КМДА закликає утриматися від новорічних ранків у школах і садочках
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Київська влада закликає батьків утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят. Зокрема, киян просять утриматися від проведення традиційних концертів у школах і дитячих садочках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У КМДА зазначили, що зараз у Києві велика кількість школярів і педагогів мають підтверджений коронавірус.
"Столичні заклади освіти готові до нових викликів пандемії: всі вони забезпечені масками, термометрами і засобами для дезінфекції в достатній кількості. Однак для того, щоб не припиняти звичне життя міста, кожен киянин має свідомо поставитися до дотримання протиепідемічних заходів", - заявили в КМДА.
Топ коментарі
+5 Євгенович Евгеньевич
показати весь коментар26.11.2020 20:53
+3 Antonivs Stradivarivs
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+3 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар26.11.2020 20:54
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а для недорослей с умом детей - это будет праздник непослушания
Так запретите просто все эти массовые гуляния в связи с эпидемиологической ситуацией, и всех дел. Оставить только на открытом воздухе.