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КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках

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КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках

Київська влада закликає батьків утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят. Зокрема, киян просять утриматися від проведення традиційних концертів у школах і дитячих садочках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що зараз у Києві велика кількість школярів і педагогів мають підтверджений коронавірус.

"Столичні заклади освіти готові до нових викликів пандемії: всі вони забезпечені масками, термометрами і засобами для дезінфекції в достатній кількості. Однак для того, щоб не припиняти звичне життя міста, кожен киянин має свідомо поставитися до дотримання протиепідемічних заходів", - заявили в КМДА.

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Топ коментарі
+5
В них усе дитинство в смартфоні- а його ніхто не забирає.
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26.11.2020 20:53
+3
из этого следует что демократия - для взрослых ответсвенных людей,

а для недорослей с умом детей - это будет праздник непослушания КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 5792
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26.11.2020 20:35
+3
100%++++ !!!!))))
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26.11.2020 20:54
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Короче--спасение утопающих дело рук самих утопающих при демократии. При диктатуре важную роль играет государство.
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26.11.2020 20:28 Відповісти
из этого следует что демократия - для взрослых ответсвенных людей,

а для недорослей с умом детей - это будет праздник непослушания КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 5792
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26.11.2020 20:35 Відповісти
Точная формулировка.
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26.11.2020 20:40 Відповісти
Какие праздники и утренники. Идиоты, переводите школы на дистанционное образование как это сделали страны с лучшей чем в Украине системой здравоохранения: Польша, Румыния, Чехия... Дети перезаражались без масок в тесных классах и заражают свои семьи. Вспышка вируса произошла после лета, когда дети вернулись с каникул на обучение.
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26.11.2020 20:56 Відповісти
До яких саме ідіотів ви звертаєтеся в коменті до мене?
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26.11.2020 21:08 Відповісти
КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 1557
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26.11.2020 21:17 Відповісти
До ідіотів, що вище вас )
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26.11.2020 21:27 Відповісти
То звертайтеся напряму, а не називаючи мене ідіотом. Приберіть свій комент.
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26.11.2020 21:53 Відповісти
Вище не можу: там інші коментарії. "Ідіоти" були адресовано вищому керівництву країни. Не переймайтесь.
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27.11.2020 20:20 Відповісти
не так надо призывать, надо правду говорить, хотите испытать все удовольствия украинских больниц, простые киевляне, ходите на утренники КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках - Цензор.НЕТ 5879
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26.11.2020 20:39 Відповісти
Дітлахів шкода,це для них велике свято !!)))
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26.11.2020 20:56 Відповісти
Ага...весело було коли діда ховали: музика грала, пиріжки давали...
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26.11.2020 22:01 Відповісти
Власть ********* заберите у детей их детство оно назад не вернётся.Спасибо гнидам.
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26.11.2020 20:43 Відповісти
В них усе дитинство в смартфоні- а його ніхто не забирає.
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26.11.2020 20:53 Відповісти
100%++++ !!!!))))
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26.11.2020 20:54 Відповісти
любое дитё счас променяет утренник на игру на смартфоне )))))
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26.11.2020 21:07 Відповісти
Ціле літо сидят в під"їзді на сходах і в смартфонах борсаються !!)))
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26.11.2020 21:10 Відповісти
Так называемые «христиане православные « объясните мне и себе почему у вас новогодние праздники празднуют в школах , а не Рождество ? Почему Новый год у вас выше чем Рождество ? А вот в загнивающей Дании например , на работе делают не новогоднее корпоративы, а Рождественские . В садиках и школах тоже все не новогоднее, а Рождественские. Почему у Вас как не у людей?
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26.11.2020 21:29 Відповісти
"Призывает воздержаться"...
Так запретите просто все эти массовые гуляния в связи с эпидемиологической ситуацией, и всех дел. Оставить только на открытом воздухе.
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27.11.2020 08:46 Відповісти
 
 