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Новости Политика Украины
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Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны

Слухи о якобы планирующейся отставке Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины не имеют под собой никаких оснований.

Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у различных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы. Денис действительно необходимый человек, у которого есть команда, и который сейчас работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, которые сейчас есть в стране. Это и COVID-19, и кризисная ситуация в экономическом плане, которая есть не только в нашей стране", - сказал Тимошенко.

По мнению замглавы ОП, такие слухи могут появляться по причине того, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

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"Нельзя быть полностью довольным или недовольным каким-либо человеком. Это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они и решаются. Для этого и есть рабочие моменты, чтобы их решать. Вот и все. Тут нет никакой основы (для отставки Шмыгаля. – Ред.)", - отметил Тимошенко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
значит отставка будет .)))
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26.11.2020 19:06
+3
Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 6135
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26.11.2020 19:07
+2
сеть развлекается

МВФ - Зеленскому.
- А давайте сразу перейдем на "ты"?
- Давайте, конечно!
- Иди ты на....!
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26.11.2020 19:17
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А хто рішиться ще до влади вовіка піти?
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26.11.2020 19:03 Ответить
не маю на увазі аферистів тіпу Серьожі Лещенка.
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26.11.2020 19:04 Ответить
А Саак?
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26.11.2020 19:10 Ответить
там список величезний -Саак так яскраво)) . Він зараз, керівник там чогось у Вови з реформ в Україні, б"є ніжками в істериці, шо реформи провалені. Й НІХТО !!! не каже від вови шо він знову до Пороха перейшов))
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26.11.2020 19:16 Ответить
Саак псих, но не дурак. Понимает что работать это не его.
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26.11.2020 19:19 Ответить
Экс-рыги пойдут. Им не в первой Украиной рулить
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26.11.2020 19:13 Ответить
значит отставка будет .)))
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26.11.2020 19:06 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 6135
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26.11.2020 19:07 Ответить
а какое отношение к отставке имеет опу?его задача подсказать бубочке на какой странице ставить подпись под решением рады об отставке правительства Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 2681
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26.11.2020 19:08 Ответить
Такое же, как Ермак к внешней политике. Ты что, Гыг, до сих пор не понял, что у "зеленых" все через ж-пу
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26.11.2020 19:20 Ответить
так надо им как то перекрывать этот путь...
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26.11.2020 19:26 Ответить
Денис "необходимый человек" Ахметова, под которого "слуга народа" лег, это реальность, а не фильмы на 1+1 Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 7302
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26.11.2020 19:13 Ответить
сами вбрасывают мульку...проверяют реакцию... а потом как пойдё т)))
вы главное мендельшу не кышните... а то она только кулинарить (с предсказаниями) начала...))))
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26.11.2020 19:14 Ответить
У них не те шо політдівки продажні закінчились, у них немає грошей на людей що ліжка пересувають у борделі. Мілованов оте хитросдєлане тільки на консультанта Козиря рішилось себе замарати.
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26.11.2020 19:19 Ответить
Я не знал, как звали Гончарука. Шмыглю тоже не успел запомнить
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26.11.2020 19:15 Ответить
сеть развлекается

МВФ - Зеленскому.
- А давайте сразу перейдем на "ты"?
- Давайте, конечно!
- Иди ты на....!
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26.11.2020 19:17 Ответить
Во-первых при чем тут ...ОПа? Во-вторых обычно именно после таких заявлений следует скорая отставка. Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 3404 Шмыгаль бежит с дырявой лодки? Его же за такой бюджет потом будут бить долго и со вкусом.
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26.11.2020 19:27 Ответить
Хронічний енурез в очі всій країні :
Державне Бюро Розслідувань купує собі автомобілі:
- 4 чорних і 2 сірих розкішних Тойота Прадо;
- не менш розкішний Лендкрузер 200;
- менш розкішні Пежо 3008 і 508;
- 3 фольксвагена.
На все - 11,3 млн. грн!
(посилання на Прозорро)

Причому всі виставлені в базі, як спецавтомобілі, отже з матюгальниками і проблисковими маячками.
Розпальцовку в умови тендера не включили, а дарма.
Далі.
Верховна Рада закупила для "слуг народа" 14 автомобілів Тойота Камрі за 12 мільйонів гривень.
Це щоб дупи голів комітетів від монобільшості їздили з підвищеним комфортом.
175 наявних автівок в гаражі ВР їм вже мало!
При цьому:
- на кисневі концентратори в лікарні - грошей нема;
- на зарплату бюджетникам - грошей нема;
- навіть на поштові марки Личаківському суду - нема.
Служать народу як можуть, "вони ж стараються, а їм не дають"...
Але на кожен хронічний енурез є свій памперс. Від вдячних громадян.
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26.11.2020 19:37 Ответить
Ринатко Ахметов против?
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26.11.2020 19:54 Ответить
та... в нього таких шмигалів - вагон. Інша справа, щоб домовитися зробити заміну.
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26.11.2020 20:51 Ответить
Значить, Шмигалю треба підписувати три конверти.
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26.11.2020 20:37 Ответить
Это огорчает.
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26.11.2020 20:44 Ответить
 
 