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Заступник глави ОП Тимошенко: Чутки про відставку Шмигаля безпідставні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник глави ОП Тимошенко: Чутки про відставку Шмигаля безпідставні

Чутки про нібито заплановану відставку Дениса Шмигаля з поста прем'єр-міністра України не мають під собою жодних підстав.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Гордон" заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці чутки я бачив справді в соціальних мережах, у різних експертів. Під цими чутками взагалі немає жодного ґрунту. Денис справді необхідна людина, у якого є команда, і який зараз працює на те, щоб подолати кілька проблем, які зараз є в країні. Це і COVID-19, і кризова ситуація в економічному плані, яка є не тільки в нашій країні", - сказав Тимошенко.

На думку заступника голови ОП, такі чутки можуть з'являтися через те, що Шмигаль "комусь невигідний".

"Не можна бути повністю задоволеним або незадоволеним якоюсь людиною. Це без прив'язки до Дениса Шмигаля. Звичайно, бувають якісь питання, так вони і вирішуються. Для цього і є робочі моменти, щоб їх вирішувати. Ось і все. Тут немає жодних підстав (для відставки Шмигаля. - Ред.) ", - зазначив Тимошенко.

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Топ коментарі
+3
значит отставка будет .)))
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26.11.2020 19:06
+3
Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 6135
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26.11.2020 19:07
+2
сеть развлекается

МВФ - Зеленскому.
- А давайте сразу перейдем на "ты"?
- Давайте, конечно!
- Иди ты на....!
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26.11.2020 19:17
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А хто рішиться ще до влади вовіка піти?
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26.11.2020 19:03 Відповісти
не маю на увазі аферистів тіпу Серьожі Лещенка.
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26.11.2020 19:04 Відповісти
А Саак?
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26.11.2020 19:10 Відповісти
там список величезний -Саак так яскраво)) . Він зараз, керівник там чогось у Вови з реформ в Україні, б"є ніжками в істериці, шо реформи провалені. Й НІХТО !!! не каже від вови шо він знову до Пороха перейшов))
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26.11.2020 19:16 Відповісти
Саак псих, но не дурак. Понимает что работать это не его.
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26.11.2020 19:19 Відповісти
Экс-рыги пойдут. Им не в первой Украиной рулить
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26.11.2020 19:13 Відповісти
значит отставка будет .)))
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26.11.2020 19:06 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 6135
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26.11.2020 19:07 Відповісти
а какое отношение к отставке имеет опу?его задача подсказать бубочке на какой странице ставить подпись под решением рады об отставке правительства Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 2681
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26.11.2020 19:08 Відповісти
Такое же, как Ермак к внешней политике. Ты что, Гыг, до сих пор не понял, что у "зеленых" все через ж-пу
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26.11.2020 19:20 Відповісти
так надо им как то перекрывать этот путь...
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26.11.2020 19:26 Відповісти
Денис "необходимый человек" Ахметова, под которого "слуга народа" лег, это реальность, а не фильмы на 1+1 Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 7302
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26.11.2020 19:13 Відповісти
сами вбрасывают мульку...проверяют реакцию... а потом как пойдё т)))
вы главное мендельшу не кышните... а то она только кулинарить (с предсказаниями) начала...))))
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26.11.2020 19:14 Відповісти
У них не те шо політдівки продажні закінчились, у них немає грошей на людей що ліжка пересувають у борделі. Мілованов оте хитросдєлане тільки на консультанта Козиря рішилось себе замарати.
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26.11.2020 19:19 Відповісти
Я не знал, как звали Гончарука. Шмыглю тоже не успел запомнить
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26.11.2020 19:15 Відповісти
сеть развлекается

МВФ - Зеленскому.
- А давайте сразу перейдем на "ты"?
- Давайте, конечно!
- Иди ты на....!
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26.11.2020 19:17 Відповісти
Во-первых при чем тут ...ОПа? Во-вторых обычно именно после таких заявлений следует скорая отставка. Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны - Цензор.НЕТ 3404 Шмыгаль бежит с дырявой лодки? Его же за такой бюджет потом будут бить долго и со вкусом.
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26.11.2020 19:27 Відповісти
Хронічний енурез в очі всій країні :
Державне Бюро Розслідувань купує собі автомобілі:
- 4 чорних і 2 сірих розкішних Тойота Прадо;
- не менш розкішний Лендкрузер 200;
- менш розкішні Пежо 3008 і 508;
- 3 фольксвагена.
На все - 11,3 млн. грн!
(посилання на Прозорро)

Причому всі виставлені в базі, як спецавтомобілі, отже з матюгальниками і проблисковими маячками.
Розпальцовку в умови тендера не включили, а дарма.
Далі.
Верховна Рада закупила для "слуг народа" 14 автомобілів Тойота Камрі за 12 мільйонів гривень.
Це щоб дупи голів комітетів від монобільшості їздили з підвищеним комфортом.
175 наявних автівок в гаражі ВР їм вже мало!
При цьому:
- на кисневі концентратори в лікарні - грошей нема;
- на зарплату бюджетникам - грошей нема;
- навіть на поштові марки Личаківському суду - нема.
Служать народу як можуть, "вони ж стараються, а їм не дають"...
Але на кожен хронічний енурез є свій памперс. Від вдячних громадян.
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26.11.2020 19:37 Відповісти
Ринатко Ахметов против?
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26.11.2020 19:54 Відповісти
та... в нього таких шмигалів - вагон. Інша справа, щоб домовитися зробити заміну.
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26.11.2020 20:51 Відповісти
Значить, Шмигалю треба підписувати три конверти.
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26.11.2020 20:37 Відповісти
Это огорчает.
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26.11.2020 20:44 Відповісти
 
 