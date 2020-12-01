КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье
Киевские власти призывают родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников. В частности, киевлян просят воздержаться от проведения традиционных концертов в школах и детских садах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В КГГА отметили, что сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.
"Столичные заведения образования готовы к новым вызовам пандемии: все они обеспечены масками, термометрами и средствами для дезинфекции в достаточном количестве. Однако для того, чтобы не прекращать привычную жизнь города, каждый киевлянин должен сознательно отнестись к соблюдению противоэпидемических мероприятий", - заявили в КГГА.
Пожалуйста, подождите...
а для недорослей с умом детей - это будет праздник непослушания
Так запретите просто все эти массовые гуляния в связи с эпидемиологической ситуацией, и всех дел. Оставить только на открытом воздухе.