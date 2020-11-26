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Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

Директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос, который он сам предложил, в Национальную полицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Пошивайло отметил: "Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол.
Спасибо, помогли :) Завтра, 15:00, Владимирская, 15. С удовольствием  отвечу на вопросы прессы после допроса".

Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Лугандонці, що вистоювали черги на референдумі в 2014, розраховували на «российские/ путинские пенсии».
А на що розраховували в 2019 році, ті 73,22%, які голосували проти Порошенка?
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26.11.2020 21:34
+6
пока Портнова не уронят с балкона, будет эта хрень..
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26.11.2020 21:33
+4
Всдулись слуги кремля
Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 5277
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26.11.2020 21:34
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Пошивайлу дєло шьют, сцукі! )))
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26.11.2020 21:31 Ответить
пока Портнова не уронят с балкона, будет эта хрень..
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26.11.2020 21:33 Ответить
Національне агентство по запобіганню корупції відзвітувало, що протягом 2020 року виявило ознаки кримінального порушення в 97 деклараціях.

Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935 Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935 Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935 Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935

Про це повідомили в прес-службі НАПКА .
Зокрема, порушення виявлені в деклараціях 5 міністрів чинного і колишнього урядів, 12 заступників міністрів і 7 суддів. Однак у відомстві не уточнили, про кого саме йде мова.
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26.11.2020 21:39 Ответить
Всдулись слуги кремля
Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 5277
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26.11.2020 21:34 Ответить
Лугандонці, що вистоювали черги на референдумі в 2014, розраховували на «российские/ путинские пенсии».
А на що розраховували в 2019 році, ті 73,22%, які голосували проти Порошенка?
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26.11.2020 21:34 Ответить
Ну вызвали, ну и что? Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5858
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26.11.2020 21:37 Ответить
Вкрали гроші, хай відповідають, слідчі теж українці... Знаю точно що військові громадські організаціі не завжди дотримуюються статуту.
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26.11.2020 21:43 Ответить
перевірять пальчики якими підписували акти за виконання робіт. любий спеціаліст-будівелиник-замовник бачить неправдиву інформацію. хто звітував за використані кошти в річному звіті перед органами статистики? пан директор політичні байки розповідіє.взявся бувати-будуй,не вмієш в окопи та на фронт. всі заяви це політична тріскотня.крім закуплених матеріалів кошти кошти повині бути в казначействі.
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26.11.2020 22:00 Ответить
Kaчается земля под поганым зелёным режимом.
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26.11.2020 22:07 Ответить
і знову тишина в бік ПІДРЯДНИКІВ, які і вкрали гроші.... але щемлять МУЗЕЙ і його директора чомусь?? здавалося чого б це??? хм...
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27.11.2020 00:11 Ответить
Потому как он подпись ставил о приёме работ, которых не было. Дурачка включать не надо.
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27.11.2020 09:33 Ответить
 
 