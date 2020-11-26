Для ЗСУ в 2021 році закуплять п'ять нових безпілотників Bayraktar, - Хомчак

П’ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar закуплять наступного року для потреб Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє в четвер інформаційне агентство Міністерства оборони України "Армія Інформ" із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, передає Цензор.НЕТ.

"Уже прийнято рішення і сплановано, що в наступному році для потреб ЗСУ ми закупимо 5 нових Bayraktar. У них дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висота і дальність застосування".

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