не после ударов Байрактаров а только тогда когда айзера через горы прошли и атаковали Шуши. и не просто прошли а еще и смогли по бездорожью протащить артиллерию и даже колесную технику . вот они непризнанные герои этой войны
на самом деле дрон-камикадзе это так называемый барражирующий боеприпас . он может длительное время находиться в воздухе над определенным районом и когда получает команду пикирует на цель . таких у Азербайджана просто нет
но у них есть БПЛА Орбитер ( и его местные клоны ) так вот изначально это разведывательный аппарат . но если оператор в данный момент видит цель которая стоит того что бы пожертвовать этим не очень дешевым дроном то он может нанести удар
разница между ними в цене . барражирующий боеприпас по определению должен быть массовым и дешевым . что бы не жалко было потерять а разведывательный дрон имеет относительно дорогую оптику и начинку . поэтому когда оператор им жертвует цель должна того стоить
разведывательныно-ударные Байрактар
разведывательные а при случае и камикадзе Хароп и Орбитер( с клонами )
вроде все . можете загуглить
по барражирующим боеприпасам не подскажу в связи с отсутствием оных на вооружении азербайджанской армии
кто победил в Карабахе ?
99% ответят : Байрактары
А вот что только с камикадзе неправильно.
Чаще всего по указке прилетает управляемый снаряд. У нас такие есть и даже производятся.
У самого дрона боеприпас довольно слабый.
В общем самое ценное, что есть в этом дроне это канадская камера с указкой.
Сам планер это уровень второй мировой. У нас это тоже могут сделать. Движки тоже есть свои.
Это капля в море по рамкам ведения современной войны.
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTuMyKWeE&feature=emb_logo
Хотя... зная его...
Хомчак сказал, что закупят пять комплексов Байрактар.. вот ссыль Наступного року для потреб ЗС України буде закуплено п'ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar
один комплекс Байрактар это: одна станций управления + три бпла Байрактар ТБ2 (хотя, скорее всего будет ТБ3)..
25.11.20 13:51 Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник
В частности, были отменены или отложены следующие тендеры:
- закупка 180 тыс. боевых рубашек и футболок;
- 20 тысяч шлемов;
- 20 тысяч бронежилетов;
- 40 тысяч спальных мешков;
- 120 тыс. пар ботинок;
Кроме того, был отменен ряд тендеров на закупку горюче-смазочных материалов и дизельного топлива, которое используется тяжелой бронетехникой.
Источник: https://censor.net/ru/n3233134
https://itc.ua/news/kievskoe-kb-luch-predstavilo-razvedyvatelno-udarnyj-bespilotnik-sokol-300/
а что же тогда пэрэмога?