Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны
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Слухи о якобы планирующейся отставке Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины не имеют под собой никаких оснований.
Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у различных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы. Денис действительно необходимый человек, у которого есть команда, и который сейчас работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, которые сейчас есть в стране. Это и COVID-19, и кризисная ситуация в экономическом плане, которая есть не только в нашей стране", - сказал Тимошенко.
По мнению замглавы ОП, такие слухи могут появляться по причине того, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".
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"Нельзя быть полностью довольным или недовольным каким-либо человеком. Это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они и решаются. Для этого и есть рабочие моменты, чтобы их решать. Вот и все. Тут нет никакой основы (для отставки Шмыгаля. – Ред.)", - отметил Тимошенко.
Пожалуйста, подождите...
вы главное мендельшу не кышните... а то она только кулинарить (с предсказаниями) начала...))))
МВФ - Зеленскому.
- А давайте сразу перейдем на "ты"?
- Давайте, конечно!
- Иди ты на....!
Державне Бюро Розслідувань купує собі автомобілі:
- 4 чорних і 2 сірих розкішних Тойота Прадо;
- не менш розкішний Лендкрузер 200;
- менш розкішні Пежо 3008 і 508;
- 3 фольксвагена.
На все - 11,3 млн. грн!
(посилання на Прозорро)
Причому всі виставлені в базі, як спецавтомобілі, отже з матюгальниками і проблисковими маячками.
Розпальцовку в умови тендера не включили, а дарма.
Далі.
Верховна Рада закупила для "слуг народа" 14 автомобілів Тойота Камрі за 12 мільйонів гривень.
Це щоб дупи голів комітетів від монобільшості їздили з підвищеним комфортом.
175 наявних автівок в гаражі ВР їм вже мало!
При цьому:
- на кисневі концентратори в лікарні - грошей нема;
- на зарплату бюджетникам - грошей нема;
- навіть на поштові марки Личаківському суду - нема.
Служать народу як можуть, "вони ж стараються, а їм не дають"...
Але на кожен хронічний енурез є свій памперс. Від вдячних громадян.