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КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках

Киевские власти призывают родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников. В частности, киевлян просят воздержаться от проведения традиционных концертов в школах и детских садах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.

"Столичные заведения образования готовы к новым вызовам пандемии: все они обеспечены масками, термометрами и средствами для дезинфекции в достаточном количестве. Однако для того, чтобы не прекращать привычную жизнь города, каждый киевлянин должен сознательно отнестись к соблюдению противоэпидемических мероприятий", - заявили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели более 12 тысяч человек, - КГГА

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
В них усе дитинство в смартфоні- а його ніхто не забирає.
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26.11.2020 20:53
+3
из этого следует что демократия - для взрослых ответсвенных людей,

а для недорослей с умом детей - это будет праздник непослушания КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 5792
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26.11.2020 20:35
+3
100%++++ !!!!))))
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26.11.2020 20:54
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Короче--спасение утопающих дело рук самих утопающих при демократии. При диктатуре важную роль играет государство.
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26.11.2020 20:28 Ответить
из этого следует что демократия - для взрослых ответсвенных людей,

а для недорослей с умом детей - это будет праздник непослушания КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 5792
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26.11.2020 20:35 Ответить
Точная формулировка.
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26.11.2020 20:40 Ответить
Какие праздники и утренники. Идиоты, переводите школы на дистанционное образование как это сделали страны с лучшей чем в Украине системой здравоохранения: Польша, Румыния, Чехия... Дети перезаражались без масок в тесных классах и заражают свои семьи. Вспышка вируса произошла после лета, когда дети вернулись с каникул на обучение.
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26.11.2020 20:56 Ответить
До яких саме ідіотів ви звертаєтеся в коменті до мене?
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26.11.2020 21:08 Ответить
КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 1557
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26.11.2020 21:17 Ответить
До ідіотів, що вище вас )
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26.11.2020 21:27 Ответить
То звертайтеся напряму, а не називаючи мене ідіотом. Приберіть свій комент.
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26.11.2020 21:53 Ответить
Вище не можу: там інші коментарії. "Ідіоти" були адресовано вищому керівництву країни. Не переймайтесь.
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27.11.2020 20:20 Ответить
не так надо призывать, надо правду говорить, хотите испытать все удовольствия украинских больниц, простые киевляне, ходите на утренники КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 5879
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26.11.2020 20:39 Ответить
Дітлахів шкода,це для них велике свято !!)))
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26.11.2020 20:56 Ответить
Ага...весело було коли діда ховали: музика грала, пиріжки давали...
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26.11.2020 22:01 Ответить
Власть ********* заберите у детей их детство оно назад не вернётся.Спасибо гнидам.
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26.11.2020 20:43 Ответить
В них усе дитинство в смартфоні- а його ніхто не забирає.
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26.11.2020 20:53 Ответить
100%++++ !!!!))))
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26.11.2020 20:54 Ответить
любое дитё счас променяет утренник на игру на смартфоне )))))
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26.11.2020 21:07 Ответить
Ціле літо сидят в під"їзді на сходах і в смартфонах борсаються !!)))
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26.11.2020 21:10 Ответить
Так называемые «христиане православные « объясните мне и себе почему у вас новогодние праздники празднуют в школах , а не Рождество ? Почему Новый год у вас выше чем Рождество ? А вот в загнивающей Дании например , на работе делают не новогоднее корпоративы, а Рождественские . В садиках и школах тоже все не новогоднее, а Рождественские. Почему у Вас как не у людей?
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26.11.2020 21:29 Ответить
"Призывает воздержаться"...
Так запретите просто все эти массовые гуляния в связи с эпидемиологической ситуацией, и всех дел. Оставить только на открытом воздухе.
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27.11.2020 08:46 Ответить
 
 