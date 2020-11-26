Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос
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Директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос, который он сам предложил, в Национальную полицию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Пошивайло отметил: "Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол.
Спасибо, помогли :) Завтра, 15:00, Владимирская, 15. С удовольствием отвечу на вопросы прессы после допроса".
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+7 dtrscnij grsrt
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+6 Шрек Баблокат
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+4 NonCFist
показать весь комментарий26.11.2020 21:34
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Про це повідомили в прес-службі НАПКА .
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